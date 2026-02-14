InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Ao mesmo tempo que as energias deste sábado despertarão o desejo de crescimento, elas também poderão levar a exageros (Imagem: Gater Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Neste sábado, o movimento dos astros poderá mexer com as emoções e decisões de cada nativo, intensificando tanto o desejo de crescimento quanto a tendência a exageros e promessas difíceis de sustentar. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como lidar com as influências astrológicas de forma consciente!

Áries

Ilustração do signo de Áries, com um par de linhas curvas ascendentes representando chifres de carneiro sobre um círculo estilizado e estrelas ao redor, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Áries deverão usar a maturidade para alcançar os objetivos profissionais com segurança (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você poderá lidar com o desafio de equilibrar suas ambições profissionais com a necessidade de cautela. O desejo de crescer rápido e o excesso de autoconfiança poderão levar a decisões precipitadas ou promessas difíceis de cumprir. Por isso, seja realista, evite gastos impulsivos e use a maturidade para alcançar seus objetivos com segurança.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com um símbolo curvo em formato de chifre circular, com estrelas, em fundo roxo-escuro
Será importante que os nativos de Touro não assumam compromissos que não conseguirão honrar, sobretudo no setor profissional (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você poderá enfrentar cobranças no setor profissional. Além disso, a inclinação ao exagero e à autoconfiança desmedida poderá afetar a sua imagem e causar desgastes desnecessários no trabalho. Logo, evite assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir, mantendo a disciplina e o foco no que é concretamente realizável.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com símbolo semelhante ao algarismo romano II estilizado, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Será necessário que os nativos de Gêmeos tenham cautela com o entusiasmo exagerado ao planejar viagens ou buscar novos conhecimentos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Neste sábado, expectativas irreais poderão resultar em gastos desnecessários. Ademais, a vontade de expandir os horizontes possivelmente entrará em conflito com a necessidade de moderação. Diante desses cenários, será necessário ter cautela com o entusiasmo exagerado ao planejar viagens ou buscar novos conhecimentos. O dia pedirá que você avalie as propostas grandiosas com um olhar mais crítico e realista.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com dois semicírculos voltados em direções opostas lembrando garras de caranguejo, acompanhados por duas estrelas centrais, em fundo roxo-escuro
O sábado pedirá que os nativos de Câncer tenham cautela ao organizar os recursos financeiros, assim como moderação ao lidar com crises emocionais (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Haverá tendência a superestimar ganhos futuros ou depender excessivamente de promessas alheias, o que o poderá levar a investimentos arriscados. Logo, será necessário ter mais cautela ao organizar os recursos e compromissos financeiros, assim como ter moderação ao lidar com crises emocionais ou dívidas acumuladas. Tais atitudes ajudarão a evitar decisões impulsivas.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com símbolo em forma de curva alongada que lembra uma cauda ou juba, acompanhado por duas estrelas, em fundo roxo-escuro
A fim de não se perderem em promessas irreais no setor profissional, os nativos de Leão deverão manter o foco e a organização (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com fortes cobranças no trabalho. Diante disso, deverá manter o foco e a organização para não se perder em promessas irreais, assim como cuidar da saúde. Ademais, será fundamental evitar excessos e gastos supérfluos, buscando o equilíbrio entre o desejo de expansão e a realidade das suas responsabilidades.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo curvo semelhante à letra “m” com laço fechado na extremidade direita, acompanhado por cinco estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Virgem sentirão a necessidade de se expressar e buscar prazer (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se expressar e buscar prazer. Porém, precisará ter cautela para não exagerar nos gastos ou nas expectativas irreais em relação a projetos pessoais e à vida afetiva. Afinal, o entusiasmo momentâneo poderá fazer com que negligencie os compromissos financeiros ou sociais importantes. O ideal será buscar o equilíbrio entre diversão e disciplina.

Libra

Ilustração do signo de Libra, com semicírculo sobre uma linha reta espessa representando a balança, acompanhada por três estrelas, em fundo-roxo escuro
Os nativos de Libra se sentirão divididos entre as responsabilidades familiares e o desejo de buscar novas oportunidades profissionais (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você enfrentará tensões entre as responsabilidades familiares e o desejo de buscar novas oportunidades profissionais. Diante desse cenário, deverá ser realista, evitar promessas exageradas aos entes queridos e organizar a sua base emocional com praticidade. O equilíbrio entre o conforto do lar e as ambições externas será importante para não haver o comprometimento da estabilidade.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo semelhante à letra “m” e cauda em forma de seta, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
O dia exigirá realismo dos nativos de Escorpião em relação ao conforto familiar (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Ao longo deste sábado, tome cuidado com o otimismo exagerado, pois ele poderá levar a desequilíbrios ou gastos excessivos no ambiente familiar. O dia exigirá realismo ao lidar com expectativas de conforto, evitando assim compromissos que não conseguirá honrar. Portanto, organize-se para que a busca por bem-estar não prejudique a estabilidade emocional e financeira a longo prazo.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com uma flecha apontada para cima à direita sobre um arco inclinado, acompanhada por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Será fundamental que os nativos de Sagitário priorizem a clareza e o bom senso ao expressar as ideias (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você tenderá a exagerar na comunicação, transformando conversas simples em disputas de poder desnecessárias. Portanto, tome cuidado com as palavras, priorizando a clareza e o bom senso ao expressar as suas ideias. Isso ajudará a evitar posturas autoritárias ou excessivamente críticas.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo curvado em forma de “n” que se transforma em uma espiral no final, cercado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
A vida financeira dos nativos de Capricórnio poderá apresentar uma certa intensidade neste sábado (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A vida financeira poderá apresentar uma intensidade maior neste sábado, levando a excessos que comprometerão a estabilidade. Além disso, disputas de poder poderão afetar os recursos. Diante desses cenários, será necessário agir com firmeza, organizar-se e conter os gastos impulsivos motivados por um otimismo irreal.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com duas linhas onduladas paralelas representando ondas de água, acompanhadas por três estrelas, em fundo roxo escuro
Os nativos de Aquário desejarão realizar uma transformação pessoal e controlar as próprias ações (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Uma intensa necessidade de transformação pessoal e de controle sobre as suas ações estará presente. Por outro lado, pressões externas ou disputas de poder poderão abalar a autoconfiança. Ao longo do dia, será fundamental agir com firmeza e tomar decisões conscientes.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com dois arcos simétricos voltados para fora e conectados por uma linha horizontal, acompanhados por três estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Peixes deverão evitar gastos excessivos e otimismo exagerado no setor social (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Você poderá notar uma tensão entre os planos e os compromissos com grupos sociais ou amizades. Além disso, haverá o risco de se sobrecarregar com responsabilidades que não conseguirá cumprir. Portanto, evite o otimismo exagerado ao aceitar novos projetos coletivos, assim como gastos excessivos ao longo do dia.

    postado em 14/02/2026 01:08
