Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Será um dia propício a mudanças profundas e encerramentos necessários (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será um dia propício a mudanças profundas e encerramentos necessários (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste domingo, o movimento dos astros trará um clima de intensidade, transformação e desapego para todos os nativos, indicando um dia propício a mudanças profundas, encerramentos necessários e reconstruções conscientes. As energias favorecerão revisões internas, cortes de padrões ultrapassados e a coragem para encarar verdades que vinham sendo evitadas, seja no campo emocional, profissional, financeiro ou nos relacionamentos. 

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas da melhor forma possível!

Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo azul-escuro, contendo uma linha vertical com duas curvas simétricas no topo voltadas para fora
Os arianos receberão um convite para renovar os projetos e a participação em grupos sociais (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você receberá um convite para renovar os projetos e a participação em grupos sociais. Será um dia de grande intensidade, no qual amizades ou metas que perderam o sentido poderão ser drasticamente transformadas para dar lugar a algo mais autêntico. Ao longo deste domingo, busque unir a sua força ao bem-estar geral, agindo com desapego para reconstruir as ideias pessoais e coletivas.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo azul-escuro, contendo um círculo com duas hastes curvas voltadas para cima
Os taurinos viverão um dia intenso no trabalho, com mudanças inevitáveis e profundas na forma como é visto (judyjump | Shutterstock)

Você viverá um dia intenso no trabalho, com mudanças inevitáveis e profundas na forma como é visto(a). Nesse cenário, a sua determinação poderá ser testada. Procure, nesse contexto, abandonar padrões ultrapassados e direcionar a sua energia para reconstruir a imagem profissional.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo azul-escuro, contendo duas linhas verticais paralelas conectadas por arcos curvados nas extremidades superior e inferior
Os geminianos sentirão a necessidade de transformar suas convicções e buscar conhecimento (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Haverá, da sua parte, a necessidade de transformar as suas convicções e buscar conhecimentos que tragam um sentido mais intenso à vida. Ao longo do dia, será fundamental se abrir para mudanças radicais, pois experiências importantes poderão surgir para renovar seus ideais e metas de longo prazo. Você também deverá se desapegar de antigos conceitos.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo azul-escuro, contendo dois círculos opostos conectados a linhas curvas, um voltado para cima e o outro para baixo
Os cancerianos enfrentarão transformações emocionais profundas neste domingo (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Prepare-se para enfrentar profundas transformações emocionais neste domingo. Será necessário se desapegar de antigos padrões e encarar questões financeiras desafiadoras, assim como mergulhar em suas sombras para renovar a força interna. No processo, evite fugir de situações que exigem mudanças e busque clareza mental diante de perdas inevitáveis.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo azul-escuro, contendo uma curva vertical que se prolonga para a direita em um movimento sinuoso com uma pequena esfera à esquerda
Os leoninos passarão por transformações nos relacionamentos (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de transformações profundas nos relacionamentos, sobretudo ocasionadas por situações ocultas ou crises. O dia pedirá que abandone a necessidade de controle, seja honesto(a) com os vínculos, evite disputas de poder e foque a reconstrução das boas conexões.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo azul-escuro, contendo um “M” curvado com a perna final enrolando-se para dentro, formando um laço fechado
Os virginianos deverão concentrar a energia em organizar o cotidiano (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A rotina de trabalho e os cuidados com o bem-estar físico passarão por uma reestruturação profunda. No processo, será necessário abandonar hábitos automáticos e métodos antigos que prejudiquem a produtividade e a vitalidade. Concentre a sua energia em organizar o cotidiano.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo azul-escuro, contendo uma forma circular sobre uma linha reta curta e, abaixo, uma linha horizontal
Os librianos deverão encarar as próprias paixões com honestidade (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Haverá uma transformação profunda na forma como você expressa a criatividade e lida com os prazeres. O dia exigirá o desapego de velhos hábitos de lazer ou formas superficiais de buscar alegria. Encarar as próprias paixões com honestidade o(a) ajudará a renovar a sua identidade e trará à tona uma força interior capaz de reconstruir projetos com autenticidade.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo azul-escuro, contendo um “M” estilizado com uma cauda pontiaguda voltada para a direita
Os escorpianos viverão um dia de transformações na vida familiar (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você viverá um dia de transformações na vida familiar e na maneira como lida com as suas memórias. Ao longo deste domingo, será preciso encarar questões do passado com coragem, permitindo que estruturas antigas e desgastadas no ambiente doméstico sejam eliminadas para dar lugar ao novo. Aproveite as influências astrológicas para realizar uma limpeza interna profunda.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo azul-escuro, contendo uma seta apontada para cima e para a direita, unida a uma linha em cruz na base
Os sagitarianos irão se deparar com mudanças no modo de se comunicar e agir (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com uma intensa transformação no modo de se comunicar e interagir. No processo, tenha cautela para que a sua fala não se torne agressiva ou impositiva. Ainda neste domingo, será preciso eliminar velhos padrões mentais para abrir espaço a ideias inovadoras. Use a sua força interior para resolver mal-entendidos de forma definitiva.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo azul-escuro, contendo um traço que inicia com uma linha vertical curva e termina com um laço arredondado
Nas finanças, os capricornianos deverão agir com cautela e estratégia (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Transformações radicais na forma como você lida com as finanças e os valores pessoais tenderão a ocorrer. Nesse cenário, a sua força de vontade estará intensificada, podendo levar a decisões impulsivas ou a uma competitividade excessiva. O ideal será agir com cautela e estratégia, direcionar a sua energia para reconstruir a segurança material e eliminar hábitos de consumo nocivos.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo azul-escuro, contendo dois traços ondulados paralelos
Os aquarianos buscarão renovar a identidade e agir com coragem (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Você buscará renovar a sua identidade e agir com coragem. Em meio a transformações internas radicais, será preciso assumir o controle de suas ações e se desapegar de comportamentos antigos que afetam o poder pessoal. No processo, entretanto, tenha cautela para não agir de forma agressiva ou precipitada.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo azul-escuro, contendo dois arcos curvados simetricamente voltados para fora e unidos por uma linha horizontal central
Os piscianos terão um dia voltado para a limpeza emocional (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Será um dia voltado para a limpeza emocional, no qual questões ocultas ou do passado poderão emergir para serem resolvidas. Nesse contexto, você deverá enfrentar os medos e padrões inconscientes com honestidade, permitindo assim que antigas mágoas sejam eliminadas para abrir espaço ao novo. Nesse cenário, busque o recolhimento e o silêncio para processar as mudanças intensas.

