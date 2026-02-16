Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 16 a 22 de fevereiro de 2026

Esta semana convidará os nativos à revisão de posturas e escolhas emocionais (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana convidará os nativos à revisão de posturas, atitudes e escolhas emocionais. O baralho cigano mostra que pequenas ações feitas agora poderão evitar conflitos maiores no futuro. Conforme o Mestre Ravi Vidya, este será um período de autocontrole, clareza e responsabilidade diante das próprias decisões.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O nativo de Áries enfrentará tensões que exigirão maturidade emocional (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Chicote” aponta para tensões que exigirão maturidade emocional. Reações impulsivas poderão gerar desgastes evitáveis. No amor, o silêncio consciente valerá mais do que discussões. No trabalho, disciplina e foco serão fundamentais.

Touro

O nativo de Touro precisará exercitar a paciência para manter o que está sólido (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade e segurança, mas pede paciência. A semana favorecerá a manutenção do que está sólido. No amor, a constância fortalecerá os vínculos. No trabalho, perseverar trará resultados consistentes.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos lidará com excesso de pensamentos e deverá redobrar a atenção com a comunicação (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e conversas. Será importante evitar ansiedade e ruídos na comunicação. No amor, falar com clareza evitará dúvidas. No trabalho, será importante ter atenção a informações desencontradas.

Câncer

O nativo de Câncer viverá emoções intensas e precisará equilibrar sensibilidade e segurança interior (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Lua” revela sensibilidade elevada e emoções profundas. Será preciso cuidado com inseguranças e ilusões. No amor, confiar mais em si e menos em suposições fará diferença. No trabalho, a intuição deverá ser usada com equilíbrio.

Leão

A energia do nativo de Leão chamará atenção naturalmente (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina caminhos e favorece o reconhecimento. Sua energia chamará atenção naturalmente. No amor, a generosidade fortalecerá as relações. No trabalho, visibilidade e bons resultados ganharão destaque.

Virgem

O nativo de Virgem passará por aprendizados importantes e deverá agir com mais discrição (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Livro” fala de aprendizados e assuntos que pedem discrição. Nem tudo deverá ser revelado neste momento. No amor, observar mais antes de agir será essencial. No trabalho, estudo e planejamento serão aliados.

Libra

O nativo de Libra precisará tomar decisões conscientes e se posicionar com equilíbrio (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede decisões conscientes e equilíbrio. Evitar posicionamentos apenas prolongará desconfortos. No amor, será importante ser honesto sobre limites. No trabalho, agir com ética trará tranquilidade.

Escorpião

O nativo de Escorpião realizará cortes necessários e encerrará situações desgastadas (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. Situações desgastadas pedirão encerramento. No amor, desapegar poderá doer, mas libertará. No trabalho, eliminar excessos trará renovação.

Sagitário

O nativo de Sagitário viverá movimentações importantes e deverá agir com iniciativa e direção (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” traz movimento e novidades. A semana pedirá iniciativa, mas com direção. No amor, será preciso evitar promessas impulsivas. No trabalho, oportunidades surgirão rapidamente.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio estará focado nos assuntos profissionais (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica foco, responsabilidade e estrutura. Assuntos profissionais ganharão prioridade. No amor, será necessário cuidado com o isolamento emocional. O equilíbrio será essencial.

Aquário

O nativo de Aquário encontrará soluções por meio da inspiração prática (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança e novos horizontes. A semana favorecerá sonhos com base prática. No amor, expressar sentimentos com mais presença fortalecerá vínculos. No trabalho, a inspiração gerará soluções.

Peixes

O nativo de Peixes precisará organizar recursos para sustentar o próprio crescimento (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “Os Peixes” aponta fluxo emocional e material. Será importante atenção a excessos e dispersão. No amor, o equilíbrio evitará confusões. No trabalho, a organização sustentará o crescimento.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.