Cardápio sem carne: 5 receitas vegetarianas para a semana do Carnaval 

O Carnaval costuma trazer dias de rotina mais leve, encontros entre amigos e refeições práticas que combinam com o clima descontraído da época. Apostar em preparos vegetarianos é uma forma de variar o cardápio, valorizar ingredientes frescos e livres de exploração animal. Com boas combinações de legumes, grãos e temperos, é possível montar refeições equilibradas, que sustentam sem pesar e ainda facilitam o preparo na correria dos blocos e viagens.

A seguir, veja 5 receitas vegetarianas para a semana do Carnaval!

1. Cogumelos salteados com pimentões e gergelim

Ingredientes

300 g de cogumelo shitake fatiado

shitake fatiado 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 pimentão verde cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de sopa de gergelim branco

2 talos de cebolinha fatiados

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e o gengibre e refogue rapidamente, sem deixar escurecer. Junte os cogumelos e refogue até que comecem a dourar. Adicione os pimentões e refogue por mais 3 minutos, mantendo os legumes levemente crocantes. Tempere com o óleo de gergelim, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem para envolver todos os ingredientes. Finalize com o suco de limão e o gergelim, mexendo delicadamente. Desligue o fogo e acrescente a cebolinha por cima. Sirva em seguida.

2. Torta de legumes com massa de grão-de-bico

Ingredientes

Massa

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2 colheres de sopa de óleo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

1 abobrinha picada em cubos

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde

1 tomate picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, o sal e o fermento químico em pó. Acrescente o óleo e a água aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e levemente úmida. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 1 minuto. Junte a abobrinha, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o tomate. Refogue por 3 minutos, apenas para retirar o excesso de água dos legumes. Tempere com o sal e pimenta-do-reino e misture com o cheiro-verde. Reserve.

Montagem

Abra metade da massa com as mãos e forre o fundo e as laterais de uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio sobre a massa e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por cerca de 30 minutos, até a massa ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, espere alguns minutos e sirva em seguida.

3. Salada morna de lentilha com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

2 xícaras de chá de água

1 cenoura picada em cubos

1 abobrinha picada em cubos

1/2 pimentão vermelho picado em cubos

1/2 cebola roxa picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha com a água e leve ao fogo médio por 15 minutos, até ficar macia, porém firme. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola roxa por 1 minuto. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão vermelho e refogue por aproximadamente 3 minutos, mantendo os legumes levemente crocantes. Transfira para uma saladeira e junte a lentilha reservada. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes. Tempere com o suco de limão, o restante do azeite, sal e pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Curry de legumes cremoso (Imagem: SMDSS | Shutterstock)

4. Curry de legumes cremoso

Ingredientes

1 batata picada em cubos

1 cenoura picada em cubos

1/2 pimentão vermelho picado em tiras

1/2 pimentão verde picado em tiras

1/2 xícara de chá de vagem picada

1/2 xícara de chá de ervilha

1 tomate picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de curry em pó

1/2 colher de chá de cúrcuma

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de coentro a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a batata e a cenoura e refogue por cerca de 2 minutos para que absorvam o tempero. Junte os pimentões, a vagem, a ervilha e o tomate e misture bem. Tempere com o curry em pó, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 minutos. Despeje o leite de coco, misture delicadamente e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo baixo, até formar um caldo cremoso. Ajuste os temperos, desligue o fogo e finalize com as folhas de coentro por cima. Sirva em seguida.

5. Arroz frito com tofu e vegetais

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

200 g de tofu picado em cubos

1/2 cenoura picada em cubos

picada em cubos 1/2 xícara de chá de brócolis picado

1/2 xícara de chá de ervilha

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e doure o tofu por 4 minutos, até ficar levemente crocante. Reserve. Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue o alho e o gengibre por 1 minuto em fogo médio. Acrescente a cenoura, o brócolis, a ervilha e refogue por 3 minutos, mantendo os vegetais ainda firmes. Junte o arroz cozido e misture bem para aquecer por igual. Adicione o sal e a pimenta-do-reino, mexendo para incorporar os temperos. Volte o tofu reservado para a frigideira e misture delicadamente. Desligue o fogo, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.