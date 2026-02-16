Bracelete de cobre: veja os benefícios energéticos e como usá-lo no dia a dia

O bracelete de cobre é visto como um elemento de conexão entre indivíduo e ambiente (Imagem: Selimstock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presente em diferentes civilizações ao longo da história, o bracelete de cobre atravessou gerações como símbolo de tradição, crença e expressão pessoal. Mais do que um simples acessório, esteve associado a rituais, práticas culturais e cuidados voltados ao bem-estar.

Em abordagens integrativas, a peça é vista como um elemento de conexão entre indivíduo e ambiente, sendo utilizada com a finalidade de harmonização e proteção. Também é associada ao suporte físico e emocional, integrando práticas complementares voltadas ao alívio de desconfortos e tensões.

Símbolo de proteção e conexão com o universo

Segundo a consultora espiritual Jovanka Buratto, o cobre possui propriedades que auxiliam a saúde. “Esse metal sagrado representa uma ligação com fluxos energéticos, com a natureza e com a percepção do corpo”, afirma.

Para a especialista, o acessório também se relaciona à consciência. “O bracelete de cobre não é apenas uma ferramenta física, funciona também como proteção e conexão com o universo. Pode ser usado como lembrete para se conectar com a própria essência e promover a autorreflexão”, explica.

Como usar o bracelete de cobre

Abaixo, veja como usar o bracelete de cobre:

O bracelete de cobre deve ser utilizado em contato direto com a pele. No pulso, área ligada à circulação e a pontos energéticos do corpo; O uso diariamente auxilia a equilibrar a energia do corpo e da mente. Pode aliviar dores e inflamações, como também proteger contra energias negativas e influências externas; Cabe a alternância do acessório entre os pulsos conforme a intenção ou por conta de desconforto; Vale retirar o bracelete durante o sono ou em períodos prolongados de descanso.

