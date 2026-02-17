InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

A terça-feira exigirá equilíbrio emocional, flexibilidade e cautela dos nativos (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)
Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá influenciar os nativos de maneiras distintas, trazendo à tona desafios, mudanças inesperadas e a necessidade de ajustes conscientes. As energias celestes estimularão decisões importantes, encerramentos de ciclos e reavaliações de planos, como também exigirão equilíbrio emocional, flexibilidade e cautela. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências do dia de forma consciente!

Áries

Ilustração do signo de áries em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
Será um dia favorável para o ariano enfrentar medos antigos e realizar uma limpeza emocional profunda (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de resolver questões pendentes e encerrar ciclos que afetam a sua energia vital. Como haverá mais coragem e determinação, será um dia favorável para enfrentar medos antigos e realizar uma limpeza emocional profunda. Aproveite a terça-feira para planejar os seus próximos passos, recuperar o fôlego e evitar conflitos desnecessários.

Touro

Ilustração do signo de touro em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O taurino sentirá a necessidade de independência e agilidade no setor social (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

O dia pedirá cautela nas interações e nos projetos em grupos, pois imprevistos poderão gerar tensões e rupturas repentinas. Embora sinta a necessidade de independência e agilidade no setor social, lembre-se que agir sem cautela possivelmente irá gerar atritos com amigos. O ideal será controlar a impaciência para não comprometer os planos coletivos.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O geminiano deverá concentrar a força e iniciativa para reavaliar os objetivos de carreira e propósitos de vida (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A terça-feira exigirá decisões corajosas e rápidas para lidar com imprevistos que poderão desestabilizar o campo profissional ou planos de longo prazo. Nesse cenário, o ideal será concentrar a sua força e iniciativa para reavaliar os objetivos de carreira e propósitos de vida. Busque também equilibrar a determinação para alcançar o sucesso com a flexibilidade para se adaptar às circunstâncias.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
A flexibilidade se mostrará uma grande aliada do canceriano ao longo do dia (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão abalar as suas convicções. Diante disso, você deverá controlar a impaciência para evitar conflitos com quem pensa diferente. Também será importante ter cautela com os impulsos repentinos e com o desejo de romper padrões estabelecidos. A flexibilidade se mostrará uma grande aliada ao longo do dia.

Leão

Ilustração do signo de leão em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
Para o leonino, haverá uma energia extra para resolver crises e gerenciar recursos compartilhados (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você enfrentará transformações profundas e imprevistos financeiros que exigirão decisões rápidas e coragem para se desapegar de padrões obsoletos. Para ajudar, haverá uma energia extra para resolver crises e gerenciar recursos compartilhados. Ainda assim, será fundamental evitar ações impulsivas que possam causar rupturas bruscas nos relacionamentos e nas finanças.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O virginiano deverá agir com calma, evitar decisões impensadas e equilibrar a vontade individual com as necessidades alheias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

O dia será marcado pela renovação nos relacionamentos. No entanto, o desejo de liberdade e mudanças poderá gerar conflitos inesperados, tensões e rupturas. Portanto, procure agir com calma, evitar decisões impensadas e equilibrar a vontade individual com as necessidades alheias.

Libra

Ilustração do signo de Libra em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O libriano sentirá desejo de renovação e maior busca por prazer nas tarefas diárias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Mudanças e imprevistos poderão surgir, afetando a rotina de trabalho e os cuidados com a saúde. Ademais, apesar do desejo de renovação e da busca por prazer nas tarefas diárias, a resistência a métodos antigos ou ordens rígidas possivelmente irá gerar tensões. Logo, será importante agir com flexibilidade para lidar com contratempos, assim como priorizar a organização do seu dia.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O escorpiano almejará expressar a criatividade e buscar prazer (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você almejará expressar a criatividade e buscar prazer. Contudo, mudanças inesperadas poderão alterar os planos. Além disso, a necessidade de liberdade nos relacionamentos possivelmente conflitará com o desejo por harmonia. Diante desses cenários, procure manter a flexibilidade e o equilíbrio, mas sem perder o entusiasmo.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
Mudanças inesperadas poderão influenciar a vontade do sagitariano de criar um ambiente mais autêntico (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

O dia será voltado para a reestruturação doméstica e emocional. Inclusive, mudanças inesperadas poderão influenciar a sua vontade de criar um ambiente mais autêntico. Ao longo desta terça-feira, busque tomar decisões corajosas para equilibrar o desejo de harmonia com a necessidade de romper padrões familiares que limitam a sua liberdade.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O capricorniano sentirá desejo de expressar ideias inovadoras (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A sua atividade mental estará em alta nesta terça-feira. Com isso, haverá o desejo de expressar ideias inovadoras. Todavia, prepare-se para imprevistos em conversas e deslocamentos. Ademais, embora a comunicação flua bem, rupturas poderão gerar mal-entendidos e mudanças intensas nos planos. Diante desse cenário, evite agir por impulso.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
Será um bom dia para o aquariano investir no bem-estar e na estabilidade material (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Haverá mais clareza e disposição para organizar a vida financeira e valorizar os seus talentos. Será um bom dia para investir no bem-estar e na estabilidade material, pois a facilidade em atrair boas oportunidades também estará em alta. Ao longo desta terça-feira, busque equilibrar as contas, fortalecer a autoestima e agir com praticidade.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O pisciano deverá manter a serenidade e controlar a ansiedade, os impulsos e as reações emocionais (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Nesta terça-feira, tensões poderão surgir e desestabilizar o seu equilíbrio. Diante disso, procure controlar a ansiedade, os impulsos e as reações emocionais bruscas. Afinal, a impaciência possivelmente levará a rupturas em planos que ainda não amadureceram. O ideal será manter a serenidade.

