Ano Novo Chinês 2026: prepare a casa para receber a energia do Cavalo de Fogo

Em 17 de fevereiro, inicia o Ano Novo Chinês de 2026, que será regido pelo Cavalo de Fogo, uma combinação associada a dinamismo, coragem e impulso para avanços e realizações. Segundo as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, especialistas em Feng Shui e sócias do BTliê Arquitetura, cada ano chinês traz consigo um animal e um elemento que podem determinar o ritmo dos acontecimentos, ou seja, cada ciclo traz uma energia específica que influencia comportamentos, decisões e a forma como nos relacionamos com os espaços.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Na filosofia chinesa, o Cavalo, animal deste ano, representa movimento, liberdade e capacidade de seguir em frente. Quando combinado ao elemento Fogo, essa energia se torna ainda mais vibrante e expansiva”, explica Belisa Mitsuse. Para as especialistas, não se trata de prever acontecimentos, mas de compreender o ritmo do período e aprender a dialogar com ele de forma consciente, equilibrada e sem excessos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Poder do elemento Fogo

Essa vibração também se reflete nos ambientes. O Feng Shui, técnica milenar chinesa de harmonização dos espaços, associa o elemento Fogo à representação da luz, visibilidade e motivação. “Em um ano regido pelo Fogo, faz diferença criar ambientes que reforcem entusiasmo, autoestima e clareza de propósito. Pequenas escolhas no lar podem ajudar a canalizar esse impulso natural do ciclo”, complementa Estefânia Gamez.

Por isso, 2026 tende a favorecer novos projetos, mudanças e metas mais ousadas. Ajustes simples no lar, especialmente em áreas ligadas ao sucesso e à visibilidade, ajudam a manter essas intenções presentes no dia a dia. “Quando o ambiente sustenta aquilo que queremos viver, a energia flui com mais naturalidade”, afirma Belisa Mitsuse.

Onde está a área do sucesso na sua casa

No Feng Shui, os imóveis são analisados a partir de setores energéticos, chamados de guás, que correspondem a diferentes áreas da vida, como trabalho, prosperidade, relacionamentos, saúde, criatividade, sabedoria, família, viagens e sucesso. Cada um desses setores carrega características específicas e pode ser ativado de forma intencional por meio da organização e dos elementos presentes no ambiente.

O guá do sucesso está associado ao elemento Fogo e simboliza visibilidade, reconhecimento, imagem pessoal e o destaque dos projetos. As especialistas explicam que, para localizá-lo, basta aplicar o baguá sobre a planta do imóvel, ou seja, sobrepor o diagrama (disponível na internet) à planta do imóvel, alinhando a área do trabalho à parede da porta de entrada. A partir desse ponto, o setor do sucesso corresponde ao quadrante superior central do mapa.

Reconhecer o setor do sucesso dentro do imóvel permite direcionar melhor as escolhas no ambiente e potencializar a energia do novo ciclo. “Quando localizamos essa área da casa, conseguimos trabalhar de forma consciente aquilo que queremos fortalecer e expandir. Em 2026, um ano marcado por vitalidade e movimento, vale dedicar atenção especial a esse ponto”, explica Estefânia Gamez. O guá do sucesso pode estar em qualquer cômodo e, para ser ativado, basta algumas intervenções na decoração e na organização dos móveis.

Cor regente do Ano do Cavalo de Fogo

O Ano do Cavalo de Fogo tem o vermelho como cor regente, associado à expressão, ao dinamismo e à ação. Entretanto, segundo as especialistas, exagerar na paleta não é indicado, pois cria um excesso e desequilíbrio na energia do ambiente.

“Ativar o elemento Fogo tem mais relação com a atmosfera do espaço do que com excesso visual. Uma iluminação mais quente, um detalhe em vermelho, um arranjo ou uma imagem inspiradora já são suficientes”, orienta Belisa Mitsuse. Para as arquitetas, o essencial é criar um ambiente estimulante, que incentive o movimento, mas preserve conforto e equilíbrio.

O elemento Fogo pode aparecer nos ambientes em detalhes com tons de vermelho (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Preparando a casa para receber a energia do Cavalo de Fogo

Com o setor mapeado, o próximo passo é ajustar o ambiente para que ele dialogue com o novo ciclo. Pequenas mudanças já podem gerar impacto: reforçar a iluminação, destacar objetos que simbolizem conquistas e retirar peças quebradas ou acumuladas.

“O Fogo é movimento. Qualquer coisa que pareça estagnar, desde bagunça até um móvel mal posicionado, interfere no fluxo da energia vital. Limpar, organizar e renovar são etapas fundamentais”, explica Estefânia Gamez.

As especialistas ainda compartilham as seguintes dicas para preparar a casa:

1. Movimento começa pela organização

O Fogo é um elemento associado à ação e ao impulso, favorável para tirar planos do papel. Por isso, tudo o que remete à estagnação, como bagunça, excesso de objetos ou móveis mal posicionados, pode interferir no fluxo da energia vital do espaço.

“A energia do Fogo do Cavalo somada com o Fogo do yang impulsiona a ação, mas pode fazer a pessoa se desorganizar. Limpar, organizar e renovar ajudam a destravar essa energia e criam um ambiente mais propício para a realização de projetos”, alerta Estefânia Gamez.

2. Atenção ao excesso de impulso

O ano do Cavalo de Fogo favorece rapidez, iniciativa e coragem para tirar projetos do papel. No entanto, quando essa energia não é bem direcionada, pode estimular impulsividade e dispersão, levando a muitos começos e poucas conclusões. “O ideal é canalizar essa força para metas claras e projetos possíveis de serem finalizados”, esclarece Estefânia Gamez.

3. Equilíbrio entre estímulo e acolhimento na decoração

O elemento Fogo pode aparecer em detalhes como tons de vermelho, velas, luminárias e formas triangulares. Ainda assim, o equilíbrio é essencial. “Combinar esses estímulos com materiais em tons terrosos ajuda a criar um ambiente energizante, mas estável, que inspira ação sem gerar excesso de agitação”, explica Belisa Mitsuse.

Além da decoração, as especialistas destacam a importância da intenção. No Feng Shui, cada ajuste é uma forma de direcionar energia. Por isso, 2026 é um bom momento para criar (e executar) metas ousadas, clarear prioridades e manter no campo visual aquilo que representa o futuro desejado. “O Cavalo é um símbolo de avanço. Quando você ajusta o ambiente para lembrar daquilo que quer conquistar, cria um diálogo entre a casa e sua jornada”, conclui Estefânia Gamez.

Por Paula de Paula