Eclipse solar e lunar: veja como movimentos impactarão o ascendente de cada signo

Eclipses em sequência impulsionarão mudanças internas e externas para o ascendente de cada signo (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No início de 2026, dois eclipses inaugurarão movimentos importantes no céu astrológico. Com apenas 14 dias de intervalo, os fenômenos marcarão uma mudança significativa de energia. Em 17 de fevereiro, ocorrerá um eclipse solar anular em Aquário, seguido por um eclipse lunar parcial em Virgem, no dia 3 de março. Os dois eventos estarão alinhados ao aspecto mais impactante do ano: a conjunção entre Saturno e Netuno em Áries, que acontecerá em 20 de fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com Wladimir Barros, astrólogo do Astrolink, na astrologia, a orientação é observar em qual área do Mapa Astral individual esses eclipses acontecerão. Será nesse setor que as transformações tenderão a se manifestar, seja nas relações, na carreira, na saúde, na vida emocional ou nos projetos futuros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Enquanto o eclipse solar em Aquário inaugurará um ciclo voltado à renovação das relações sociais e à forma como cada pessoa ocupará seu espaço no coletivo, o eclipse lunar em Virgem ainda fará parte da série anterior, estimulando organização prática, ajustes na rotina e maior clareza emocional. O início do ano será marcado por uma energia dupla: encerramentos e inaugurações acontecerão quase simultaneamente.

Eclipse solar em Aquário

Em 17 de fevereiro, o eclipse solar ocorrerá junto à Lua Nova, marcando o início de um novo ciclo. Aquário trará à tona temas como:

Pertencimento e redes de apoio;

Projetos coletivos;

Amizades e conexões sociais;

Identidade dentro do grupo.

Será um momento que convidará à reflexão sobre autenticidade: você está ocupando seu espaço com coerência? Seus vínculos ainda refletem quem você se tornou?

Como todo eclipse solar, ele indica sementes sendo plantadas — mudanças que ainda podem não estar visíveis, mas que começarão a se desenhar nesse período.

Eclipse lunar em Virgem

Em 3 de março, ocorrerá o eclipse lunar em Virgem, que atuará como um momento de culminação e clareza. Virgem iluminará:

Rotinas e hábitos;

Organização prática;

Saúde física e emocional;

Padrões de cobrança e perfeccionismo.

Nesse caso, o foco estará nos ajustes finos. O que está te sobrecarregando? O que precisa ser reorganizado para que o novo ciclo iniciado em fevereiro tenha sustentação?

Movimentos complementares de início e encerramento

Se o eclipse solar fala de intenção, o lunar fala de purificação. Eclipses não trazem respostas prontas. Eles revelam o que já não pode continuar da mesma forma — e indicam para onde a vida pede evolução.

Impactos dos eclipses em cada ascendente

A área que será mais afetada depende do seu ascendente, pois é ele que define quais casas astrológicas serão ativadas. A seguir, confira como esses eclipses influenciarão o ascendente de cada signo!

Ascendente em Áries

Os nativos com ascendente em Áries passarão por revisões nas amizades e precisarão redobrar o cuidado com a saúde mental (Imagem: arammart | Shutterstock)

Haverá revisão nas amizades e cuidado com a energia física. Relações que drenam tenderão a se revelar. O período pedirá discernimento social e atenção à saúde mental e à rotina. Será a hora de selecionar melhor onde investir tempo e confiança.

Ascendente em Touro

Os nativos com ascendente em Touro vivenciarão mudanças na carreira e reposicionamentos importantes na imagem pública (Imagem: arammart | Shutterstock)

Ocorrerão mudanças na carreira e na imagem pública. O eclipse solar ativará ambições e reposicionamentos profissionais. O lunar, por sua vez, pedirá ajustes na forma de expressão criativa e nos projetos pessoais.

Ascendente em Gêmeos

Os nativos com ascendente em Gêmeos ampliarão horizontes e reorganizarão questões familiares (Imagem: arammart | Shutterstock)

Haverá expansão de horizontes e reorganização familiar. Poderão surgir novos estudos, viagens ou mudanças de crença. Ao mesmo tempo, questões domésticas pedirão cura e estabilidade emocional.

Ascendente em Câncer

Os nativos com ascendente em Câncer enfrentarão transformações internas e precisarão investir em diálogos esclarecedores (Imagem: arammart | Shutterstock)

Transformações emocionais profundas exigirão diálogo. O momento favorecerá encerramentos internos e conversas importantes. A comunicação clara será fundamental para redefinir vínculos.

Ascendente em Leão

Os nativos com ascendente em Leão reavaliarão parcerias e poderão ajustar a forma como administram recursos (Imagem: arammart | Shutterstock)

As parcerias e a autoestima estarão em destaque. Relações passarão por testes de equilíbrio. Também poderá haver revisão financeira ou mudança na forma de administrar recursos e a segurança pessoal.

Ascendente em Virgem

Os nativos com ascendente em Virgem atualizarão hábitos, promovendo mudanças significativas na rotina (Imagem: arammart | Shutterstock)

Rotina e identidade pedirão atualização. Será um tempo de cuidar da saúde, reorganizar hábitos e rever a forma de se apresentar ao mundo. Pequenos ajustes gerarão grandes impactos.

Ascendente em Libra

Os nativos com ascendente em Libra reativarão projetos criativos e iniciarão um processo de cura emocional (Imagem: arammart | Shutterstock)

Haverá reativação do prazer e início de um processo de cura silenciosa. Projetos criativos ganharão força, mas também surgirá a necessidade de descanso emocional e acolhimento de questões inconscientes.

Ascendente em Escorpião

Os nativos com ascendente em Escorpião redefinirão questões familiares e filtrarão amizades e planos de longo prazo (Imagem: arammart | Shutterstock)

Ocorrerão mudanças no lar e nos planos. Questões familiares poderão ser redefinidas. Amizades e objetivos de longo prazo passarão por um filtro de autenticidade.

Ascendente em Sagitário

Os nativos com ascendente em Sagitário realinharão a comunicação e a carreira (Imagem: arammart | Shutterstock)

Comunicação e carreira entrarão em realinhamento. Conversas importantes poderão alterar sua direção profissional. O período favorecerá estudos, viagens e decisões estratégicas.

Ascendente em Capricórnio

Os nativos com ascendente em Capricórnio revisarão finanças e expandirão a visão por meio de novos aprendizados (Imagem: arammart | Shutterstock)

Haverá revisão financeira e expansão de visão. O eclipse lunar pedirá reorganização de recursos e autoestima. O solar abrirá novas perspectivas por meio de estudos ou experiências transformadoras.

Ascendente em Aquário

Os nativos com ascendente em Aquário iniciarão um novo ciclo de identidade e promoverão mudanças visíveis na postura (Imagem: arammart | Shutterstock)

Haverá um renascimento pessoal. Um novo ciclo de identidade será iniciado. Poderão ocorrer mudanças visíveis na postura, no estilo ou nas escolhas de vida. Ao mesmo tempo, será necessário desapegar de medos antigos.

Ascendente em Peixes

Os nativos com ascendente em Peixes aprofundarão processos de cura interna e redefinirão relações importantes (Imagem: arammart | Shutterstock)

O período favorecerá cura interna e ajustes nas relações. A fase estimulará introspecção e terapia. Parcerias passarão por redefinições naturais, fortalecendo apenas o que for verdadeiro.

Por Manuella Tavares