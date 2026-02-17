Cuscuz marroquino: 5 receitas saudáveis e práticas para o almoço

Versátil e rápido de preparar, o cuscuz marroquino costuma ser feito a partir de sêmola de trigo hidratada com água quente ou caldo e finalizada com azeite, ervas frescas, legumes e alguma fonte de proteína. No dia a dia, ele aparece como base neutra que combina com frango, grãos, sementes e vegetais assados, permitindo variações equilibradas e saborosas sem exigir longos minutos na cozinha.

A seguir, confira 5 receitas de cuscuz marroquino saudáveis e práticas!

1. Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1 abobrinha cortada em meias-luas

cortada em meias-luas 1 cenoura cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 tomate cortado em cubos

1 colher de sopa de ervilha fresca cozida

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Coloque o cuscuz marroquino em uma tigela e acrescente a água quente. Misture levemente, cubra com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após esse tempo, solte os grãos com um garfo e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue por cerca de 30 segundos. Junte a cenoura e refogue por 3 minutos, mexendo ocasionalmente.

Adicione a abobrinha, os pimentões e a ervilha. Refogue por mais 4 minutos, até que os legumes estejam macios, porém ainda firmes. Acrescente o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente, cozinhando por mais 1 minuto.

Desligue o fogo, incorpore o cuscuz hidratado aos legumes e misture bem até que todos os ingredientes fiquem distribuídos de forma uniforme. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Cuscuz marroquino com frango e legumes

Ingredientes

Cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Folhas de salsinha a gosto

Frango

2 sobrecoxas de frango com pele e osso

de frango com pele e osso 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Legumes

1 cenoura cortada em tiras

1 abobrinha cortada em meia-lua

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Modo de preparo

Cuscuz marroquino

Em uma tigela, coloque o cuscuz marroquino e misture com o sal e o azeite de oliva. Em uma panela, aqueça o caldo de legumes até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos.

Após esse tempo, solte os grãos com um garfo. Reserve.

Frango

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Coloque o frango com a pele voltada para baixo e doure por aproximadamente 6 minutos. Vire as peças e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até que estejam completamente cozidas e douradas. Reserve aquecido.

Legumes

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Acrescente a abobrinha e refogue por mais 2 minutos, mantendo os legumes levemente firmes. Junte o grão-de-bico, misture bem e ajuste o sal. Incorpore os legumes ao cuscuz já hidratado e misture delicadamente. Em uma travessa, distribua o cuscuz marroquino com os legumes. Por cima, disponha as sobrecoxas de frango. Finalize com a salsinha e sirva imediatamente.

3. Cuscuz marroquino com legumes e grão-de-bico

Ingredientes

Cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Legumes

1 abobrinha cortada em tiras

1 cenoura cortada em tiras

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Modo de preparo

Cuscuz marroquino

Em uma tigela média, coloque o cuscuz marroquino e misture com o sal e o azeite de oliva. Leve o caldo de legumes ao fogo alto até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo. Reserve.

Legumes

Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente a abobrinha e cozinhe por mais 2 minutos, mantendo os legumes levemente firmes. Junte o grão-de-bico, misture bem e ajuste o sal. Misture os legumes ao cuscuz já hidratado, mexendo com cuidado para manter os grãos soltos. Finalize com a salsinha e sirva imediatamente.

4. Cuscuz marroquino com carne e legumes

Ingredientes

Cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Carne

500 g de carne bovina cortada em cubos

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de sopa de azeite de oliva

Legumes

1 cenoura cortada em tiras

1 abobrinha cortada em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

amarelo cortado em tiras 1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 colheres de sopa de coentro picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica doce. Aqueça uma panela média em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Coloque a carne e doure bem por todos os lados, mexendo para formar uma crosta uniforme. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio para baixo por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a carne esteja macia e bem dourada. Reserve aquecida.

Cuscuz marroquino

Em uma tigela média, coloque o cuscuz marroquino, o sal e o azeite de oliva. Em uma panela, leve o caldo de legumes ao fogo alto até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo. Reserve.

Legumes

Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Acrescente a abobrinha e os pimentões e refogue por mais 3 minutos, mantendo os legumes levemente firmes. Ajuste o sal. Misture os legumes ao cuscuz já hidratado, mexendo com cuidado para manter os grãos soltos. Finalize com o coentro.

Em uma travessa funda, distribua o cuscuz marroquino com legumes, formando uma base uniforme. Disponha a carne por cima, centralizando sobre o cuscuz. Sirva imediatamente.

5. Cuscuz marroquino com camarão e tomate-cereja

Ingredientes

Cuscuz marroquino

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Camarão

400 g de camarão limpo

limpo 1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Complementos

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 colher de sopa de coentro picado

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Cuscuz marroquino

Em uma tigela média, coloque o cuscuz marroquino, o sal e o azeite de oliva. Em uma panela, leve o caldo de legumes ao fogo alto até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo. Reserve.

Camarão

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio, refogue o alho por 1 minuto e adicione o camarão. Cozinhe por cerca de 3 minutos até ficar rosado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o tomate-cereja ao cuscuz, finalize com limão e coentro e sirva com os camarões por cima.