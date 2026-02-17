Cuscuz marroquino: 5 receitas saudáveis e práticas para o almoço

Versátil e rápido de preparar, o cuscuz marroquino costuma ser feito a partir de sêmola de trigo hidratada com água quente ou caldo e finalizada com azeite, ervas frescas, legumes e alguma fonte de proteína. No dia a dia, ele aparece como base neutra que combina com frango, grãos, sementes e vegetais assados, permitindo variações equilibradas e saborosas sem exigir longos minutos na cozinha.
A seguir, confira 5 receitas de cuscuz marroquino saudáveis e práticas!
1. Cuscuz marroquino com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 abobrinha cortada em meias-luas
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 pimentão amarelo cortado em cubos
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 colher de sopa de ervilha fresca cozida
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
Coloque o cuscuz marroquino em uma tigela e acrescente a água quente. Misture levemente, cubra com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após esse tempo, solte os grãos com um garfo e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue por cerca de 30 segundos. Junte a cenoura e refogue por 3 minutos, mexendo ocasionalmente.
Adicione a abobrinha, os pimentões e a ervilha. Refogue por mais 4 minutos, até que os legumes estejam macios, porém ainda firmes. Acrescente o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente, cozinhando por mais 1 minuto.
Desligue o fogo, incorpore o cuscuz hidratado aos legumes e misture bem até que todos os ingredientes fiquem distribuídos de forma uniforme. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Cuscuz marroquino com frango e legumes
Ingredientes
Cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- Folhas de salsinha a gosto
Frango
- 2 sobrecoxas de frango com pele e osso
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Legumes
- 1 cenoura cortada em tiras
- 1 abobrinha cortada em meia-lua
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Cuscuz marroquino
Em uma tigela, coloque o cuscuz marroquino e misture com o sal e o azeite de oliva. Em uma panela, aqueça o caldo de legumes até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos.
Após esse tempo, solte os grãos com um garfo. Reserve.
Frango
Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Coloque o frango com a pele voltada para baixo e doure por aproximadamente 6 minutos. Vire as peças e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até que estejam completamente cozidas e douradas. Reserve aquecido.
Legumes
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Acrescente a abobrinha e refogue por mais 2 minutos, mantendo os legumes levemente firmes. Junte o grão-de-bico, misture bem e ajuste o sal. Incorpore os legumes ao cuscuz já hidratado e misture delicadamente. Em uma travessa, distribua o cuscuz marroquino com os legumes. Por cima, disponha as sobrecoxas de frango. Finalize com a salsinha e sirva imediatamente.
3. Cuscuz marroquino com legumes e grão-de-bico
Ingredientes
Cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
Legumes
- 1 abobrinha cortada em tiras
- 1 cenoura cortada em tiras
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Cuscuz marroquino
Em uma tigela média, coloque o cuscuz marroquino e misture com o sal e o azeite de oliva. Leve o caldo de legumes ao fogo alto até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo. Reserve.
Legumes
Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente a abobrinha e cozinhe por mais 2 minutos, mantendo os legumes levemente firmes. Junte o grão-de-bico, misture bem e ajuste o sal. Misture os legumes ao cuscuz já hidratado, mexendo com cuidado para manter os grãos soltos. Finalize com a salsinha e sirva imediatamente.
4. Cuscuz marroquino com carne e legumes
Ingredientes
Cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
Carne
- 500 g de carne bovina cortada em cubos
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Legumes
- 1 cenoura cortada em tiras
- 1 abobrinha cortada em tiras
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Carne
Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica doce. Aqueça uma panela média em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Coloque a carne e doure bem por todos os lados, mexendo para formar uma crosta uniforme. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio para baixo por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a carne esteja macia e bem dourada. Reserve aquecida.
Cuscuz marroquino
Em uma tigela média, coloque o cuscuz marroquino, o sal e o azeite de oliva. Em uma panela, leve o caldo de legumes ao fogo alto até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo. Reserve.
Legumes
Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Acrescente a abobrinha e os pimentões e refogue por mais 3 minutos, mantendo os legumes levemente firmes. Ajuste o sal. Misture os legumes ao cuscuz já hidratado, mexendo com cuidado para manter os grãos soltos. Finalize com o coentro.
Em uma travessa funda, distribua o cuscuz marroquino com legumes, formando uma base uniforme. Disponha a carne por cima, centralizando sobre o cuscuz. Sirva imediatamente.
5. Cuscuz marroquino com camarão e tomate-cereja
Ingredientes
Cuscuz marroquino
- 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
- 1 xícara de chá de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
Camarão
- 400 g de camarão limpo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Complementos
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 colher de sopa de coentro picado
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Cuscuz marroquino
Em uma tigela média, coloque o cuscuz marroquino, o sal e o azeite de oliva. Em uma panela, leve o caldo de legumes ao fogo alto até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo. Reserve.
Camarão
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio, refogue o alho por 1 minuto e adicione o camarão. Cozinhe por cerca de 3 minutos até ficar rosado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o tomate-cereja ao cuscuz, finalize com limão e coentro e sirva com os camarões por cima.