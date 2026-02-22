InícioRevista do Correio
Saúde

Cannabis medicinal: quando é indicada, riscos e o que a ciência diz

Entre benefícios comprovados e riscos reais, médicos esclarecem quando o uso é indicado, quais são as restrições e por que o acompanhamento profissional é indispensável

A cannabis medicinal deixou de ser um tema restrito a debates ideológicos e passou a ocupar espaço nas consultas médicas - (crédito: Reprodução/Freepik)
A cannabis medicinal deixou de ser um tema restrito a debates ideológicos e passou a ocupar espaço nas consultas médicas - (crédito: Reprodução/Freepik)

A cannabis medicinal deixou de ser um tema restrito a debates ideológicos e passou a ocupar espaço nas consultas médicas, nas decisões judiciais e nas conversas familiares. Com a ampliação das autorizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para produtos à base de canabinoides e o aumento da procura por esse tipo de tratamento, surgiram dúvidas sobre regulação e acesso, e o tema ganhou relevância clínica, exigindo informação qualificada. Entre expectativas, dúvidas e receios, especialistas defendem que a conversa precisa sair do campo da opinião e se basear em evidências científicas sólidas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ação da cannabis no organismo ocorre por meio do sistema endocanabinoide, que funciona como uma rede de "comunicação interna" que ajuda a regular funções importantes como dor, sono, apetite, humor e inflamações. O próprio organismo produz substâncias parecidas com as da planta para manter esse equilíbrio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na cannabis medicinal, os dois principais componentes usados são o CBD (canabidiol) e o THC (tetra-hidrocanabidiol). O CBD não causa efeito psicoativo — ou seja, não dá sensação de "barato". Ele é usado principalmente por ajudar no controle de convulsões, ansiedade e inflamações, e costuma ser bem tolerado. Já o THC é a substância que pode alterar a percepção e o comportamento. Ele também pode aliviar dor, relaxar os músculos e estimular o apetite, mas está mais associado a efeitos colaterais, principalmente no campo emocional e cognitivo.

De acordo com a neurologista Thaís Augusta Martins, coordenadora de Neurologia do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, as indicações com maior evidência científica atualmente são epilepsia — especialmente alguns tipos específicos —, dor crônica, espasticidade na esclerose múltipla e náuseas e vômitos provocados por quimioterapia.

No campo da psiquiatria, o médico psiquiatra Adiel Carneiro Rios ressalta que a indicação é mais restrita. Para depressão e para a maioria dos transtornos de ansiedade, não há comprovação forte de eficácia da cannabis como tratamento principal. Embora o CBD apresente sinais promissores para ansiedade em situações específicas, os estudos ainda têm limitações importantes, como amostras pequenas, curto tempo de acompanhamento e falta de padronização de doses. Para depressão, a evidência é ainda mais frágil e, quando há efeito, muitas vezes ocorre de forma indireta, como consequência da melhora do sono ou da dor, e não por um efeito antidepressivo consistente.

Para quem é indicado 

  • Epilepsia (com evidência alta para síndromes específicas);

  • Dor crônica;

  • Espasticidade na esclerose múltipla;

  • Náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia.

No caso da epilepsia, há comprovação de redução significativa de crises no caso de:

  • Síndrome de Lennox-Gastaut;

  • Síndrome de Dravet;

  • Esclerose Tuberosa.

 

Como a cannabis age no organismo?

Age no sistema endocanabinoide humano, composto por receptores (CB1 e CB2) e substâncias naturais produzidas pelo próprio organismo, como anandamida e 2-AG.

Esses receptores participam da regulação de funções como:

  • Dor;

  • Sono;

  • Apetite;

  • Humor;

  • Resposta inflamatória.

 

Compostos da cannabis medicinal 

CBD (canabidiol)

  • Não é psicoativo;

  • Não provoca sensação de “barato”;

  • Possui efeito anticonvulsivante;

  • Pode ter ação ansiolítica e anti-inflamatória;

  • Geralmente é bem tolerado.

THC (tetra-hidrocanabinol)

  • É psicoativo;

  • Pode causar alteração da percepção;

  • Tem efeito analgésico;

  • Atua como relaxante muscular;

  • Estimula o apetite.

 

Efeitos colaterais

Com CBD

  • Sonolência;

  • Tontura;

  • Alterações gastrointestinais;

  • Fadiga;

  • Possível alteração de exames hepáticos em doses elevadas.

Com THC

  • Sonolência;

  • Boca seca;

  • Taquicardia;

  • Alteração de apetite;

  • Prejuízo de memória e atenção;

  • Ansiedade;

  • Sintomas psicóticos em pessoas vulneráveis.

O tratamento deve ser sempre individualizado, iniciado com doses baixas e ajustado de forma progressiva, com acompanhamento médico periódico. Os resultados costumam ser percebidos ao longo de semanas, mas variam conforme a condição tratada.

 

Riscos e contraindicações 

O THC pode aumentar a ansiedade, precipitar crises de pânico e desorganizar o sono. Em pessoas vulneráveis, pode desencadear sintomas psicóticos, caracterizados por perda de contato com a realidade, com ideias delirantes ou alucinações. “Estudos populacionais mostram que quanto maior a frequência e a intensidade do uso, maior o risco de quadros psicóticos, especialmente em indivíduos com predisposição genética ou histórico familiar”, ressalta o psiquiatra Adiel Carneiro Rios. 

 

Bipolaridade X cannabis

Indivíduos com transtorno bipolar exigem atenção especial; essa condição envolve períodos de depressão alternados com fases chamadas de mania, que é um estado de humor anormalmente elevado ou intensamente irritável, acompanhado de energia excessiva, pouca necessidade de sono, fala acelerada, impulsividade e comportamentos de risco. “Estudos associam o uso de cannabis à piora do curso do transtorno bipolar e ao aumento de episódios maníacos”, explica Rios. 

 

Interação medicamentosa

A neurologista Thaís Augusta Martins alerta que a cannabis pode interferir na ação de antiepilépticos, sedativos, antidepressivos, anticoagulantes e opióides, o que reforça a necessidade de acompanhamento profissional. Na saúde mental, o psiquiatra Adiel Carneiro Rios destaca que substâncias podem aliviar sintomas, mas não substituem a psicoterapia. “Ansiedade e depressão envolvem padrões de pensamento, crenças e experiências que exigem abordagem terapêutica estruturada”, explica. 

 

Palavra do especialista

Como lidar com o estigma social associado à cannabis e orientar a família?

A melhor resposta ao estigma é a ciência. Nem demonização cega nem romantização ingênua. Cannabis não é cura universal. Também não é um mal absoluto. É uma substância com potenciais efeitos limitados e riscos reais. Quando a conversa sai da ideologia e entra nos dados, a discussão se torna adulta. O problema surge quando marketing substitui evidência. Quanto à família, é preciso lidar com clareza e honestidade. A família precisa entender que, para depressão e ansiedade, a evidência científica ainda é limitada. É essencial explicar riscos, possíveis benefícios, sinais de alerta e plano de acompanhamento. Também é importante deixar claro que o tratamento pode ser interrompido se não houver benefício concreto ou se surgirem efeitos adversos relevantes.

Pode causar prejuízo cognitivo?

Pode, especialmente com uso frequente e início precoce. Estudos longitudinais mostram associação entre uso regular na adolescência e pior desempenho em memória, atenção e funções executivas na vida adulta jovem. O prejuízo tende a ser mais evidente em usuários quase diários e em produtos com alta concentração de THC. O cérebro jovem é mais sensível. E isso não é opinião. É dado acumulado ao longo de décadas de pesquisa.

Dr. Adiel Carneiro Rios e médico psiquiatra e mestre em psiquiatria 

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 22/02/2026 06:00 / atualizado em 22/02/2026 06:00
SIGA
x