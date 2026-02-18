Automaquiagem para o verão: confira dicas para arrasar na estação

Diante de altas temperaturas, aumento da oleosidade e incidência direta de sol, aplicar cada item na ordem certa garante melhor desempenho da maquiagem (Imagem: Pormezz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O verão pede maquiagens mais leves, resistentes e funcionais, já que as altas temperaturas tendem a aumentar o suor e a oleosidade ao longo do dia. Além disso, com o sol mais intenso, é importante escolher produtos que ofereçam conforto na pele e boa durabilidade, sem pesar. Nesse cenário, acertar a ordem de aplicação faz toda a diferença, pois ajuda a melhorar o acabamento, controlar o brilho e manter a maquiagem bonita por mais tempo, mesmo em ambientes quentes ou ao ar livre.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Maquiagem básica para o verão

Segundo Natália Dantas, instrutora do curso de automaquiagem da Catherine Hill em São Paulo, uma produção básica dura menos de 15 minutos, desde que a sequência correta seja respeitada:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Primeiro, para evitar craquelagem, a hidratação deve ser o primeiro passo (tônico e creme hidratante). Em seguida, deve-se respeitar esta sequência: blindagem, produtos cremosos (base e corretivo), produtos em pó (pó translúcido, contorno, blush, iluminador, sombra), rímel, lápis labial, gloss e bruma fixadora.

Alguns cuidados técnicos fazem diferença no acabamento e na durabilidade da maquiagem em dias quentes. A seguir, confira orientações importantes para evitar erros comuns e garantir um resultado mais natural e resistente:

1. Ordem correta após a blindagem

O único produto que deve vir após a blindagem — espécie de óleo leve que funciona como cola para a make — é a base. Protetor solar vem antes. Ou depois, caso seja um com cor como substituição.

2. Aplicação da base

A base deve ser aplicada com esponja úmida, assim o produto não absorve na esponja e adere melhor à pele.

O pó translúcido deve se concentrar na zona T do rosto (Imagem: Reprodução | Débora Oliveira)

3. Uso do pó translúcido

Pó só depois dos cremosos. “É um erro muito comum passar o pó e depois usar contorno ou blush cremoso. Tudo isso precisa vir antes”, alerta Natália Dantas. O pó translúcido deve se concentrar na zona T. “Dá para passar a bruma após esse passo para reforçar a selagem”, diz.

4. Contorno e blush

Contorno e blush devem ser aplicados com movimentos de varridinha, sem linhas marcadas. Para efeito de “coradinha de sol”, uma varridinha suave no centro do nariz traz naturalidade.

5. Boca

Quem quer a sensação de boca maior, o contorno pode ultrapassar levemente a linha natural dos lábios. Gloss e cores vibrantes combinam com a estação.

6. Higienização dos pincéis

No fim, os pincéis devem ser higienizados com um limpador próprio para eles, para não prejudicar as cores da maquiagem seguinte e prevenir acne e bactérias.

Maquiagem com proteção solar: menos produto, mais cuidado

Vai passar o dia na praia? Dá para fazer uma make só com protetor solar. A maquiadora profissional Giovanna Visnardi, parceira da Ollie, orienta priorizar produtos multifuncionais com alto FPS, para reaplicar ao longo do dia.

Siga esta sequência: glow facial com fotoproteção para hidratar e iluminar, protetor com cor FPS 95 no seu tom, o mesmo produto em um tom mais claro para servir como corretivo, dois tons mais escuros para contorno, bastão 3 em 1 colorido, com FPS 95 para as pálpebras, lábios e maçãs, pó translúcido com FPS 30 para selar tudo. A combinação de diferentes produtos com altos níveis de FPS é a chave.

Para garantir um resultado mais duradouro e natural durante o verão, alguns cuidados fazem toda a diferença na aplicação e na escolha dos produtos. A seguir, confira orientações práticas que ajudam a manter a maquiagem bonita, funcional e alinhada às necessidades da pele em dias de calor intenso.

1. Aplicação do bastão colorido

Aplique o bastão colorido com batidinhas leves, sem arrastar, ou usar um pincel ou dedo limpo para depositar o produto apenas onde deseja cor. Para quem quer efeito “carinha de saúde”, a cor indicada é a coral. “Queimada de sol”, terracota. Já quem quer uma vibe mais natural, um tom “rosa malva” é melhor.

2. Texturas do protetor solar com cor

Existem diferentes texturas do protetor solar com cor: fluido, pó ou bastão. Para os dois que são líquidos e cremosos, é preciso esfumar bastante todas as etapas para não ficarem marcadas.

3. Reforço da proteção ao longo do dia

Ao adicionar o bastão na boca, pálpebras e maçãs, “o ideal é aplicar com batidinhas leves, sem arrastar, para não remover as camadas de proteção anteriores e usar um pincel ou dedo limpo para depositar o produto apenas onde deseja cor”, orienta Giovanna Visnardi.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda a reaplicação do protetor solar a cada duas horas. A dica de Giovanna Visnardi é remover o excesso de oleosidade com um lenço e “reaplicar o protetor solar em bastão em regiões mais oleosas como a zona T com leves batidinhas, finalizando com pó translúcido com FPS em uma camada fina e só onde for necessário selar”.

No corpo, se for utilizar iluminador corporal com FPS, é preciso reaplicá-lo após nadar ou suar. “No verão, menos é mais”, resume Giovanna Visnardi. “Priorize produtos multifuncionais com FPS e aplique em camadas finas. Sempre que possível, complemente a proteção com acessórios físicos, como chapéus e óculos, especialmente em exposição prolongada ao sol”, finaliza.

Por Débora Oliveira