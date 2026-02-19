Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/02/2026

Será um dia de escolhas conscientes e mais corretas (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira trará uma energia de novos começos, posicionamentos firmes e decisões emocionais importantes. Muitos inícios aparecem na tiragem das cartas do tarot, indicando oportunidades frescas e portas se abrindo — mas também há arcanos pedindo defesa, equilíbrio e desapego aos signos. Será um dia de escolhas conscientes e mais corretas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Ouros

Novas oportunidades surgirão ao ariano no setor profissional e financeiro (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” mostra que uma nova oportunidade surgirá, especialmente no campo profissional ou financeiro. Poderá ser uma proposta, ideia ou início promissor. Valorize o que começar pequeno — haverá grande potencial de crescimento.

Touro — Rei de Espadas

O taurino terá mais clareza mental para tomar decisões racionais (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” indica que haverá clareza mental e decisões racionais. O dia pedirá postura firme e comunicação objetiva. Evite misturar emoção com questões práticas — seja estratégico(a).

Gêmeos — 8 de Espadas

O geminiano deverá questionar crenças negativas e ampliar sua visão (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A sensação de bloqueio poderá surgir, mas a carta “8 de Espadas” mostra que a limitação será mais mental do que real. Questione crenças negativas e amplie sua visão.

Câncer — Ás de Copas

Amor, reconciliação ou abertura do coração marcarão o dia do canceriano (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional se iniciará — amor, reconciliação ou abertura do coração marcarão o dia, conforme a carta “Ás de Copas”. Será um momento de sensibilidade e conexão verdadeira.

Leão — 9 de Paus

O leonino poderá estar cansado, mas ainda assim permanecerá determinado (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” indica que haverá resistência e necessidade de proteção — você poderá estar cansada(o), mas ainda assim permanecerá determinado(a). O tarot pede persistência: não desista.

Virgem — Ás de Espadas

Conversas esclarecedoras e decisões importantes do virginiano serão favorecidas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Verdades virão à tona, conforme a carta “Ás de Espadas”. Conversas esclarecedoras e decisões importantes serão favorecidas. Use a razão como aliada.

Libra — 7 de Paus

O libriano deverá confiar mais no que acredita (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” mostra que será necessário defender posicionamentos. Poderá ser preciso se impor e proteger suas ideias. Confie no que você acredita.

Escorpião — 5 de Paus

O escorpiano deverá evitar alimentar rivalidades desnecessárias (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” indica que pequenos conflitos ou disputas poderão surgir. Por isso, evite alimentar rivalidades desnecessárias. Nem toda provocação merece resposta.

Sagitário — A Justiça

O dia trará equilíbrio e exigirá responsabilidade do sagitariano (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A colheita de resultados marcará sua quinta-feira, conforme a carta “A Justiça”. O dia trará equilíbrio e exigirá responsabilidade. As decisões tomadas agora terão impacto direto no futuro.

Capricórnio — 4 de Copas

O capricorniano deverá tomar cuidado para não ignorar oportunidades (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” indica que o desinteresse ou a insatisfação poderão aparecer. Tenha cuidado para não ignorar oportunidades por estar focado(a) no que falta.

Aquário — 2 de Copas

O dia do aquariano favorecerá parcerias, reconciliações e encontros significativos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Conexões verdadeiras ganharão destaque, conforme a carta “2 de Copas”. O dia favorecerá parcerias, reconciliações e encontros significativos.

Peixes — 8 de Copas

O pisciano deverá confiar no coração ao deixar algo para trás (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que será dia de focar os desapegos. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Confie no seu coração ao tomar essa decisão.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.