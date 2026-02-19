InícioRevista do Correio
5 signos que vão se dar melhor com o Sol em Peixes

Veja quais nativos serão beneficiados e como aproveitar melhor as oportunidades desse trânsito

O Sol em Peixes trará sensibilidade, intuição e oportunidades de crescimento pessoal (Imagem: Dabarti CGI | Shutterstock)
Com a entrada do Sol em Peixes, o clima coletivo ficará mais sensível, intuitivo e emocional. Será um período que favorecerá empatia, espiritualidade, criatividade e fechamento de ciclos. A racionalidade cederá espaço à escuta interna, aos sentimentos e à conexão com algo maior. Por isso, alguns signos sentirão esse movimento de forma mais fluida e poderão aproveitar melhor as oportunidades desse trânsito.

A seguir, confira quais signos vão se dar melhor com o Sol em Peixes!

1. Peixes

Ilustração colorida do símbolo do signo de peixes em fundo preto
Peixes viverá um momento de conexão com sua essência e clareza emocional (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

O protagonista do momento! Com o Sol no próprio signo, Peixes se sentirá mais confiante, inspirado e conectado com sua essência. Será uma fase de brilho pessoal, clareza emocional e fortalecimento da identidade. Haverá intuição aguçada, magnetismo e mais sensibilidade para fazer escolhas alinhadas à alma. Dica: confie no que sente, mas mantenha os pés no chão para não se perder em excessos.

2. Câncer

Ilustração colorida do símbolo do signo de câncer em fundo preto
Para Câncer, o período será propício para investir na espiritualidade e no aprendizado (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Conexão emocional em alta, Câncer se beneficiará do Sol em Peixes por conta da afinidade emocional entre os signos de Água. O período favorecerá cura emocional, reconciliações, fortalecimento de vínculos afetivos e decisões guiadas pelo coração. Será um ótimo momento para investir em estudos, espiritualidade e projetos que tragam propósito.

3. Escorpião

Ilustração colorida do símbolo do signo de escorpião em fundo preto
Para Escorpião, será o momento de cuidar do emocional e se dedicar ao autoconhecimento (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Profundidade e transformação, Escorpião encontrará no Sol em Peixes um terreno fértil para se regenerar emocionalmente. A intuição ficará mais forte, os processos internos se aprofundarão e haverá mais facilidade para compreender situações complexas e emocionais. Dica: será uma excelente fase para terapias, autoconhecimento e encerramento de ciclos que não fazem sentido.

4. Touro

Ilustração colorida do símbolo do signo de touro em fundo preto
Touro precisará ser mais confiante e abrir mão do controle para vivenciar novas oportunidades (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Mesmo sendo um signo de Terra, Touro conseguirá usar a energia pisciana de forma construtiva. O Sol em Peixes ajudará a suavizar rigidez, ampliar a empatia e trazer mais sensibilidade para relações, especialmente amizades e projetos coletivos. Confie mais no fluxo e menos no controle — isso poderá abrir portas inesperadas.

5. Virgem

Ilustração colorida do símbolo do signo de virgem em fundo preto
Para Virgem, a sensibilidade poderá ser uma grande aliada na jornada de crescimento pessoal (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Virgem, signo oposto a Peixes, será diretamente impactado por esse trânsito. Apesar dos desafios, poderá crescer muito ao aprender a confiar menos no excesso de lógica e mais na sensibilidade. Parcerias e relações ganharão destaque. Dica: aceitar que nem tudo precisa de explicação racional poderá trazer alívio e clareza emocional.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 19/02/2026 12:32
