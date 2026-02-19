Torta de liquidificador: 4 receitas práticas e saudáveis para o lanche da tarde

A torta de liquidificador é uma excelente opção para o lanche da tarde. Com preparo simples e rápido, ela permite combinações equilibradas, nutritivas e cheias de sabor, agradando toda a família. Além disso, pode ser adaptada com ingredientes mais leves, integrais ou ricos em vegetais, tornando o momento do dia ainda mais saudável sem abrir mão da textura macia e do sabor caseiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, veja 4 receitas práticas e saudáveis de torta de liquidificador para o lanche da tarde!
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
1. Torta de ovo com cebolinha
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Azeite para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 4 ovos cozidos e picados
- 1 xícara de chá de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de gergelim
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os ovos cozidos, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem, desligue o fogo e reserve até esfriar.
Massa e montagem
No liquidificador, coloque o leite, o azeite, os ovos e o sal. Bata por 1 minuto até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher.
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe todo o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Finalize polvilhando o gergelim por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Faça o teste do palito para verificar se está assada. Sirva em seguida.
2. Torta de banana com canela
Ingredientes
- 3 bananas maduras amassadas
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo de coco, o leite, o sal e as bananas. Bata por cerca de 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Acrescente as farinhas e a canela em pó. Bata novamente até formar uma massa lisa e uniforme. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher para incorporar à massa.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e nivele com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até dourar e ficar firme. Faça o teste do palito para verificar se está assada. Espere amornar antes de desenformar e sirva em seguida.
3. Torta de abobrinha com espinafre
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 2 xícaras de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Azeite para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 xícaras de chá de abobrinha picada
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a abobrinha e refogue por alguns minutos até começar a murchar. Adicione o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino, misture bem e cozinhe até o espinafre reduzir de volume e o líquido secar. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde. Reserve.
Massa e montagem
No liquidificador, coloque o leite, o azeite, os ovos e o sal. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher.
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa, espalhando bem para nivelar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Espere amornar e sirva em seguida.
4. Torta de milho-verde
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de milho-verde
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de farinha de milho
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- 1 xícara de chá de óleo de girassol
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de milho para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o milho-verde e refogue por alguns minutos. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde. Reserve até esfriar.
No liquidificador, coloque o leite vegetal, o óleo de girassol, o sal, o açúcar e metade do milho-verde refogado. Bata até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo integral e a farinha de milho, misturando bem até formar uma massa uniforme. Adicione o restante do milho-verde refogado e misture. Por último, incorpore o fermento químico em pó delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de milho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até dourar e ficar firme ao toque. Espere amornar antes de cortar e sirva em seguida.