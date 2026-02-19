Saturno e Netuno em Áries: novo ciclo exigirá mais atitude e ação

No dia 20 de fevereiro, a entrada de Saturno e Netuno em Áries marcará um dos movimentos mais simbólicos da década na astrologia mundial, pois envolve dois planetas de ciclo lento que costumam sinalizar transformações estruturais e de longo prazo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quando planetas como esses mudam de signo e passam a formar novos aspectos entre si e com outros corpos celestes, a astrologia interpreta esse movimento como um indicativo de reestruturação gradual em temas coletivos, abrindo espaço para o surgimento de novas direções e ideais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Wladimir Barros, astrólogo do Astrolink, esse encontro marcará o início de um novo ciclo Saturno-Netuno, que se repete aproximadamente a cada 36 anos, no qual ideias, sonhos e expectativas precisam se traduzir em ação concreta. “Esse é um período em que não há tanto espaço para adiamentos. O que é promessa e preparação têm maiores chances de aparecer na prática”, explica.

Um ponto de virada no grau zero

A conjunção entre Saturno e Netuno já é, por si só, um marcador de mudança. Saturno representa limites, estrutura e responsabilidade. Netuno fala de sonhos, inspiração e movimentos sutis no inconsciente coletivo. Quando se encontram, costumam sinalizar redefinições estruturais em escala social.

O fato de essa união ocorrer no grau zero de Áries, que marca o início do zodíaco e é associado a começos e afirmação de identidade, sugere que processos coletivos tenderão a assumir caráter mais direto e decisório. Astrologicamente, existe um peso histórico e simbólico muito forte.

Impacto coletivo: urgência e redefinições

No plano coletivo, a tendência será de aceleração. Poderá haver pressão por decisões, sensação de urgência e menor tolerância a modelos sustentados apenas por narrativa. Será preciso bastante responsabilidade para lidar corretamente com a questão do tempo em nossas vidas.

Áries intensificará reações rápidas, o que poderá gerar impulsividade, conflitos e crises de identidade, especialmente quando houver confusão entre desejo real e expectativas projetadas. “Netuno tem a ver com idealizações. Saturno testa essas idealizações. Se não houver coerência entre ambos, a tendência é haver conflitos. Mas quando há coesão nas propostas, esse início de ciclo nos ajuda a construir algo novo de forma mais madura e duradoura”, explica o astrólogo.

O ciclo também favorecerá redefinições de liderança e protagonismo. Novas formas de autoridade ganharão espaço enquanto outras sairão de cena. Neste sentido, figuras carismáticas sustentadas apenas por discurso poderão perder relevância.

O equilíbrio entre impulso e responsabilidade passará pela clareza de intenção (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Saúde emocional e propósito: o teste de realidade

No nível individual, quem vive desalinhado com a própria verdade poderá sentir ansiedade ou frustração. Por outro lado, quem assume responsabilidade pelas próprias escolhas tenderá a fortalecer o senso de propósito. “Saturno funciona como um teste de realidade para as abstrações de Netuno. Quando caminham juntos, formam uma espécie de ‘sonhador lúcido’: alguém que sabe o que deseja, mas também entende o que é necessário para sustentar esse desejo”, explica Wladimir.

O equilíbrio entre impulso e responsabilidade passará pela clareza de intenção. Começar será importante, mas sustentar será essencial.

Trabalho e relações: recomeços autênticos

O ciclo favorecerá mudanças profissionais, desde que estejam alinhadas com transparência, justiça e responsabilidade. Embora o auge da influência ocorra agora, esse movimento já vinha se desenhando nos últimos anos, os aspectos astrológicos têm um tempo de antecipação e postergação de seus efeitos.

Nos relacionamentos, vale a pena ter atenção para evitar decisões impulsivas, sobretudo onde já existe insatisfação reprimida. A recomendação é parcimônia e diálogo transparente. Vínculos verdadeiros tenderão a se definir com mais honestidade, seja para fortalecer a relação, seja para encerrar ciclos que não fazem mais sentido.

Ruptura e construção caminharão juntas

O principal aprendizado desse início de ciclo será assumir autoria sobre a própria vida, se acostumar com um novo mundo, viver a partir do que é real e não apenas do que foi prometido ou idealizado.

Esse momento marcará tanto ruptura quanto construção: romperá o que não se sustenta e inaugurará bases mais alinhadas com o presente.

A tendência será que sintam o impacto com maior intensidade pessoas com Sol, Lua ou ângulos importantes nos primeiros 10 graus de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, ou nos últimos 10 graus de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, além de quem atravessa fases de transição pessoal, profissional ou existencial.

Em síntese, Saturno e Netuno em Áries falam sobre responsabilidade, agir com consciência e ter uma justa medida entre paciência e pressa. Um chamado coletivo para transformar intenção em atitude e ideal em realidade.

Por Manuella dos Santos Tavares