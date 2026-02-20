Horóscopo semanal: previsões dos signos de 23 de fevereiro a 01 de março de 2026

Será uma semana de maior sensibilidade emocional e energética para os nativos (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Sol em Peixes não formará aspectos com outros planetas na maior parte do tempo, apenas fará uma conexão harmônica com Júpiter no final da semana. Esse cenário indica um intervalo maior de sensibilidade emocional e energética — ideal para o encerramento de ciclos. Será o momento de silenciar o ego, buscar a cura interior e permitir que a compaixão guie as ações cotidianas. No processo, apenas evite se dispersar em ilusões.

Mercúrio em Peixes fará conjunção com Vênus, Saturno e Netuno. Nesse cenário, apesar da harmonia de Vênus, a clareza mental vinda de Mercúrio tenderá a sofrer o impacto realista de Saturno e a sensibilidade excessiva de Netuno. Portanto, recomenda-se cautela na comunicação e um olhar atento às próprias emoções. A autocompreensão será a chave para que a expressão se torne mais clara e autêntica.

Enquanto isso, Vênus em Peixes estará em conjunção com Mercúrio, Saturno e Netuno. Esses movimentos favorecerão a expressão romântica e a harmonia nas trocas, mas também exigirão ajustes na rota para evitar carências e expectativas irreais. Será fundamental manter o realismo nas relações e buscar segurança emocional, impedindo assim que o afeto se perca em confusões ou sacrifícios desnecessários.

Ademais, Marte em Aquário fará quadratura com Urano, sinalizando um desejo intenso por liberdade e inovação, que poderá se manifestar de forma explosiva. Além disso, o período estará sujeito a imprevistos e rupturas bruscas. O desafio será romper com o obsoleto de maneira consciente, evitando o imediatismo e priorizando o respeito à coletividade.

Áries

Você investirá no silêncio e na reflexão a fim de organizar os pensamentos antes de agir. No processo, existirá uma pressão interna para lidar com responsabilidades antigas e pendências emocionais, o que exigirá maturidade e realismo diante de limitações ou situações confusas.

Ainda nesta semana, haverá tendência a ações rebeldes e impulsivas, o que poderá gerar rupturas desnecessárias. Logo, procure ter cautela com a comunicação e decisões precipitadas, assim como priorizar a saúde mental para evitar esgotamento. Ademais, busque aceitar que nem tudo está sob o seu controle. Essa aceitação trará a clareza necessária.

Touro

Você tenderá a dedicar atenção ao convívio social, se envolvendo em projetos coletivos e buscando clareza sobre as metas de longo prazo. No processo, todavia, sentirá a necessidade de silenciar a mente e se recolher para processar sentimentos profundos. Tais atitudes ajudarão a evitar o desgaste causado por informações confusas ou excesso de preocupações.

Também será um período importante para ressignificar questões emocionais do passado e fortalecer a sua intuição. Isso permitirá a resolução de pendências com mais serenidade e compaixão. Porém, tome cuidado para não agir por impulso diante de imprevistos nos grupos ou planos, preservando assim a estabilidade emocional.

Gêmeos

As ambições profissionais ganharão destaque. Inclusive, será um período favorável para o contato com grupos e grandes instituições. Ao mesmo tempo, haverá tendência a confusões ou promessas de difícil realização. Logo, procure ter cautela com conversas e acordos para manter a imagem que deseja transmitir ao mundo.

Ainda no ambiente de trabalho, você sentirá vontade de inovar. No entanto, evite mudanças bruscas ou atitudes que possam gerar conflitos inesperados. Agir com paciência e clareza ao expressar os planos será fundamental para as suas ações permanecerem alinhadas com a realidade.

Câncer

Nesta semana, você desejará buscar novos conhecimentos e horizontes. Inclusive, contará com uma vitalidade renovada para planejar o futuro com clareza e propósito. No ambiente profissional, o clima será movimentado. A sua sensibilidade poderá aflorar nesse setor, o que exigirá disciplina para organizar as metas, evitar dispersão mental e assumir somente os compromissos que conseguirá cumprir.

Por outro lado, a comunicação estará favorecida. Procure expor ideias criativas e conquistar autoridade perante figuras importantes em sua carreira. Apenas se atente a imprevistos que possam gerar impaciência, mantendo o controle e agindo com cautela.

Leão

Você viverá um período de introspecção e transformação emocional. No processo, deverá encarar questões íntimas e financeiras com seriedade, desapegando-se de antigos padrões. Além disso, embora a sua mente esteja em busca de novos conhecimentos e filosofias de vida, procure equilibrar a intuição com a disciplina para que suas ideias não se percam em ilusões ou cobranças excessivas.

Nos relacionamentos, a comunicação se tornará uma ferramenta poderosa para alinhar valores e fortalecer laços. No entanto, tensões inesperadas poderão surgir, gerando conflitos desnecessários. Por conta disso, tome cuidado com os impulsos repentinos em decisões compartilhadas.

Virgem

Você tenderá a dedicar bastante atenção às relações e parcerias. Inclusive, sentirá mais disposição para compreender o outro, o que fortalecerá laços e trará uma percepção profunda sobre compromissos compartilhados. Ainda nesta fase, haverá a necessidade de organizar pendências emocionais ou financeiras.

Para ajudar, a sua comunicação fluirá de maneira harmoniosa e acolhedora, facilitando a resolução de antigos desafios. Mesmo assim, será preciso buscar o equilíbrio entre a sensibilidade e a realidade para estabelecer acordos de longo prazo. Também procure manter os pés no chão, evitar idealizações excessivas com as pessoas ao redor e agir com cautela diante de mudanças inesperadas.

Libra

Você se envolverá com a organização da rotina e com os cuidados do bem-estar físico. Nesse cenário, buscará maior eficiência nas tarefas habituais. Entretanto, o ambiente de trabalho exigirá mais disciplina. Logo, procure ter clareza para evitar confusões ou sobrecargas mentais desnecessárias.

Ainda nesta semana, haverá uma tendência de que se comunique com colegas e organize as responsabilidades coletivas de modo colaborativo e diplomático, facilitando a resolução de pendências antigas com sensibilidade e maturidade. No processo, apenas evite mudanças bruscas ou reações impulsivas diante de problemas técnicos e imprevistos. A estabilidade será importante para que as tensões externas não prejudiquem a produtividade ou a saúde.

Escorpião

Você tenderá a buscar mais satisfação pessoal. Nesse contexto, embora sinta a necessidade de se dedicar ao que lhe traz prazer, precisará encarar as responsabilidades que surgirão para estruturar melhor os seus desejos. Além disso, deverá manter um olhar realista sobre os projetos e atividades de lazer.

No ambiente doméstico, imprevistos ou tensões inesperadas poderão surgir e gerar impaciência. Diante disso, exercite a flexibilidade para não transformar pequenas divergências em conflitos familiares maiores. De modo geral, o período pedirá que comunique os seus sentimentos com clareza, evitando se perder em expectativas irreais e focando o que é prático e realizável.

Sagitário

A sua atenção estará voltada às relações familiares e aos próprios sentimentos. Será necessário acolher a si e aos outros para fortalecer as bases emocionais e resolver questões pendentes. Como o seu ambiente íntimo exigirá organização e um olhar mais realista, procure se expressar com clareza e estabelecer limites saudáveis para harmonizar a convivência e evitar mal-entendidos.

Ainda neste período, você sentirá a necessidade de estabilidade no lar. Inclusive, a sua sensibilidade o(a) ajudará a transformar a casa em um espaço de segurança e clareza mental. Contudo, imprevistos ou falas impulsivas poderão gerar tensões. Logo, busque ter flexibilidade para lidar com novas informações.

Capricórnio

Você precisará se comunicar com mais clareza para evitar mal-entendidos no ambiente profissional e no círculo pessoal. Também deverá se atentar aos detalhes nas negociações e nos estudos, assim como equilibrar a sensibilidade com o senso de realidade. Tais atitudes permitirão que os seus projetos ganhem estrutura.

Ainda nesta fase, embora sinta facilidade em mediar conversas e estabelecer acordos, procure ser realista para não se perder em promessas vagas ou expectativas irreais. Por fim, imprevistos ou rupturas no campo material poderão ocorrer. Diante disso, busque exercer a flexibilidade para manter a estabilidade, além de evitar gastos impulsivos.

Aquário

Você sentirá a necessidade de afirmar a sua independência e agir com autonomia. Apesar disso, procure policiar atitudes impulsivas ou rebeldes que possam causar rupturas bruscas, instabilidades financeiras ou danos à imagem.

De modo geral, o período pedirá cautela e realismo com a gestão dos recursos e os acordos firmados, evitando assim ilusões ou gastos motivados por impulsos emocionais momentâneos. O ideal será estabelecer limites claros, evitar mudanças radicais nos planos, além de priorizar a paciência e a organização para lidar com imprevistos e garantir paciência para lidar com as suas ações.

Peixes

Você viverá uma fase de profunda renovação pessoal e clareza sobre os seus objetivos de vida. Nesse cenário, inclusive, a sua capacidade de renovação estará em alta. Todavia, haverá tendência a mal-entendidos ou promessas que poderão sobrecarregar a rotina. Logo, procure se organizar e manter os pés no chão para que a sensibilidade ou as idealizações não atrapalhem as suas decisões.

Ademais, será importante comunicar as ideias com responsabilidade, assim como ter cuidado com os impulsos repentinos ou tensões ocultas. Se necessário, busque o recolhimento e equilibre a intuição com o senso de realidade para fortalecer a autoconfiança.