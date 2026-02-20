InícioRevista do Correio
Culinária

Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com pequi

Veja como preparar pratos criativos com esse ingrediente e diversificar o cardápio diário

Arroz com pequi (Imagem: Angela_Macario | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Arroz com pequi (Imagem: Angela_Macario | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O pequi é um ingrediente marcante da culinária brasileira, especialmente presente no Centro-Oeste, e pode ir muito além das receitas tradicionais. Rico em compostos antioxidantes, gorduras boas e sabor intenso, ele transforma preparações simples em pratos cheios de personalidade, perfeitos para variar o cardápio do dia a dia de forma nutritiva.

Versátil e aromático, combina bem com carnes magras, grãos e legumes, trazendo cor e identidade às refeições. Vale lembrar que o caroço possui pequenos espinhos internos, por isso deve ser consumido raspando apenas a polpa, sem morder. A seguir, descubra cinco formas criativas de incluir o pequi no almoço e surpreender à mesa!

1. Arroz com pequi

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 4 pequis inteiros lavados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o arroz e misture bem para envolver os grãos no refogado.

Coloque o açafrão-da-terra e misture. Adicione os pequis e despeje a água quente. Tempere com sal. Depois, cozinhe em fogo médio até a água começar a secar. Reduza para fogo baixo, tampe a panela e deixe cozinhar até o arroz ficar macio e soltinho. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos antes de servir. Sirva quente.

2. Filé de tilápia grelhado com molho de pequi

Ingredientes

Tilápia

  • 4 filés de tilápia
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Molho de pequi

  • 4 pequis inteiros
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 200 ml de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • 1 pitada de açafrão-da-terra
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Tilápia

Em um recipiente, tempere os filés com limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Grelhe os filés por cerca de 3 minutos de cada lado ou até dourarem e ficarem macios. Reserve aquecidos.

Molho de pequi

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pequis, a água quente e o açafrão-da-terra. Cozinhe por 5 minutos. Depois, acrescente o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por mais 8 minutos, até o molho encorpar levemente. Ajuste o sal. Sirva o filé grelhado com o molho por cima.

Prato com arroz branco, moela de frango ao molho, farofa e pequis inteiros sobre fundo azul
Moela de frango com pequi, arroz e farofa (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

3. Moela de frango com pequi, arroz e farofa

Ingredientes

Moela de frango com pequi

  • 500 g de moela de frango limpa
  • 10 pequis inteiros
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 tomate picado
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Arroz

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal a gosto

Farofa

  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Moela de frango com pequi

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a moela e refogue por alguns minutos. Acrescente o tomate, o açafrão-da-terra, o colorau, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Após, adicione a água quente, tampe a panela e cozinhe na pressão por cerca de 25 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e acrescente os pequis. Cozinhe sem pressão por mais 10 a 15 minutos, até o caldo reduzir e ficar levemente encorpado. Ajuste o sal.

Arroz

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue o alho. Adicione o arroz e misture. Acrescente a água e o sal. Abaixe o fogo, cozinhe até secar e o arroz ficar macio e soltinho.

Farofa

Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo baixo. Adicione a farinha de mandioca e mexa até aquecer e ficar levemente dourada. Tempere com sal. Sirva o arroz branco ao lado da moela com pequi e finalize com a farofa.

4. Salada morna de quinoa com pequi e legumes assados

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água para a quinoa
  • 1/2 xícara de água para o pequi
  • 4 pequis inteiros
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com água e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos ou até a água secar. Reserve. Depois, em uma assadeira, distribua a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Regue com 1 colher de sopa de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até ficarem macios e levemente dourados.

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe os pequis com 1/2 xícara de chá de água por 5 minutos. Reserve. Misture a quinoa ainda morna com os legumes assados, os pequis, o restante do azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e sirva morna.

5. Escondidinho de frango com pequi

Ingredientes

Purê

  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1/2 xícara de chá de leite quente
  • Sal a gosto
  • 1 pitada de noz-moscada ralada
  • 1 colher de sopa de azeite

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 6 pequis inteiros
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate maduro picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem bem macias. Escorra a água. Após, amasse as batatas ainda quentes até formar um purê liso. Adicione o leite aquecido, o azeite, o sal e a noz-moscada. Misture até ficar cremoso. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente e acrescente o alho, mexendo por 1 minuto. Adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Coloque o frango desfiado, o açafrão-da-terra, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.

Acrescente a água quente e os pequis. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o caldo reduzir levemente e o sabor incorporar. Em seguida, finalize com cheiro-verde picado e ajuste o sal, se necessário.

Em um refratário médio, distribua o recheio de frango com pequi de maneira uniforme. Cubra com o purê de batata, espalhando com uma colher para alisar a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e sirva quente.

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 20/02/2026 13:05
