Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com pequi

O pequi é um ingrediente marcante da culinária brasileira, especialmente presente no Centro-Oeste, e pode ir muito além das receitas tradicionais. Rico em compostos antioxidantes, gorduras boas e sabor intenso, ele transforma preparações simples em pratos cheios de personalidade, perfeitos para variar o cardápio do dia a dia de forma nutritiva.
Versátil e aromático, combina bem com carnes magras, grãos e legumes, trazendo cor e identidade às refeições. Vale lembrar que o caroço possui pequenos espinhos internos, por isso deve ser consumido raspando apenas a polpa, sem morder. A seguir, descubra cinco formas criativas de incluir o pequi no almoço e surpreender à mesa!
1. Arroz com pequi
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 4 pequis inteiros lavados
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra
- 4 xícaras de chá de água quente
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o arroz e misture bem para envolver os grãos no refogado.
Coloque o açafrão-da-terra e misture. Adicione os pequis e despeje a água quente. Tempere com sal. Depois, cozinhe em fogo médio até a água começar a secar. Reduza para fogo baixo, tampe a panela e deixe cozinhar até o arroz ficar macio e soltinho. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos antes de servir. Sirva quente.
2. Filé de tilápia grelhado com molho de pequi
Ingredientes
Tilápia
- 4 filés de tilápia
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Molho de pequi
- 4 pequis inteiros
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de água quente
- 1 pitada de açafrão-da-terra
- Sal a gosto
Modo de preparo
Tilápia
Em um recipiente, tempere os filés com limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Grelhe os filés por cerca de 3 minutos de cada lado ou até dourarem e ficarem macios. Reserve aquecidos.
Molho de pequi
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pequis, a água quente e o açafrão-da-terra. Cozinhe por 5 minutos. Depois, acrescente o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por mais 8 minutos, até o molho encorpar levemente. Ajuste o sal. Sirva o filé grelhado com o molho por cima.
3. Moela de frango com pequi, arroz e farofa
Ingredientes
Moela de frango com pequi
- 500 g de moela de frango limpa
- 10 pequis inteiros
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra
- 1 colher de chá de colorau
- 1 tomate picado
- 2 xícaras de chá de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Arroz
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 4 xícaras de chá de água quente
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Sal a gosto
Farofa
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Moela de frango com pequi
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a moela e refogue por alguns minutos. Acrescente o tomate, o açafrão-da-terra, o colorau, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Após, adicione a água quente, tampe a panela e cozinhe na pressão por cerca de 25 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e acrescente os pequis. Cozinhe sem pressão por mais 10 a 15 minutos, até o caldo reduzir e ficar levemente encorpado. Ajuste o sal.
Arroz
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue o alho. Adicione o arroz e misture. Acrescente a água e o sal. Abaixe o fogo, cozinhe até secar e o arroz ficar macio e soltinho.
Farofa
Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo baixo. Adicione a farinha de mandioca e mexa até aquecer e ficar levemente dourada. Tempere com sal. Sirva o arroz branco ao lado da moela com pequi e finalize com a farofa.
4. Salada morna de quinoa com pequi e legumes assados
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água para a quinoa
- 1/2 xícara de água para o pequi
- 4 pequis inteiros
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a quinoa com água e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos ou até a água secar. Reserve. Depois, em uma assadeira, distribua a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Regue com 1 colher de sopa de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até ficarem macios e levemente dourados.
Em uma panela, em fogo médio, cozinhe os pequis com 1/2 xícara de chá de água por 5 minutos. Reserve. Misture a quinoa ainda morna com os legumes assados, os pequis, o restante do azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e sirva morna.
5. Escondidinho de frango com pequi
Ingredientes
Purê
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1/2 xícara de chá de leite quente
- Sal a gosto
- 1 pitada de noz-moscada ralada
- 1 colher de sopa de azeite
Recheio
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 6 pequis inteiros
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate maduro picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1/2 xícara de chá de água quente
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Purê
Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem bem macias. Escorra a água. Após, amasse as batatas ainda quentes até formar um purê liso. Adicione o leite aquecido, o azeite, o sal e a noz-moscada. Misture até ficar cremoso. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente e acrescente o alho, mexendo por 1 minuto. Adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Coloque o frango desfiado, o açafrão-da-terra, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.
Acrescente a água quente e os pequis. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o caldo reduzir levemente e o sabor incorporar. Em seguida, finalize com cheiro-verde picado e ajuste o sal, se necessário.
Em um refratário médio, distribua o recheio de frango com pequi de maneira uniforme. Cubra com o purê de batata, espalhando com uma colher para alisar a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e sirva quente.