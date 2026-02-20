8 livros de negócios e investimentos para colocar na lista de leitura

Se você quer tomar decisões mais informadas, crescer de forma sustentável e entender para onde o mundo dos negócios está caminhando, a leitura certa faz toda a diferença. Em um cenário marcado por transformações aceleradas, avanço da inteligência artificial (IA) e mudanças profundas no perfil do empreendedor, os livros continuam sendo ferramentas consistentes para ampliar repertório, refinar estratégias e evitar erros já mapeados por quem percorreu esse caminho antes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nesta lista, reunimos obras que abordam desde o impacto da IA e orientações práticas para escalar operações, até os desafios enfrentados por mulheres empreendedoras e os princípios essenciais para investir melhor. Confira!
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
1. Inteligência Artificial Ampliada
A inteligência artificial avançou para além de tarefas braçais, substituindo aquelas que antes exigiam o intelecto humano, como pensar, criar e decidir. Isso pode parecer uma ameaça, mas, por outro lado, é um convite para o maior salto evolutivo da humanidade.
Neste livro, Fernando Barra, pioneiro na implementação de ferramentas de IA no Brasil, convida o leitor a repensar a relação com a tecnologia por meio do conceito de Inteligência Ampliada: uma nova forma de viver e trabalhar que une a potência da inteligência artificial com a essência da inteligência humana.
2. Genes sustentadores
A verdade é que a maioria dessas empresas não decreta falência da noite para o dia. O colapso é precedido por sinais invisíveis (ou ignorados) que se manifestam muito antes de os números ficarem vermelhos. O especialista em recuperação empresarial Rodrigo Tetti Garcia traz um olhar profundo, multidimensional e estruturado sobre gestão de crise e construção de empresas sólidas e perenes. Ao ancorar a sua estratégia nos genes sustentadores, é possível recuperar e proteger sua empresa, de qualquer porte, e garantir perenidade e crescimento.
3. Atleta corporativo: como o esporte molda grandes líderes
Escrito por Cesar Cotait Kara José a partir de sua experiência como CEO para a América Latina de uma multinacional, aliada à rotina intensa de exercícios, este livro transforma a relação entre atividades esportivas e alta performance em um método prático e estruturado. A obra traz uma matriz que associa 65 modalidades esportivas com 20 habilidades diferentes e apresenta Índice de Potencial Esportivo Profissional (IPEP) para avaliação estratégica do aprimoramento profissional.
4. As perdas no caminho
Doutora em Gestão da Inovação e mentora de carreiras, Renata Seldin compartilha uma década marcada por tentativas frustradas de engravidar, perdas gestacionais e desafios pessoais, enquanto construía uma carreira de sucesso.
A obra oferece um relato íntimo sobre como equilibrar ambições profissionais e o desejo de formar uma família. Com uma perspectiva sensível e otimista, ela defende a importância do planejamento familiar para que as mulheres possam tomar decisões conscientes sem renunciar aos projetos profissionais.
5. Como expandir o seu negócio
Administrar uma pequena empresa pode ser mais desafiador do que parece. Neste livro da Editora Hábito, o empresário Donald Miller apresenta um método simples e prático para decolar negócios usando a metáfora de um plano de voo. A partir das próprias experiências, ele mostra como planejar o crescimento, sair da desorganização, alcançar resultados escaláveis e ganhar mais tempo para o que realmente importa na vida profissional e pessoal.
6. Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas
Cientista de dados e filósofo da cultura analítica, Ricardo Cappra investiga a interdependência entre pessoas e máquinas na era dos algoritmos. Neste lançamento da Alta Books, o autor aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho, ajudando líderes e empreendedores a repensar conceitos como controle, autonomia, memória, criatividade e subjetividade. Um debate atual sobre o uso da tecnologia como aliada nos negócios.
7. O valor das ações
Estrategista de investimentos da Wall Street e professor da Columbia Business School, Michael J. Mauboussin, ao lado do economista Alfred Rappaport, propõe uma mudança de perspectiva sobre como avaliar empresas: em vez de buscar o valor real, entender as expectativas embutidas no preço das ações.
Os autores analisam como tecnologia, cash flow e crescimento digital redefinem o mercado, oferecendo ferramentas práticas para interpretar cenários, antecipar movimentos e tomar decisões mais racionais no universo dos investimentos.
8. Crises Financeiras e a Regulação Canguru
Executivo financeiro e pesquisador em riscos, Luís Carlos Demartini investiga por que quebras bancárias, bolhas especulativas e colapsos do sistema financeiro seguem padrões recorrentes, mas continuam sendo tratados como eventos imprevisíveis.
Na obra, o autor conecta economia, história e política financeira para mostrar como falhas estruturais e respostas regulatórias tardias ampliam impactos, propondo uma reflexão crítica sobre prevenção, governança e estabilidade econômica.
Por Misael Freitas