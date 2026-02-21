Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/02/2026

Segundo as cartas do tarot, o sábado trará sinais de amor, escolhas e desapegos emocionais aos signos (Imagem: valiantsin suprunovich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A energia do sábado chegará com movimento mental, decisões importantes e ajustes práticos. Muitas cartas da corte e do naipe de Espadas indicam comunicação intensa, posicionamentos firmes e necessidade de estratégia. Ao mesmo tempo, haverá sinais de amor, escolhas e desapegos emocionais. A seguir, confira a previsão do tarot para os 12 signos do zodíaco!

Áries 5 de Paus

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, conforme a carta “5 de Paus”. Evite transformar tudo em competição. Será importante escolher suas batalhas com maturidade.

Touro Rei de Espadas

A carta “Rei de Espadas” indica que o dia será de racionalidade e decisões estratégicas. Por isso, a comunicação direta será fundamental. Você poderá precisar cortar algo que não faz mais sentido.

Gêmeos Rei de Ouros

A carta “Rei de Ouros” mostra que a estabilidade e a segurança material entrarão em foco. Será um bom dia para organizar as finanças ou assumir uma postura mais madura no trabalho.

Câncer Pajem de Espadas

A carta “Pajem de Espadas” indica que será importante ter cuidado com as informações ao seu redor, pois notícias inesperadas poderão surgir. Você deverá observar mais e falar menos.

Leão Cavaleiro de Espadas

A impulsividade poderá marcar o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Espadas”, cuidado com palavras ditas no calor do momento. A ação será positiva, mas será essencial pensar antes de reagir.

Virgem Cavaleiro de Ouros

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a persistência e a disciplina marcarão o dia. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que estiver construindo.

Libra Os Enamorados

Decisões importantes no campo afetivo surgirão, conforme a carta “Os Enamorados”. O tarot indica escolhas alinhadas aos seus valores. Será essencial ouvir o coração, mas manter a consciência.

Escorpião 2 de Ouros

A carta “2 de Ouros” indica que você precisará equilibrar responsabilidades e poderá se sentir dividido entre duas situações. Manter a organização será fundamental para evitar sobrecarga e lidar com os desafios do dia com mais clareza e controle.

Sagitário 8 de Copas

O desapego será necessário, conforme a carta “8 de Copas”. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Será fundamental confiar na sua intuição.

Capricórnio A Imperatriz

A carta “A Imperatriz” indica que será um dia de abundância e crescimento. A energia favorecerá a criatividade, a autoestima e a prosperidade. Será um bom momento para investir em si mesmo.

Aquário 4 de Espadas

A carta “4 de Espadas” recomenda uma pausa estratégica. A energia do dia pedirá descanso e reflexão antes de agir. Será importante preservar sua vibração.



Peixes Rainha de Espadas

Clareza e discernimento surgirão para você, conforme a carta “Rainha de Espadas”. Poderá ser necessário se posicionar com firmeza e racionalidade. Será importante lembrar que sua sensibilidade não exclui nada nem ninguém.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.