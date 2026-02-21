InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Segundo as cartas do tarot, o sábado trará sinais de amor, escolhas e desapegos emocionais aos signos (Imagem: valiantsin suprunovich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A energia do sábado chegará com movimento mental, decisões importantes e ajustes práticos. Muitas cartas da corte e do naipe de Espadas indicam comunicação intensa, posicionamentos firmes e necessidade de estratégia. Ao mesmo tempo, haverá sinais de amor, escolhas e desapegos emocionais. A seguir, confira a previsão do tarot para os 12 signos do zodíaco!

Áries 5 de Paus

Ilustração do signo de Áries, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um carneiro com chifres curvos voltados para fora
O tarot de sábado indica que será importante o ariano evitar competições (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, conforme a carta “5 de Paus”. Evite transformar tudo em competição. Será importante escolher suas batalhas com maturidade.

Touro Rei de Espadas

Ilustração do signo de Touro, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um touro marrom com chifres curvados para cima
Segundo as cartas do tarot, o sábado do taurino será de estratégias (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” indica que o dia será de racionalidade e decisões estratégicas. Por isso, a comunicação direta será fundamental. Você poderá precisar cortar algo que não faz mais sentido.

Gêmeos Rei de Ouros

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo verde-azulado, contendo dois rostos humanos unidos em perfil oposto
Será um bom dia para o geminiano organizar as finanças (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” mostra que a estabilidade e a segurança material entrarão em foco. Será um bom dia para organizar as finanças ou assumir uma postura mais madura no trabalho.

Câncer Pajem de Espadas

Ilustração do signo de Câncer, em fundo verde-azulado, contendo um caranguejo com garras levantadas
O geminiano deverá ficar atento às informações ao seu redor (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” indica que será importante ter cuidado com as informações ao seu redor, pois notícias inesperadas poderão surgir. Você deverá observar mais e falar menos.

Leão Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Leão, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um leão com juba estilizada em camadas
O leonino deverá pensar mais antes de agir (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A impulsividade poderá marcar o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Espadas”, cuidado com palavras ditas no calor do momento. A ação será positiva, mas será essencial pensar antes de reagir.

Virgem Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de Virgem, em fundo verde-azulado, contendo o rosto de uma mulher com olhos fechados, cabelo dividido ao meio e dois brincos
A persistência e a disciplina marcarão o dia do virginiano (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a persistência e a disciplina marcarão o dia. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que estiver construindo.

Libra Os Enamorados

Ilustração do signo de Libra, em fundo verde-azulado, contendo uma balança com dois pratos pendentes em equilíbrio sobre uma haste central vertical
Neste sábado, o libriano deverá ouvir o coração (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Decisões importantes no campo afetivo surgirão, conforme a carta “Os Enamorados”. O tarot indica escolhas alinhadas aos seus valores. Será essencial ouvir o coração, mas manter a consciência.

Escorpião 2 de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo verde-azulado, contendo um escorpião com cauda curva, pinças abertas e corpo segmentado
A organização será essencial para o escorpiano evitar sobrecarga (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” indica que você precisará equilibrar responsabilidades e poderá se sentir dividido entre duas situações. Manter a organização será fundamental para evitar sobrecarga e lidar com os desafios do dia com mais clareza e controle.

Sagitário 8 de Copas

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo verde-azulado, contendo um arco com uma flecha posicionada no centro
Algo precisará ser deixado para trás para que o sagitariano avance emocionalmente (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

O desapego será necessário, conforme a carta “8 de Copas”. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Será fundamental confiar na sua intuição.

Capricórnio A Imperatriz

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de uma cabra com chifres curvos, focinho alongado e detalhes em linhas suaves
A energia favorecerá a criatividade, a autoestima e a prosperidade do capricorniano (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que será um dia de abundância e crescimento. A energia favorecerá a criatividade, a autoestima e a prosperidade. Será um bom momento para investir em si mesmo.

Aquário 4 de Espadas

Ilustração do signo de Aquário, em fundo verde-azulado, contendo um jarro inclinado de onde saem linhas onduladas
A energia do dia pedirá descanso e reflexão do aquariano (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” recomenda uma pausa estratégica. A energia do dia pedirá descanso e reflexão antes de agir. Será importante preservar sua vibração.

Peixes Rainha de Espadas

Ilustração do signo de Peixes, em fundo verde-azulado, contendo dois peixes marrons nadando em sentidos opostos
A clareza e o discernimento do pisciano estarão em alta (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Clareza e discernimento surgirão para você, conforme a carta “Rainha de Espadas”. Poderá ser necessário se posicionar com firmeza e racionalidade. Será importante lembrar que sua sensibilidade não exclui nada nem ninguém.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

