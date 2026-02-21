5 colorações que vão dominar os salões em 2026

A lógica das colorações muda de forma definitiva em 2026. Sai de cena o efeito marcado, entram bases construídas com intenção, acabamento preciso e uma estética que privilegia unidade visual e elegância. É o que aponta João Bonicke, cabeleireiro do Espaço Hi, ao apresentar a Solar Edition Collection 2026, um manifesto técnico e criativo que antecipa as principais direções que estarão em alta nos salões neste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A nova temporada não nasce da mecha, nasce da cor de fundo. O cabelo deixa de ser fragmentado e passa a ser pensado como um todo, com leitura limpa, baixo contraste e acabamento gráfico. A seguir, confira as cinco principais tendências de coloração para investir em 2026, já adotadas por celebridades brasileiras e internacionais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Mocha clean: o novo neutro de luxo

O mocha clean traz um marrom uniforme e sofisticado (Imagem: Divulgação | Espaço Hi)

O mocha clean surge como uma base protagonista, rica e uniforme, com fundo quente elegante e aparência de cabelo inteiro perfeito. É um tom que não grita, mas impõe sofisticação, ideal para quem busca naturalidade com impacto visual refinado. Celebridades como Zendaya e Marina Ruy Barbosa já apostam em versões desse marrom limpo e profundo, que valoriza a estrutura do fio e dialoga com diferentes tons de pele.

2. Solar blond: loiro com fundo consciente

O solar blond ilumina com dourado suave e equilibrado (Imagem: Divulgação | Espaço Hi)

O loiro de 2026 abandona o excesso de contraste e assume uma estética solar, com abertura de base estratégica, especialmente nas alturas 7 e 8. O resultado é um loiro com dourado limpo, levemente perolado, sem fundo alaranjado ou acinzentado demais. É o tipo de coloração visto atualmente em nomes como Gisele Bündchen e Jennifer Aniston, em que a luz aparece como acabamento, e não como protagonista isolada.

3. Bege couture: elegância sem efeito manchado

O bege couture valoriza a base uniforme e refinada (Imagem: Divulgação | Espaço Hi)

O bege couture representa a estética do cabelo chapado, uniforme e extremamente bem cuidado. A base é alterada de forma consciente, criando um fundo neutro quente e sofisticado, com leitura limpa e sem variações grosseiras. Esse tom já aparece em versões modernas usadas por Hailey Bieber e Bruna Marquezine, reforçando a tendência de colorações que parecem naturais, mas são tecnicamente impecáveis.

4. Champagne sólido: brilho discreto e contínuo

O champagne sólido entrega brilho contínuo e discreto (Imagem: Divulgação | Espaço Hi)

O champagne sólido é pensado para quem deseja luminosidade sem exageros. O fundo bege dourado refinado ganha leve perolado, criando um brilho contínuo e elegante. A mecha existe, mas é fina, bem desenhada e espaçada, clareando no máximo dois a três tons acima da base. É uma escolha vista em produções recentes de Margot Robbie e Camila Queiroz, em que o cabelo impressiona pela unidade, não pelo contraste.

5. Soft bronze elegante: quente na medida certa

O soft bronze elegante aquece na medida certa (Imagem: Divulgação | Espaço Hi)

O soft bronze elegante traz um calor sofisticado, com fundo dourado controlado e aparência saudável. A tendência evita fundos sem vida e aposta em colorações que respeitam a estrutura do fio, com gloss que refina a base sem apagá-la. É um caminho seguido por Rihanna e Taís Araújo, mostrando que os tons quentes continuam em alta, desde que tratados com precisão e intenção estética.

A tendência por trás das tendências

Mais do que cores específicas, 2026 consolida uma filosofia: bases protagonistas, baixo contraste, transições suaves e uma estética que valoriza o cabelo como um bloco inteiro. As mechas entram como desenho, não como ponto focal. A tonalização deixa de corrigir e passa a refinar, criando unidade visual e sofisticação silenciosa.

Para João Bonicke, o futuro da coloração está na inteligência técnica e na leitura limpa. A beleza de 2026 é aquela que parece simples, mas é extremamente pensada. É o luxo do detalhe e do equilíbrio, resume.

Por Sarah Carvalho