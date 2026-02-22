Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/02/2026

Neste domingo, o movimento dos astros intensificará temas como finanças, poder e relacionamentos. Aspectos tensos poderão despertar impulsividade e disputas, enquanto configurações harmônicas favorecerão cooperação, criatividade e bem-estar emocional. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que as energias astrológicas reservam para você!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

Os nativos de Áries poderão reorganizar prioridades e tomar decisões mais estratégicas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Neste domingo, poderão surgir tensões que exigirão mudanças drásticas na forma como você lida com o dinheiro. Logo, deverá ter mais cautela com a vida financeira, assim como evitar disputas de poder ou atitudes impulsivas envolvendo bens materiais. O ideal será dominar os seus impulsos para não comprometer a estabilidade de longo prazo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Touro

Os nativos de Touro deverão ajustar atitudes e buscar maior equilíbrio emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Haverá uma pressão interna para mudar algumas situações, o que poderá levar a decisões precipitadas que afetarão o equilíbrio emocional ou a vida financeira. Diante disso, tome cuidado ao expressar opiniões e desejos pessoais, evitando assim uma postura excessivamente rígida que gere conflitos de poder com pessoas próximas ou figuras de autoridade.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos poderão transformar tensões internas em crescimento pessoal (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você buscará se isolar para processar emoções intensas. No processo, contudo, antigos medos e inseguranças poderão vir à tona. Será preciso encarar situações mal resolvidas com coragem e honestidade, assim como evitar reações impulsivas. Também deverá buscar atividades introspectivas que ajudem a transformar essa tensão interna em algo produtivo.

Câncer

Os nativos de Câncer deverão agir com firmeza e manter o foco em seus objetivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O domingo pedirá que você se prepare para lidar com tensões nos ciclos sociais ou em projetos futuros. Por isso, procure adotar uma postura firme para evitar manipulações externas e observe como suas ambições podem entrar em conflito com os interesses do grupo. O ideal será transformar desentendimentos em oportunidades de crescimento, mantendo o foco no que realmente importa.

Leão

Os nativos de Leão deverão evitar reações impulsivas neste dia (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Ao longo deste domingo, poderão surgir disputas de poder ou crises profundas no ambiente de trabalho, o(a) forçando a se desapegar de velhas estruturas para permitir uma renovação necessária. Além disso, pressões intensas na carreira exigirão equilíbrio entre as ambições pessoais e as responsabilidades profissionais. Diante desses cenários, mantenha o controle emocional e evite reações impulsivas.

Virgem

Os nativos de Virgem desejarão buscar novos conhecimentos neste domingo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, precisará lidar com crises internas que poderão afetar as suas convicções mais profundas. Portanto, tenha cautela ao defender as suas ideias e evite se envolver em disputas por divergências de opinião. Lembre-se que as mudanças só irão ocorrer quando abandonar velhas crenças.

Libra

Os nativos de Libra precisarão gerenciar os recursos financeiros com cautela (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Cobranças rígidas e limitações inesperadas poderão comprometer o seu orçamento. Por conta disso, gerencie os recursos financeiros com cautela, atentando-se para não se iludir com promessas de ganhos fáceis ou investimentos incertos. Afinal, eles possivelmente irão resultar em perdas. Neste domingo, será importante manter os pés no chão para que a confusão mental do dia não prejudique a estabilidade material.

Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão ampliar alianças e cooperação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O dia será favorável para fortalecer os laços pessoais e profissionais por meio de uma comunicação harmoniosa e generosa. As suas interações tenderão a ser marcadas por um forte sentimento de cooperação e bem-estar, o que facilitará a resolução de conflitos e a criação de alianças baseadas na confiança mútua. Portanto, aproveite o domingo para expandir os horizontes sociais.

Sagitário

Os nativos de Sagitário sentirão mais motivação para organizar a rotina (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Haverá mais produtividade e motivação para organizar a rotina e cuidar da saúde. Além disso, o clima no ambiente de trabalho tenderá a se tornar mais leve, favorecendo o reconhecimento dos seus esforços e a chegada de novas oportunidades de crescimento. Ao longo do dia, aja com generosidade em suas tarefas diárias para harmonizar as responsabilidades e conquistar momentos de prazer.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio viverão um dia favorável para o romance (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá vontade de expressar a sua criatividade e buscar prazer em atividades que tragam alegria genuína. O dia será favorável para o romance, diversão e interação com crianças, pois a sua autoconfiança atrairá naturalmente oportunidades de reconhecimento. Aproveite as influências astrológicas para se dedicar aos seus talentos e nutrir a autoestima.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão cultivar conforto e equilíbrio no lar (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Uma sensação de harmonia e bem-estar renovará a energia do lar e as relações familiares. Ademais, você terá facilidade para atrair conforto e segurança para o ambiente doméstico, o que permitirá momentos de alegria com as pessoas queridas. O domingo será ideal para fortalecer os laços e investir no equilíbrio interno.

Peixes

Os nativos de Peixes deverão buscar clareza sobre o que é essencial (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você poderá se deparar com tensões financeiras, assim como perdas materiais inesperadas. Essas situações exigirão uma revisão profunda sobre a gestão dos seus recursos, além do abandono de comportamentos impulsivos. Para isso, será importante buscar clareza sobre o que é essencial e evitar disputas de poder e gastos desnecessários.