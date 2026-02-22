InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

O domingo será de crescimento pessoal, estabilidade e escolhas importantes para os nativos (Imagem: Mehaniq | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O domingo chegará com uma energia de amor, estabilidade, crescimento e decisões emocionais importantes. Muitas cartas falam de realização e construção sólida, enquanto outras pedem paciência e clareza interior aos signos. O dia misturará coração e estratégia e quem souber equilibrar os dois sairá na frente.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries Os Enamorados

Ilustração do signo de Áries em um fundo roxo
Será importante que o nativo de Áries decida com o coração, mas sem perder a clareza da razão (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Escolhas no campo afetivo ganharão destaque, conforme a carta “Os Enamorados”. O dia pedirá alinhamento entre desejo e valores. Decida com o coração, mas sem ignorar a razão.

Touro 9 de Paus

Ilustração do signo de Touro em um fundo roxo
Mesmo cansados, o nativo de Touro deverá seguir firme em seus objetivos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Resistência e proteção caminharão juntas, conforme a carta “9 de Paus”. Você poderá se sentir cansado(a), mas ainda determinado(a) a defender o que construiu. Perseverança será essencial com seus objetivos.

Gêmeos 9 de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos em um fundo roxo
O nativo de Gêmeos deverá celebrar conquistas e curtir o momento de satisfação pessoal (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Realização e satisfação pessoal marcarão seu dia, revela a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou você simplesmente sentirá alegria pelo que já conquistou. Aproveite o domingo.

Câncer 4 de Paus

Ilustração do signo de Câncer em um fundo roxo
O nativo de Câncer deverá aproveitar o dia de harmonia e ficar ao lado de quem ama (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Clima de harmonia e celebração, indica a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros, estabilidade emocional e sensação de segurança. Aproveite para estar perto de quem ama.

Leão 10 de Ouros

Ilustração do signo de Leão em um fundo roxo
Para o nativo de Leão, a estabilidade e a prosperidade reforçarão laços familiares (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Prosperidade e estabilidade familiar marcarão o seu domingo. A carta “10 de Ouros” indica segurança material e fortalecimento das relações. Será um excelente dia para pensar a longo prazo.

Virgem A Imperatriz

Ilustração do signo de Virgem em um fundo roxo
Será importante que o nativo de Virgem invista em si e cultive crescimento pessoal (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Energia de crescimento, autoestima e fertilidade seguirão em alta, revela a carta “A Imperatriz”. Será um ótimo dia para investir em você, cuidar da imagem ou iniciar algo próspero.

Libra 4 de Ouros

Ilustração do signo de Libra em um fundo roxo
Para o nativo Libra, soltar o controle poderá trazer mais segurança do que insistir (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Apego e necessidade de controle poderão surgir, alerta a carta “4 de Ouros”. Avalie se você está segurando algo por medo. Às vezes, soltar traz mais segurança do que insistir.

Escorpião Pajem de Paus

Ilustração do signo de escorpião em um fundo roxo
O nativo de Escorpião poderá receber um convite inesperado que animará o dia (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo chegarão para você, mostra a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova poderá surgir ou um convite inesperado animará seu dia. Explore novas possibilidades.

Sagitário 7 de Ouros

Ilustração do signo de Sagitário em um fundo roxo
O nativo de Sagitário precisará aprender a ser paciente e observar mais antes de agir (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Paciência e avaliação, pede a carta “7 de Ouros”, pois nem tudo crescerá no tempo que você deseja. Observe seus investimentos emocionais ou financeiros antes de agir.

Capricórnio A Lua

Ilustração do signo de Capricórnio em um fundo roxo
O nativo de Capricórnio precisará seguir a intuição, mas com os pés no chão (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Emoções profundas e possíveis inseguranças poderão aparecer, alerta a carta “A Lua”. Confie na sua intuição, mas cuidado com ilusões. Nem tudo será o que parece.

Aquário O Carro

Ilustração do signo de Aquário em um fundo roxo
O nativo de Aquário precisará tomar decisões mais firmes e focar os objetivos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Movimento e conquista neste domingo, revela a carta “O Carro”. O dia favorecerá decisões firmes e avanço em direção aos seus objetivos. Direcione sua energia com mais foco.

Peixes 3 de Paus

Ilustração do signo de Peixes em um fundo roxo
A confiança será uma ótima aliada para que o nativo de Peixes alcance novas oportunidades (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Expansão e novos horizontes, mostra a carta “3 de Paus“. Planos começarão a ganhar forma e oportunidades poderão surgir. Olhe para o futuro com confiança.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

