Sorte garantida: conheça o amuleto de cada signo

Desde a Antiguidade, os amuletos são usados como símbolos de proteção, prosperidade e equilíbrio energético. Na astrologia, cada signo possui uma vibração específica e alguns objetos funcionam como verdadeiros aliados para atrair sorte, fortalecer qualidades e afastar energias negativas.

Abaixo, saiba qual é o amuleto ideal para o seu signo e como usá-lo no dia a dia!

Áries – Chave

O nativo de Áries tem como amuleto a chave, que simboliza coragem, abertura de caminhos e novas oportunidades (Imagem: New Africa | Shutterstock)

A chave simboliza abertura de caminhos, iniciativa e coragem. Para Áries, representa novas oportunidades e conquistas rápidas. Pode ser usado em um chaveiro, pingente ou objeto simbólico na bolsa.

Touro – Moeda antiga ou dourada

Para o nativo de Touro, moedas antigas ou douradas funcionam como amuletos de prosperidade e estabilidade financeira (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Moedas são símbolos de prosperidade, segurança e estabilidade material tudo o que o signo de Touro valoriza. Como usar? Na carteira, em um potinho no quarto ou como objeto decorativo no trabalho.

Gêmeos – Pena

O nativo de Gêmeos pode usar penas como amuletos, trazendo leveza, comunicação e boas ideias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

A pena simboliza leveza, comunicação e movimento. Por isso, ajuda o signo de Gêmeos a atrair boas ideias, conversas e oportunidades. A pena pode ser utilizada como marcador de livro, decoração ou em formato de um acessório.

Câncer – Concha

Para o nativo de Câncer, a concha é um amuleto que protege e fortalece a sensibilidade emocional (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Ligada à proteção emocional, à geração, à intuição e ao acolhimento, a concha fortalece a sensibilidade canceriana. O nativo pode deixar a concha em casa, no quarto ou próximo à cama, mas sempre visível.

Leão – Símbolo do Sol ou pedra do Sol

O nativo de Leão tem como amuleto o símbolo ou a pedra do sol, que irradia vitalidade, sucesso e reconhecimento (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Representa brilho, vitalidade, sucesso e reconhecimento energias essenciais para Leão. Pode ser utilizado em joias, estampas, objetos dourados ou acessórios.

Virgem – Trevo

Para o nativo de Virgem, o trevo é um amuleto de sorte que ajuda a confiar mais no fluxo da vida e encontrar soluções (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Símbolo de sorte desde a Antiguidade, o trevo traz organização e boas soluções. Ajuda o signo de Virgem a confiar mais no fluxo da vida. Pode ser usado em chaveiros, pingentes ou imagens.

Libra – Coração

O nativo de Libra pode usar o coração como amuleto, promovendo equilíbrio emocional, amor e harmonia nos relacionamentos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Representa equilíbrio emocional, amor e harmonia nas relações temas centrais para o signo de Libra. Deve ser usado em acessórios, objetos decorativos sempre em tons suaves.

Escorpião – Pentagrama

Para o nativo de Escorpião, o pentagrama é um amuleto que protege energeticamente e fortalece a percepção profunda (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O pentagrama está ligado à proteção energética e à percepção profunda, ajudando Escorpião a afastar energias densas. Pode ser usado como pingente, pulseira ou objeto discreto.

Sagitário – Flecha

O nativo de Sagitário tem como amuleto a flecha, que simboliza direção, propósito e expansão pessoal (Imagem: New Africa | Shutterstock)

A flecha simboliza direção, propósito e expansão. Com isso, ajuda o signo de Sagitário a manter o foco sem perder a liberdade. É melhor utilizado em colares, estampas ou itens simbólicos no ambiente.

Capricórnio – Relógio

Para o nativo de Capricórnio, o relógio é um amuleto que representa disciplina, constância e metas de longo prazo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O relógio representa disciplina, constância e construção de longo prazo pilares da energia capricorniana. Como usar: relógio de pulso, despertador ou objeto simbólico no ambiente de trabalho.

Aquário – Estrela

O nativo de Aquário pode usar a estrela como amuleto, trazendo esperança, inovação e conexão com seus ideais (Imagem: New Africa | Shutterstock)

A estrela é símbolo de esperança, inovação e futuro. Fortalece a conexão de Aquário com seus ideais e sonhos. Pode ser utilizada em joias, adesivos, objetos luminosos ou decorativos.

Peixes – Peixe

Para o nativo de Peixes, o peixe é um amuleto que fortalece a intuição, a proteção espiritual e a fluidez emocional (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Representa intuição, proteção espiritual e fluidez emocional ajudando o signo de Peixes a confiar mais no próprio sentir. Como usar? Pingentes, imagens, objetos próximos à água ou no quarto.

