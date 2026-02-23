Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 23 de fevereiro a 01 de março de 2026

Nesta semana, aceitar os fins necessários abrirá espaço para recomeços mais conscientes (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana marcará fechamentos importantes e a preparação para novos ciclos. O baralho cigano mostra que aceitar os fins necessários abrirá espaço para recomeços mais conscientes. Segundo o Mestre Ravi Vidya, amadurecer também é saber encerrar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Áries

O ariano deverá usar o poder de liderança com sabedoria (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta do O Urso fala de força e liderança, mas alerta contra atitudes dominadoras. Você deverá usar o seu poder com sabedoria. No amor, proteção não será controle. No trabalho, a autoridade pedirá responsabilidade.

Touro

A semana favorecerá a estabilidade emocional do taurino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta da A Casa indica segurança e foco no que é essencial. A semana favorecerá a estabilidade emocional. No amor, os vínculos se fortalecerão. No trabalho, construir bases sólidas será prioridade.

Gêmeos

Para o geminiano, conversas decisivas poderão mudar rumos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta da A Carta anuncia mensagens importantes. Conversas decisivas poderão mudar rumos. No amor, verdades virão à tona. No trabalho, será necessário ter atenção a documentos e acordos.

Câncer

A semana do canceriano favorecerá conexões sinceras (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Coração destaca sentimentos verdadeiros. A semana favorecerá conexões sinceras. No amor, o afeto e o acolhimento fortalecerão os laços. No trabalho, a empatia será diferencial.

Leão

A semana do leonino pedirá coerência entre palavras e ações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Anel fala de compromissos e responsabilidades. A semana pedirá coerência entre palavras e ações. No amor, as alianças se fortalecerão. No trabalho, os acordos exigirão seriedade.

Virgem

Para o virginiano, aproveitar o momento será essencial (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Trevo indica oportunidades rápidas e sutis. Aproveitar o momento será essencial. No amor, a leveza evitará cobranças. No trabalho, pequenas chances gerarão bons frutos.

Libra

O libriano deverá tentar evitar conflitos desnecessários (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Os Lírios pede harmonia e maturidade emocional. Tente evitar conflitos desnecessários. No amor, o equilíbrio fortalecerá os vínculos. No trabalho, agir com calma trará respeito.

Escorpião

Para o escorpiano, aceitar o fim será essencial para que o novo surja (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Caixão simboliza encerramentos definitivos. Aceitar o fim será essencial para que o novo surja. No amor, o desapego curará. No trabalho, a transformação irá se impor.

Sagitário

Para o sagitariano, adiar decisões gerará estagnação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Os Caminhos exige escolhas conscientes. Adiar decisões gerará estagnação. No amor, definir rumos trará alívio. No trabalho, a clareza direcionará o sucesso.

Capricórnio

No amor, a paciência do capricorniano evitará afastamentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Montanha indica desafios e atrasos. A persistência será testada. No amor, a paciência evitará afastamentos. No trabalho, o esforço contínuo superará obstáculos.

Aquário

A semana trará respostas esperadas ao aquariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Chave revela soluções e desbloqueios. A semana trará respostas esperadas. No amor, o diálogo resolverá impasses. No trabalho, caminhos se abrirão.

Peixes

O pisciano deverá encarar os desafios com fé (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Cruz fala de aprendizados e provas emocionais. Procure encarar os desafios com fé. No amor, a maturidade trará alívio. No trabalho, o esforço espiritual e prático se equilibrará.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.