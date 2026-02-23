Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/02/2026

O tarot indica excesso de responsabilidades, mas também novidades e encerramentos necessários (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A última segunda-feira de fevereiro chegará com uma energia de movimento mental, sobrecargas emocionais e transformações profundas. Algumas cartas do tarot indicam excesso de responsabilidades, outras falam de novidades e encerramentos necessários. Será um dia de ajustes internos importantes para todos os signos.

Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries Pajem de Espadas

A carta Pajem de Espadas pede atenção redobrada. Isso porque notícias inesperadas poderão surgir, e segredos profundos, vir à tona. Observe mais antes de tirar conclusões precipitadas.

Touro O Enforcado

Conforme a carta O Enforcado, o dia será de pausa e mudança de perspectiva. Será preciso aceitar o tempo das coisas e enxergar a situação por outro ângulo.

Gêmeos 10 de Paus

Sobrecarga e cansaço marcarão o seu dia, conforme a carta 10 de Paus. Afinal, você poderá assumir muitas responsabilidades. O ideal será avaliar o que realmente é seu e aprender a delegar.

Câncer Cavaleiro de Espadas

Segundo a carta Cavaleiro de Espadas, impulsividade e decisões rápidas marcarão a segunda-feira. O dia poderá trazer debates ou a necessidade de agir com rapidez. Apenas tome cuidado para não falar algo no calor do momento.

Leão Pajem de Ouros

Novidades práticas surgirão no seu caminho, de acordo com a carta Pajem de Ouros. Poderá ser uma proposta ou oportunidade de aprendizado. Portanto, abra-se para o crescimento.

Virgem 10 de Copas

Harmonia e felicidade marcarão o seu dia, segundo a carta 10 de Copas. A segunda-feira favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer os laços.

Libra 7 de Copas

A carta 7 de Copas indica que muitas opções e pouca clareza te deixarão em dúvida. Portanto, evite se deixar levar por ilusões ou promessas vazias, realizando escolhas de modo consciente.

Escorpião A Morte

Uma transformação profunda marcará a segunda-feira. De acordo com a carta A Morte, um ciclo se encerrará para outro começar. Não resista às mudanças, pois elas trarão renovação.

Sagitário 8 de Paus

A carta 8 de Paus sugere movimentos e novidades rápidas. Mensagens e oportunidades poderão surgir de forma inesperada ao longo desta segunda-feira. Será essencial aproveitar essa energia dinâmica.

Capricórnio 4 de Copas

Insatisfação ou desinteresse poderão marcar o seu dia. A carta 4 de Copas pede que não ignore novas oportunidades por estar focado(a) em algo do passado.

Aquário Rainha de Copas

Intuição e sensibilidade estarão em alta nesta segunda-feira. Segundo a carta Rainha de Copas, o dia favorecerá a empatia e conexões emocionais profundas. No processo, será importante confiar na sua percepção.

Peixes Rainha de Ouros

Estabilidade e cuidado com o bem-estar marcarão o seu dia, conforme a carta Rainha de Ouros. A segunda-feira será favorável para organizar as finanças e valorizar a autonomia.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.