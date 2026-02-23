InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

O tarot indica excesso de responsabilidades, mas também novidades e encerramentos necessários (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A última segunda-feira de fevereiro chegará com uma energia de movimento mental, sobrecargas emocionais e transformações profundas. Algumas cartas do tarot indicam excesso de responsabilidades, outras falam de novidades e encerramentos necessários. Será um dia de ajustes internos importantes para todos os signos.

Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries Pajem de Espadas

Ilustração dourada do símbolo do signo de Áries em um fundo marrom
O ideal será que os nativos de Áries observem mais antes de tirar conclusões precipitadas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas pede atenção redobrada. Isso porque notícias inesperadas poderão surgir, e segredos profundos, vir à tona. Observe mais antes de tirar conclusões precipitadas.

Touro O Enforcado

Ilustração dourada do símbolo do signo de Touro em um fundo marrom
Será um dia importante para os nativos de Touro pausarem e mudarem as perspectivas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Conforme a carta O Enforcado, o dia será de pausa e mudança de perspectiva. Será preciso aceitar o tempo das coisas e enxergar a situação por outro ângulo.

Gêmeos 10 de Paus

Ilustração dourada do símbolo signo de Gêmeos em um fundo marrom
Será fundamental que os nativos de Gêmeos aprendam a delegar tarefas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Sobrecarga e cansaço marcarão o seu dia, conforme a carta 10 de Paus. Afinal, você poderá assumir muitas responsabilidades. O ideal será avaliar o que realmente é seu e aprender a delegar.

Câncer Cavaleiro de Espadas

Ilustração dourada do símbolo do signo de Câncer em um fundo marrom
A segunda-feira dos nativos de Câncer poderá trazer debates ou a necessidade de agir com rapidez (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Espadas, impulsividade e decisões rápidas marcarão a segunda-feira. O dia poderá trazer debates ou a necessidade de agir com rapidez. Apenas tome cuidado para não falar algo no calor do momento.

Leão Pajem de Ouros

Ilustração dourada do símbolo do signo de Leão em um fundo marrom
Propostas ou oportunidades de aprendizado surgirão no caminho dos nativos de Leão (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Novidades práticas surgirão no seu caminho, de acordo com a carta Pajem de Ouros. Poderá ser uma proposta ou oportunidade de aprendizado. Portanto, abra-se para o crescimento.

Virgem 10 de Copas

Ilustração dourada do símbolo do signo de Virgem em um fundo marrom
Harmonia e felicidade marcarão a segunda-feira dos nativos de Virgem (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Harmonia e felicidade marcarão o seu dia, segundo a carta 10 de Copas. A segunda-feira favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer os laços.

Libra 7 de Copas

Ilustração dourada do símbolo do signo de libra em um fundo marrom
Será essencial que os nativos de Libra realizem escolhas conscientes (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta 7 de Copas indica que muitas opções e pouca clareza te deixarão em dúvida. Portanto, evite se deixar levar por ilusões ou promessas vazias, realizando escolhas de modo consciente.

Escorpião A Morte

Ilustração dourada do símbolo do signo de Escorpião em um fundo marrom
Uma transformação profunda marcará o dia dos nativos de Escorpião (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Uma transformação profunda marcará a segunda-feira. De acordo com a carta A Morte, um ciclo se encerrará para outro começar. Não resista às mudanças, pois elas trarão renovação.

Sagitário 8 de Paus

Ilustração dourada do símbolo do signo de Sagitário em um fundo marrom
Mensagens e oportunidades poderão surgir de forma inesperada na vida dos nativos de Sagitário (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta 8 de Paus sugere movimentos e novidades rápidas. Mensagens e oportunidades poderão surgir de forma inesperada ao longo desta segunda-feira. Será essencial aproveitar essa energia dinâmica.

Capricórnio 4 de Copas

Ilustração dourada do signo de capricórnio em um fundo marrom
Será importante que os nativos de Capricórnio não ignorem as novas oportunidades (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Insatisfação ou desinteresse poderão marcar o seu dia. A carta 4 de Copas pede que não ignore novas oportunidades por estar focado(a) em algo do passado.

Aquário Rainha de Copas

Ilustração dourada do símbolo do signo de Aquário em um fundo marrom
A intuição e a sensibilidade dos nativos de Aquário estarão em alta nesta segunda-feira (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Intuição e sensibilidade estarão em alta nesta segunda-feira. Segundo a carta Rainha de Copas, o dia favorecerá a empatia e conexões emocionais profundas. No processo, será importante confiar na sua percepção.

Peixes Rainha de Ouros

Ilustração dourada do símbolo do signo de Peixes em um fundo marrom
Será um bom dia para os nativos de Peixes organizarem as finanças e valorizarem a autonomia (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Estabilidade e cuidado com o bem-estar marcarão o seu dia, conforme a carta Rainha de Ouros. A segunda-feira será favorável para organizar as finanças e valorizar a autonomia.

