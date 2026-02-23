Amor em março: 7 signos que terão os relacionamentos favorecidos

Março promete movimentar o coração e redefinir os rumos do amor para alguns nativos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mês de março chegará com movimentos astrológicos decisivos para a vida amorosa. O período irá misturar encerramentos profundos, recomeços corajosos e a chance real de construir relações mais sólidas. A Lua Cheia e o Eclipse Lunar em Virgem, a entrada de Vênus em Áries no início, o fim de Júpiter retrógrado em Câncer, o Ano Novo Astrológico com o Sol em Áries e, no fim do mês, Vênus em Touro criarão um verdadeiro divisor de águas no amor.

A seguir, veja quais signos vão se dar melhor no amor em março!

1. Áries

Para o nativo de Áries, março chegará com intensidade, iniciativa no amor e chances reais de viver paixões marcantes (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Março será praticamente o seu mês, trazendo a vibe de coração acelerado. Com Vênus no seu signo a partir do dia 06, o magnetismo aumentará, a coragem para se declarar crescerá e novas paixões surgirão com força. O Ano Novo Astrológico trará recomeços claros: quem estava confuso, decidirá. Quem estava sozinho, se movimentará. Cuidado apenas com a impulsividade excessiva.

2. Touro

O nativo de Touro começará o mês mais reservado, mas tenderá a encerrar março com perspectivas afetivas mais firmes e promissoras (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

O amor começará mais introspectivo, mas ganhará força no fim do mês. O Eclipse em Virgem ativará temas ligados a prazer, romance e escolhas afetivas mais seguras. No dia 30/03, Vênus entrará em Touro, trazendo segurança, estabilidade e encontros com potencial de algo duradouro. Confie no tempo das coisas.

3. Câncer

Para o nativo de Câncer, o período favorecerá a cura emocional e reacenderá a confiança para investir em vínculos mais maduros (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Com o fim de Júpiter retrógrado no seu signo, o coração voltará a acreditar novamente. Questões emocionais que estavam travadas começarão a fluir, trazendo mais confiança, abertura e esperança no amor. Relações ganharão maturidade e novos encontros poderão surgir com forte conexão emocional.

4. Virgem

O nativo de Virgem viverá um mês de revelações e encerramentos necessários, abrindo espaço para relações mais equilibradas e conscientes (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

O grande protagonista do mês! Com a Lua Cheia e o Eclipse Lunar no seu signo, os astros iluminarão padrões afetivos que precisam ser encerrados. Poderão acontecer términos, conversas definitivas ou viradas importantes mas tudo com foco em relações mais saudáveis. Após o eclipse, o amor tenderá a ficar mais leve e alinhado.

5. Leão

O nativo de Leão encontrará em março estímulo para renovar o entusiasmo amoroso e se permitir experiências fora do padrão habitual (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Março favorecerá a expansão emocional e novas perspectivas no amor. O Sol em Áries ativará entusiasmo, desejo e movimento, ajudando Leão a sair da estagnação afetiva. Viagens, conversas inspiradoras e conexões diferentes do habitual poderão surpreender. Dica: esteja aberto(a) ao novo mesmo que ele não venha no formato esperado.

6. Sagitário

Para o nativo de Sagitário, o momento trará leveza, diversão e maior alinhamento entre desejo e responsabilidade afetiva (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Com o Ano Novo Astrológico ativando sua área de prazer e romance, março trará leveza e mais diversão no amor. A energia de Áries reacenderá o entusiasmo, enquanto o eclipse ajudará a alinhar expectativas e responsabilidades emocionais.

7. Peixes

O nativo de Peixes poderá enfrentar decisões importantes nos relacionamentos, com oportunidades de fortalecer laços baseados em clareza e reciprocidade (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

O eclipse em Virgem mexerá diretamente com seus relacionamentos. Março poderá trazer decisões importantes, redefinições ou até compromissos mais sérios. O fim de Júpiter retrógrado devolverá a fé no amor, se houver reciprocidade e clareza.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.