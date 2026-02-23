InícioRevista do Correio
Amor em março: 7 signos que terão os relacionamentos favorecidos

Com eclipse, movimentação dos astros e o início de um novo ciclo astrológico, o período favorecerá escolhas mais conscientes

Março promete movimentar o coração e redefinir os rumos do amor para alguns nativos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mês de março chegará com movimentos astrológicos decisivos para a vida amorosa. O período irá misturar encerramentos profundos, recomeços corajosos e a chance real de construir relações mais sólidas. A Lua Cheia e o Eclipse Lunar em Virgem, a entrada de Vênus em Áries no início, o fim de Júpiter retrógrado em Câncer, o Ano Novo Astrológico com o Sol em Áries e, no fim do mês, Vênus em Touro criarão um verdadeiro divisor de águas no amor. 

A seguir, veja quais signos vão se dar melhor no amor em março!

1. Áries

Ilustração estilizada em um círculo azul escuro com estrelas, apresentando um carneiro em rosa vibrante com grandes chifres espiralados em amarelo neon. Ao lado, o símbolo astrológico de Áries. O fundo geral da imagem é um degradê rosa.
Para o nativo de Áries, março chegará com intensidade, iniciativa no amor e chances reais de viver paixões marcantes (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Março será praticamente o seu mês, trazendo a vibe de coração acelerado. Com Vênus no seu signo a partir do dia 06, o magnetismo aumentará, a coragem para se declarar crescerá e novas paixões surgirão com força. O Ano Novo Astrológico trará recomeços claros: quem estava confuso, decidirá. Quem estava sozinho, se movimentará. Cuidado apenas com a impulsividade excessiva.

2. Touro

Ilustração estilizada em um círculo azul escuro com estrelas, retratando um touro robusto na cor rosa vibrante com chifres amarelos curvados. Ao lado, o símbolo astrológico de Touro. O fundo geral da imagem é um degradê rosa.
O nativo de Touro começará o mês mais reservado, mas tenderá a encerrar março com perspectivas afetivas mais firmes e promissoras (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

O amor começará mais introspectivo, mas ganhará força no fim do mês. O Eclipse em Virgem ativará temas ligados a prazer, romance e escolhas afetivas mais seguras. No dia 30/03, Vênus entrará em Touro, trazendo segurança, estabilidade e encontros com potencial de algo duradouro. Confie no tempo das coisas.

3. Câncer

Ilustração estilizada em um círculo azul escuro com estrelas, mostrando um caranguejo (ou lagosta) com o corpo em rosa e detalhes em amarelo nas garras. Ao lado, o símbolo astrológico de Câncer. O fundo geral da imagem é um degradê rosa.
Para o nativo de Câncer, o período favorecerá a cura emocional e reacenderá a confiança para investir em vínculos mais maduros (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Com o fim de Júpiter retrógrado no seu signo, o coração voltará a acreditar novamente. Questões emocionais que estavam travadas começarão a fluir, trazendo mais confiança, abertura e esperança no amor. Relações ganharão maturidade e novos encontros poderão surgir com forte conexão emocional.

4. Virgem

Ilustração estilizada em um círculo azul escuro com estrelas, exibindo a silhueta de uma mulher em rosa vibrante com longos cabelos amarelos que cobrem parte de seu corpo. Ao lado, o símbolo astrológico de Virgem. O fundo geral da imagem é um degradê rosa.
O nativo de Virgem viverá um mês de revelações e encerramentos necessários, abrindo espaço para relações mais equilibradas e conscientes (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

O grande protagonista do mês! Com a Lua Cheia e o Eclipse Lunar no seu signo, os astros iluminarão padrões afetivos que precisam ser encerrados. Poderão acontecer términos, conversas definitivas ou viradas importantes mas tudo com foco em relações mais saudáveis. Após o eclipse, o amor tenderá a ficar mais leve e alinhado.

5. Leão

Ilustração estilizada em um círculo azul escuro com estrelas, focada na cabeça de um leão com rosto rosa e uma juba volumosa em tom amarelo neon. Ao lado, o símbolo astrológico de Leão. O fundo geral da imagem é um degradê rosa.
O nativo de Leão encontrará em março estímulo para renovar o entusiasmo amoroso e se permitir experiências fora do padrão habitual (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Março favorecerá a expansão emocional e novas perspectivas no amor. O Sol em Áries ativará entusiasmo, desejo e movimento, ajudando Leão a sair da estagnação afetiva. Viagens, conversas inspiradoras e conexões diferentes do habitual poderão surpreender. Dica: esteja aberto(a) ao novo mesmo que ele não venha no formato esperado.

6. Sagitário

Ilustração estilizada em um círculo azul escuro com estrelas, representando um arqueiro de cor rosa vibrante com cabelos amarelos, puxando a corda de um arco. Ao lado, o símbolo astrológico de Sagitário. O fundo geral da imagem é um degradê rosa.
Para o nativo de Sagitário, o momento trará leveza, diversão e maior alinhamento entre desejo e responsabilidade afetiva (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

Com o Ano Novo Astrológico ativando sua área de prazer e romance, março trará leveza e mais diversão no amor. A energia de Áries reacenderá o entusiasmo, enquanto o eclipse ajudará a alinhar expectativas e responsabilidades emocionais.

7. Peixes

Ilustração estilizada em um círculo azul escuro com estrelas, mostrando dois peixes de cor rosa vibrante com barbatanas amarelas, nadando em direções opostas. Ao lado, o símbolo astrológico de Peixes em azul claro. O fundo geral da imagem é um degradê rosa.
O nativo de Peixes poderá enfrentar decisões importantes nos relacionamentos, com oportunidades de fortalecer laços baseados em clareza e reciprocidade (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)

O eclipse em Virgem mexerá diretamente com seus relacionamentos. Março poderá trazer decisões importantes, redefinições ou até compromissos mais sérios. O fim de Júpiter retrógrado devolverá a fé no amor, se houver reciprocidade e clareza.

