Netflix, Disney+ e Prime Video: filmes e séries que estreiam entre 23 de fevereiro e 01 de março de 2026

A última semana de fevereiro chega com uma leva variada de estreias nos principais streamings. Netflix, Disney+ e Prime Video apostam em produções que vão do suspense pós-apocalíptico ao romance de época, passando por investigações criminais e documentários musicais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As novidades incluem novas temporadas aguardadas, filmes inéditos e títulos que retornam ao catálogo para conquistar outro público. Há espaço para histórias intensas de sobrevivência, tramas envolventes ambientadas em séculos passados, séries policiais cheias de reviravoltas e retratos íntimos de grandes nomes da música.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira os destaques que chegam às plataformas e prometem movimentar o catálogo nos próximos dias!

1. Paradise – 2ª temporada (23/02) – Disney+

Em Paradise, Xavier deixa o refúgio subterrâneo para buscar respostas sobre o desaparecimento da esposa em um mundo devastado (Imagem: Reprodução digital | Hulu)

A série indicada ao Emmy retorna para o seu segundo ano com o agente do Serviço Secreto Xavier Collins (Sterling K. Brown) deixando a estrutura subterrânea que servia como refúgio para procurar pistas sobre o paradeiro da esposa, Teri, em meio ao cenário devastado deixado pelo evento conhecido como O Dia.

Fora dali, ele enfrenta territórios inseguros, encontra grupos com regras próprias e percebe que a sobrevivência depende de escolhas cada vez mais arriscadas. Do lado de dentro da comunidade isolada, conflitos internos ganham força, alianças são colocadas à prova e verdades ocultas sobre a criação do local começam a vir à tona, colocando em risco a frágil estabilidade construída até então.

2. O Refúgio (25/02) – Prime Video

Em O Refúgio, Ercell precisa retomar o passado violento para proteger sua família de um antigo inimigo (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

O filme se passa no final do século XIX e acompanha Ercell Bloody Mary Bodden (Priyanka Chopra Jonas), uma antiga corsária que abandonou os mares para viver de forma discreta ao lado da família nas Ilhas Cayman. A aparente tranquilidade desmorona quando Connor (Karl Urban), antigo comandante marcado pela brutalidade, reaparece decidido a acertar contas. O reencontro reacende conflitos do passado e coloca todos em perigo.

Para defender quem ama, Ercell precisa retomar habilidades que jurou nunca mais usar, enfrentando um cerco violento liderado por seu velho inimigo e por aliados como T.H. (Ismael Cruz Córdova). O longa combina aventura, confrontos intensos e drama familiar em meio a uma disputa movida por vingança.

3. Bridgerton 4ª temporada: Parte 2 (26/02) Netflix

Em Bridgerton, Benedict tenta provar seu amor enquanto enfrenta as rígidas regras da aristocracia londrina (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na segunda parte da temporada, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) tenta reparar os danos causados por suas próprias atitudes e demonstrar que seus sentimentos por Sophie Baek (Yerin Ha) são genuínos. No entanto, as normas rígidas da aristocracia londrina e as diferenças de posição social tornam qualquer aproximação ainda mais delicada, colocando o casal sob constante pressão.

Paralelamente, o passado de Sophie e sua identidade ligada à misteriosa Dama de Prata passam a ter consequências maiores, ampliando os riscos para ambos. Entre expectativas familiares, julgamentos públicos e decisões difíceis, a nova leva de episódios acompanha se o amor consegue superar as convenções impostas pela época.

4. Em Um Piscar de Olhos (27/02) – Disney+

Em Em Um Piscar de Olhos, passado, presente e futuro se conectam para refletir sobre sobrevivência e laços humanos (Imagem: Reprodução digital | Searchlight Pictures e Hulu)

A trama acompanha três linhas do tempo interligadas. Em um passado remoto, um clã de Neandertais luta diariamente pela própria sobrevivência em um ambiente hostil. Nos dias atuais, a pesquisadora Claire (Rashida Jones) dedica-se ao estudo de vestígios antigos enquanto enfrenta dilemas íntimos que afetam suas escolhas. Em um futuro distante, dentro de uma nave espacial, Coakley (Kate McKinnon) precisa agir rapidamente quando a missão sai do controle, contando apenas com o suporte de uma inteligência artificial.

Entre esses caminhos surge ainda Greg (Daveed Diggs), cuja relação com Claire cria uma ponte emocional entre as épocas. Ao alternar passado, presente e futuro, o longa reflete sobre laços humanos, permanência e as escolhas que moldam a trajetória da espécie ao longo do tempo.

5. Paul McCartney: Homem em Fuga (27/02) – Prime Video

Em Paul McCartney: Homem em Fuga, o artista enfrenta o desafio de reconstruir sua carreira após o fim dos Beatles (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

O documentário retrata uma etapa decisiva da vida de Paul McCartney após o fim dos Beatles, acompanhando o desafio de construir um caminho próprio além do legado do grupo. Nesse período, ele inicia um novo projeto com o Wings, criado ao lado de Linda McCartney, enfrentando críticas e a pressão de se afirmar fora da antiga formação.

A produção explora os bastidores dessa transformação, revelando dúvidas, escolhas arriscadas e decisões que definiram os rumos de sua trajetória nos anos seguintes. Ao revisitar esse capítulo, o filme evidencia a persistência do artista em expandir seus horizontes criativos e consolidar sua presença na música internacional.

6. O Mentalista (01/03) – Netflix

Em O Mentalista, Patrick Jane usa sua percepção afiada para resolver crimes enquanto busca vingança contra um serial killer (Imagem: Reprodução digital | CBS)

A série acompanha investigações criminais conduzidas por um consultor nada convencional. Patrick Jane (Simon Baker) presta serviços à Agência de Investigação da Califórnia graças ao seu talento incomum para interpretar microexpressões, padrões de comportamento e detalhes quase imperceptíveis nas cenas dos crimes.

No passado, ele se apresentava como vidente na televisão, mas tudo não passava de encenação algo que mudou drasticamente quando um serial killer conhecido como Red John assassinou sua esposa e filha. Ao lado da agente Teresa Lisbon (Robin Tunney) e de sua equipe, Jane contribui para solucionar casos difíceis enquanto, em paralelo, segue obcecado pela captura do homem responsável por sua tragédia pessoal.