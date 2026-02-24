Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/02/2026

O tarot mostra um dia de aprendizados internos e libertação de sobrecargas (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A terça-feira chegará com uma energia de equilíbrio, reconhecimento e ajustes importantes na vida prática e emocional. As cartas do tarot falam sobre trocas justas, aprendizados internos e a libertação de sobrecargas. Será um dia para agir com maturidade e consciência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Áries 6 de Ouros

Os nativos de Áries deverão buscar equilíbrio nas trocas (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Conforme a carta “6 de Ouros”, será um dia para ter equilíbrio nas trocas. Você poderá receber ajuda ou precisará oferecer apoio a alguém. A terça-feira favorecerá acordos justos e reciprocidade.

Touro O Eremita

Os nativos de Touro passarão por um dia de introspecção (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta O Eremita indica um dia de introspecção. O tarot pede silêncio e reflexão antes de decisões importantes. Você deverá buscar respostas dentro de si.

Gêmeos 6 de Paus

Os nativos de Gêmeos deverão aproveitar o dia de destaque com humildade (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia, segundo a carta 6 de Paus. Um esforço poderá finalmente ser valorizado. Você deverá aproveitar o momento de destaque com humildade.

Câncer Rainha de Copas

Os nativos de Câncer estarão com a sensibilidade e a intuição em alta (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A sensibilidade e a intuição estarão em alta, conforme a carta Rainha de Copas. Você poderá ser o apoio emocional de alguém ou precisará acolher os próprios sentimentos com mais carinho.

Leão O Julgamento

Os nativos de Leão deverão assumir responsabilidades e virar a página (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta O Julgamento indica um despertar para decisões definitivas. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.

Virgem Pajem de Paus

Os nativos de Virgem deverão se permitir experimentar algo diferente (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o dia, segundo a carta Pajem de Paus. Uma nova ideia poderá surgir ou um convite inesperado animará sua rotina. Você deverá se permitir experimentar algo diferente.

Libra Ás de Ouros

Os nativos de Libra deverão valorizar as chances qe poderão aparecer (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta Ás de Ouros indica uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. Poderá ser o início de algo sólido e promissor. Será importante valorizar as chances que aparecerem.

Escorpião 10 de Paus

Os nativos de Escorpião deverão analisar o que pode ser delegado e reorganizado (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Haverá uma energia de sobrecarga e cansaço. Você poderá estar assumindo responsabilidades em excesso. Conforme a carta 10 de Paus, será necessário avaliar o que poderá ser delegado ou reorganizado.

Sagitário Rei de Espadas

Os nativos de Sagitário deverão cortar excessos e focar o essencial (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Clareza mental e decisões estratégicas marcarão a terça-feira. Segundo a carta Rei de Espadas, o dia exigirá objetividade e comunicação direta. Será preciso cortar excessos e focar o essencial.

Capricórnio 8 de Ouros

Os nativos de Capricórnio estarão focados no trabalho (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros indica dedicação e foco total no trabalho. Seu esforço construirá algo sólido. Será importante continuar firme, pois a disciplina trará resultados.

Aquário Rainha de Espadas

Os nativos de Aquário estarão mais racionais e com o posicionamento firme (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta Rainha de Espadas mostra racionalidade e posicionamento firme. Você poderá precisar dizer algo importante com clareza e elegância. A verdade será essencial.

Peixes 5 de Ouros

Os nativos de Peixes deverão lembrar que o apoio está sempre disponível (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta 5 de Ouros indica possível sensação de insegurança ou carência. Será importante lembrar que o apoio está sempre disponível você não deve enfrentar tudo sozinho(a).

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.