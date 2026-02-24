Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/02/2026

A terça-feira chegará com uma energia de equilíbrio, reconhecimento e ajustes importantes na vida prática e emocional. As cartas do tarot falam sobre trocas justas, aprendizados internos e a libertação de sobrecargas. Será um dia para agir com maturidade e consciência.
Áries 6 de Ouros
Conforme a carta “6 de Ouros”, será um dia para ter equilíbrio nas trocas. Você poderá receber ajuda ou precisará oferecer apoio a alguém. A terça-feira favorecerá acordos justos e reciprocidade.
Touro O Eremita
A carta O Eremita indica um dia de introspecção. O tarot pede silêncio e reflexão antes de decisões importantes. Você deverá buscar respostas dentro de si.
Gêmeos 6 de Paus
Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia, segundo a carta 6 de Paus. Um esforço poderá finalmente ser valorizado. Você deverá aproveitar o momento de destaque com humildade.
Câncer Rainha de Copas
A sensibilidade e a intuição estarão em alta, conforme a carta Rainha de Copas. Você poderá ser o apoio emocional de alguém ou precisará acolher os próprios sentimentos com mais carinho.
Leão O Julgamento
A carta O Julgamento indica um despertar para decisões definitivas. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.
Virgem Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão o dia, segundo a carta Pajem de Paus. Uma nova ideia poderá surgir ou um convite inesperado animará sua rotina. Você deverá se permitir experimentar algo diferente.
Libra Ás de Ouros
A carta Ás de Ouros indica uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. Poderá ser o início de algo sólido e promissor. Será importante valorizar as chances que aparecerem.
Escorpião 10 de Paus
Haverá uma energia de sobrecarga e cansaço. Você poderá estar assumindo responsabilidades em excesso. Conforme a carta 10 de Paus, será necessário avaliar o que poderá ser delegado ou reorganizado.
Sagitário Rei de Espadas
Clareza mental e decisões estratégicas marcarão a terça-feira. Segundo a carta Rei de Espadas, o dia exigirá objetividade e comunicação direta. Será preciso cortar excessos e focar o essencial.
Capricórnio 8 de Ouros
A carta 8 de Ouros indica dedicação e foco total no trabalho. Seu esforço construirá algo sólido. Será importante continuar firme, pois a disciplina trará resultados.
Aquário Rainha de Espadas
A carta Rainha de Espadas mostra racionalidade e posicionamento firme. Você poderá precisar dizer algo importante com clareza e elegância. A verdade será essencial.
Peixes 5 de Ouros
A carta 5 de Ouros indica possível sensação de insegurança ou carência. Será importante lembrar que o apoio está sempre disponível você não deve enfrentar tudo sozinho(a).
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.