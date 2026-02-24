5 raças de gato originárias da Rússia 

Existem diversas raças de gato espalhadas pelo mundo, cada uma com características físicas e comportamentais que refletem o lugar onde surgiram. Em alguns países, o clima, os hábitos da população e até o modo como os animais foram criados ao longo do tempo ajudaram a moldar felinos com aparências e temperamentos únicos.

A Rússia, por exemplo, abriga algumas raças populares em todo o mundo e tem uma relação antiga com os gatos. Por séculos, esses animais foram valorizados por protegerem estoques de comida e residências contra roedores, além de conquistarem espaço como companheiros dentro das casas. Com o passar do tempo, o carinho pelos felinos se consolidou e ajudou a fortalecer a presença dos gatos no cotidiano do país inclusive na criação de raças reconhecidas internacionalmente.

Abaixo, confira algumas raças de gato originárias da Rússia!

1. Azul russo

O azul russo chama atenção pelo corpo elegante e pela pelagem curta e extremamente macia (Imagem: Irina Borodovskaya | Shutterstock)

O azul russo é uma das raças mais famosas originárias da Rússia, com registros ligados principalmente à região de Arkhangelsk, no norte do país. Ele chama atenção pelo corpo elegante, de tamanho médio, e pela pelagem curta e extremamente macia, em tom cinza-azulado com brilho prateado. Seus olhos verdes intensos são um dos traços mais marcantes. No comportamento, é um gato reservado no início, mas muito apegado ao tutor quando se sente seguro.

2. Siberiano

O siberiano tem porte grande e musculoso, além de uma pelagem longa e densa (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock)

O gato siberiano tem origem nas florestas frias da Sibéria e é considerado uma raça natural, desenvolvida ao longo dos séculos com pouca interferência humana. Por causa do clima rigoroso, apresenta porte grande e musculoso, além de uma pelagem longa e densa, com subpelo espesso que ajuda a manter o calor corporal. As cores podem variar bastante, o que torna cada animal visualmente único. Apesar do tamanho, é um gato ágil, com hábitos ativos e curiosos, que gosta de escalar e explorar.

3. Neva masquerade

O neva masquerade é um gato grande, robusto e com pelagem longa (Imagem: Angels Relax CZ | Shutterstock)

O neva masquerade é considerado uma variação do siberiano, mas com uma característica muito específica: o padrão colorpoint, que deixa o corpo mais claro e as extremidades mais escuras, além de olhos azuis chamativos. Sua origem está ligada à Rússia e o nome faz referência ao rio Neva, que atravessa São Petersburgo, e ao visual mascarado típico do rosto. Assim como o siberiano, é um gato grande, robusto e com pelagem longa, ideal para temperaturas baixas. Seu comportamento costuma ser equilibrado: é brincalhão e inteligente, mas também gosta de momentos de tranquilidade perto do tutor.

4. Donskoy

O donskoy é conhecido pela ausência de pelos, causada por uma mutação genética natural (Imagem: Kekyalyaynen | Shutterstock)

O donskoy é uma raça originária da cidade de Rostov-on-Don, na Rússia, e ficou conhecida pela ausência de pelos, causada por uma mutação genética natural. Seu corpo é de tamanho médio, musculoso e com pele cheia de dobras, principalmente na cabeça e no pescoço. Alguns exemplares podem ter uma penugem bem fina, mas o visual predominante é o de pele exposta. No temperamento, é extremamente sociável, afetuoso e comunicativo, buscando atenção e contato com o tutor com frequência.

5. Peterbald

O peterbald é um felino elegante, de corpo alongado, cabeça triangular e orelhas grandes (Imagem: peterbald | Shutterstock)

O peterbald surgiu em São Petersburgo, na Rússia, e tem origem ligada ao cruzamento entre o donskoy e gatos do tipo Oriental. O resultado é um felino elegante, de corpo alongado, cabeça triangular e orelhas grandes, com uma aparência muito característica. A pelagem pode variar bastante: alguns são totalmente sem pelos, enquanto outros têm uma camada fina, quase como veludo, e há também exemplares com pelos curtos. É uma raça que costuma ser leve e ágil, com hábitos ativos e muita curiosidade.