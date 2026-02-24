InícioRevista do Correio
5 raças de gato originárias da Rússia 

Conheça felinos russos famosos pela elegância, pela pelagem marcante e pela personalidade companheira

As raças de gatos da Rússia são famosas mundialmente (Imagem: Dmitry Naumov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Existem diversas raças de gato espalhadas pelo mundo, cada uma com características físicas e comportamentais que refletem o lugar onde surgiram. Em alguns países, o clima, os hábitos da população e até o modo como os animais foram criados ao longo do tempo ajudaram a moldar felinos com aparências e temperamentos únicos. 

A Rússia, por exemplo, abriga algumas raças populares em todo o mundo e tem uma relação antiga com os gatos. Por séculos, esses animais foram valorizados por protegerem estoques de comida e residências contra roedores, além de conquistarem espaço como companheiros dentro das casas. Com o passar do tempo, o carinho pelos felinos se consolidou e ajudou a fortalecer a presença dos gatos no cotidiano do país inclusive na criação de raças reconhecidas internacionalmente. 

Abaixo, confira algumas raças de gato originárias da Rússia! 

1. Azul russo 

Gato azul russo com pelo cinza deitado em tapete listrado branco e preto
O azul russo chama atenção pelo corpo elegante e pela pelagem curta e extremamente macia (Imagem: Irina Borodovskaya | Shutterstock)

O azul russo é uma das raças mais famosas originárias da Rússia, com registros ligados principalmente à região de Arkhangelsk, no norte do país. Ele chama atenção pelo corpo elegante, de tamanho médio, e pela pelagem curta e extremamente macia, em tom cinza-azulado com brilho prateado. Seus olhos verdes intensos são um dos traços mais marcantes. No comportamento, é um gato reservado no início, mas muito apegado ao tutor quando se sente seguro. 

2. Siberiano 

Gato siberiano des olhos azuis sentado na grama
O siberiano tem porte grande e musculoso, além de uma pelagem longa e densa (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock)

O gato siberiano tem origem nas florestas frias da Sibéria e é considerado uma raça natural, desenvolvida ao longo dos séculos com pouca interferência humana. Por causa do clima rigoroso, apresenta porte grande e musculoso, além de uma pelagem longa e densa, com subpelo espesso que ajuda a manter o calor corporal. As cores podem variar bastante, o que torna cada animal visualmente único. Apesar do tamanho, é um gato ágil, com hábitos ativos e curiosos, que gosta de escalar e explorar. 

3. Neva masquerade 

Gato da raça Neva masquerade, com pelagem longa na cor bege e branca, brincando na neve
O neva masquerade é um gato grande, robusto e com pelagem longa (Imagem: Angels Relax CZ | Shutterstock)

O neva masquerade é considerado uma variação do siberiano, mas com uma característica muito específica: o padrão colorpoint, que deixa o corpo mais claro e as extremidades mais escuras, além de olhos azuis chamativos. Sua origem está ligada à Rússia e o nome faz referência ao rio Neva, que atravessa São Petersburgo, e ao visual mascarado típico do rosto. Assim como o siberiano, é um gato grande, robusto e com pelagem longa, ideal para temperaturas baixas. Seu comportamento costuma ser equilibrado: é brincalhão e inteligente, mas também gosta de momentos de tranquilidade perto do tutor. 

4. Donskoy 

gato donskoy bege caminhando em cima de pedras com plantas verdes ao fundo
O donskoy é conhecido pela ausência de pelos, causada por uma mutação genética natural (Imagem: Kekyalyaynen | Shutterstock)

O donskoy é uma raça originária da cidade de Rostov-on-Don, na Rússia, e ficou conhecida pela ausência de pelos, causada por uma mutação genética natural. Seu corpo é de tamanho médio, musculoso e com pele cheia de dobras, principalmente na cabeça e no pescoço. Alguns exemplares podem ter uma penugem bem fina, mas o visual predominante é o de pele exposta. No temperamento, é extremamente sociável, afetuoso e comunicativo, buscando atenção e contato com o tutor com frequência. 

5. Peterbald 

Gato da raça peterbald sentado em fundo escuro
O peterbald é um felino elegante, de corpo alongado, cabeça triangular e orelhas grandes (Imagem: peterbald | Shutterstock)

O peterbald surgiu em São Petersburgo, na Rússia, e tem origem ligada ao cruzamento entre o donskoy e gatos do tipo Oriental. O resultado é um felino elegante, de corpo alongado, cabeça triangular e orelhas grandes, com uma aparência muito característica. A pelagem pode variar bastante: alguns são totalmente sem pelos, enquanto outros têm uma camada fina, quase como veludo, e há também exemplares com pelos curtos. É uma raça que costuma ser leve e ágil, com hábitos ativos e muita curiosidade. 

