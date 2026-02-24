Chuva forte? 7 dicas para proteger sua casa e evitar prejuízos

Com a chegada de uma nova frente fria e os alertas de temporais emitidos para várias regiões do país neste início de 2026, a preocupação com os estragos causados pela água aumenta. Danos em telhados, infiltrações e aparelhos queimados podem gerar uma grande dor de cabeça e pesar no bolso. Adotar medidas preventivas, no entanto, pode fazer toda a diferença.
A preparação do imóvel não exige grandes reformas e pode evitar prejuízos significativos. A seguir, confira um guia prático com ações simples para proteger sua casa antes e durante as chuvas fortes.
Dicas adicionais para enfrentar temporais
Cuidados antes da tempestade
-
Limpe calhas e ralos: folhas, galhos e outras sujeiras podem entupir as saídas de água. Essa obstrução causa transbordamentos que geram infiltrações nas paredes e no teto. Uma limpeza rápida garante que a água escoe corretamente.
-
Inspecione o telhado: verifique se há telhas quebradas, deslocadas ou rachadas. Um pequeno ponto de falha pode se transformar em uma grande goteira durante um temporal. A substituição de uma única telha é mais barata do que consertar um teto inteiro.
-
Vede frestas em portas e janelas: a força do vento pode empurrar a água por pequenas aberturas. Use vedantes de silicone ou borrachas de vedação para impedir a entrada de umidade. Essa medida também ajuda no isolamento térmico da casa.
-
Proteja a área externa: recolha ou prenda objetos que possam ser levados pelo vento, como vasos, móveis de jardim e ferramentas. Verifique também se árvores próximas precisam de poda para evitar que galhos caiam sobre a fiação elétrica ou o telhado.
O que fazer durante o temporal
-
Desconecte aparelhos eletrônicos: para evitar que queimem devido a picos de energia causados por raios, retire da tomada televisões, computadores, micro-ondas e outros equipamentos sensíveis. Não basta apenas desligá-los no botão.
-
Feche bem portas e janelas: certifique-se de que todas as janelas e portas externas estejam completamente fechadas e travadas. Isso impede não apenas a entrada de água, mas também fortes correntes de vento que podem causar estragos internos.
-
Evite áreas de risco: mantenha distância de janelas de vidro, que podem se quebrar com ventos fortes. Se houver sinais de alagamento, desligue o disjuntor de energia para evitar curtos-circuitos e procure um local seguro e elevado.
