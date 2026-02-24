Mercúrio retrógrado em Peixes: ciclo favorecerá pausa, reflexão e ajustes

Mercúrio retrógrado representa um momento de revisão, ajustes e reavaliação de decisões (Imagem: SN VFX | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No dia 26 de fevereiro, Mercúrio começará a se movimentar de forma retrógrada em Peixes, dando início a um período que ocorre de três a quatro vezes ao ano e geralmente se estende por cerca de 20 dias. Embora muitas pessoas associem essa fase a ruídos na comunicação, atrasos e contratempos envolvendo tecnologia, a astrologia entende esse fenômeno como um ciclo natural de pausa, reflexão e ajustes.

Segundo o astrólogo Wladimir Barros, do Astrolink, a retrogradação não deve ser vista como um período problemático, mas como uma pausa simbólica para realinhamentos. “Mercúrio retrógrado é um movimento aparente observado da Terra e faz parte do ritmo natural do planeta. Astrologicamente, representa um momento de revisão, ajustes e reavaliação de decisões, especialmente nas áreas ligadas à comunicação, negociações e processos mentais”, explica.

Os efeitos de Mercúrio retrógrado variam de acordo com o setor do mapa astral ativado pelo trânsito. Por isso, observar a casa astrológica envolvida ajuda a identificar quais áreas da vida pedirão revisão, diálogo e reorganização.

Influências de Mercúrio retrógrado em Peixes

Quando ocorre em Peixes, o fenômeno ganha um tom mais subjetivo e sensível. O signo está associado à imaginação, à intuição e ao mundo emocional, o que poderá tornar conversas mais carregadas de significado, despertar lembranças e favorecer o encerramento de situações mal resolvidas.

Nesse contexto, a tendência não será necessariamente de erros, mas de revisões internas e externas. Releituras de mensagens, atenção redobrada a contratos e decisões tomadas com mais tempo de maturação se tornarão atitudes especialmente importantes.

Também será comum que contatos antigos reapareçam e que temas emocionais voltem à tona, criando oportunidades de reconexão e entendimento.

O Sol em Peixes reforçará o foco em temas emocionais e coletivos (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Céu reforçará o clima de introspecção

O movimento de Mercúrio ocorrerá dentro de um cenário astrológico que ampliará o convite à sensibilidade e à revisão.

O Sol em Peixes reforçará o foco em temas emocionais e coletivos, intensificando a necessidade de pausa, escuta e reflexão. A Lua em Câncer, signo em que se fortalece, favorecerá o cuidado com vínculos, a preservação de memórias e a valorização do que oferece segurança emocional.

Outro destaque será a conjunção entre Mercúrio retrógrado e Vênus em Peixes, que poderá trazer revisões em relacionamentos, valores pessoais e decisões financeiras. Conversas afetivas importantes tenderão a ganhar espaço, muitas vezes resgatando assuntos que ficaram em aberto.

Em contrapartida, a quadratura entre Marte e Urano sugere um pano de fundo mais imprevisível, com impulsos e reações intensas diante de frustrações. Esse aspecto reforçará a importância de evitar decisões precipitadas e de manter atenção redobrada à comunicação.

O que fazer durante Mercúrio retrógrado?

Períodos de retrogradação indicam momentos em que o planeta permanece simbolicamente mais tempo atuando em determinados temas do mapa, prolongando processos e favorecendo ajustes antes de novos avanços.

O ciclo poderá ser especialmente favorável para:

Revisar estratégias e projetos em andamento;

Resolver pendências e finalizar processos;

Reavaliar acordos, negociações e contratos;

Fortalecer bases emocionais e profissionais;

Retomar conversas importantes.

Mais do que evitar iniciativas, a proposta será avançar com consciência, atenção e flexibilidade.

Por Manuella dos Santos Tavares