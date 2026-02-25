InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O tarot indica oportunidades de crescimento para a quarta-feira (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O tarot indica oportunidades de crescimento para a quarta-feira (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira chegará com uma energia de novos começos, libertações importantes e brilho pessoal. As cartas do tarot mostram movimentos ousados, cortes necessários e oportunidades de crescimento. Será um dia para confiar na própria intuição e não ter medo de virar páginas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Áries O Louco

Ilustração do signo de Áries contendo o símbolo estilizado de um carneiro com traços curvos em fundo azul
Os nativos de Áries precisarão confiar no próprio instinto e evitar imprudências (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Um novo ciclo começará. A carta do tarot “O Louco” fala sobre coragem para arriscar e seguir um caminho diferente. Confie no seu instinto, mas evite imprudências.

Touro Pajem de Paus

Ilustração do signo de Touro contendo o símbolo de um círculo com chifres representando a cabeça do touro em fundo azul
Os nativos de Touro receberão ideias ou convites que animarão o dia (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo irão ao seu encontro, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá animar seu dia. Explore as oportunidades com curiosidade.

Gêmeos 7 de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos contendo o símbolo formado por duas linhas verticais paralelas unidas por traços horizontais em fundo azul
Os nativos de Gêmeos deverão escolher com clareza e evitar promessas vazias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta “7 de Copas”. Muitas opções poderão surgir, mas nem todas serão reais. Escolha com clareza o que deseja e evite promessas vazias.

Câncer 10 de Paus

Ilustração do signo de Câncer contendo o símbolo com dois círculos interligados por curvas opostas em fundo azul
Os nativos de Câncer deverão cuidar melhor da própria energia (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Sobrecarga e cansaço marcarão seu dia, alerta a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja assumindo responsabilidades em excesso. Reavalie prioridades e cuide da sua energia.

Leão A Morte

Ilustração do signo de Leão contendo o símbolo curvo que remete à juba e à cauda de um leão em fundo azul
Os nativos de Leão passarão por transformação que trará renovação (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Haverá transformação profunda neste dia, revela a carta “A Morte”. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço ao novo. Não tema as mudanças, pois elas trarão renovação.

Virgem Rei de Paus

Ilustração do signo de Virgem contendo o símbolo em formato de letra estilizada com traço final curvado em fundo azul
Os nativos de Virgem deverão assumir o protagonismo de suas vidas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Autoconfiança e liderança marcarão o seu dia, Virgem. Conforme a carta “Rei de Paus”, o período favorecerá decisões firmes e iniciativa. Assuma o protagonismo da sua vida.

Libra Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Libra contendo o símbolo de uma linha horizontal com arco central semelhante a uma balança em fundo azul
Os nativos de Libra viverão um dia favorável para fortalecer a segurança emocional (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O dia pedirá estabilidade e cuidado com o bem-estar, revela a carta “Rainha de Ouros”. A quarta-feira será favorável para organizar finanças e fortalecer sua segurança emocional.

Escorpião Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião contendo o símbolo semelhante à letra M com seta curvada na extremidade em fundo azul
Os nativos de Escorpião deverão controlar a impulsividade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

A impulsividade poderá marcar o dia; atenção às palavras e atitudes precipitadas, pede a carta “Cavaleiro de Espadas”. Agilidade será positiva, mas busque pensar antes de agir.

Sagitário 9 de Ouros

Ilustração do signo de Sagitário contendo o símbolo de uma flecha diagonal apontada para cima em fundo azul
Os nativos de Sagitário colherão resultados do próprio esforço (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Haverá independência e satisfação pessoal, mostra a carta “9 de Ouros”. Você poderá colher resultados do seu esforço e sentir orgulho da própria autonomia.

Capricórnio O Sol

Ilustração do signo de Capricórnio contendo o símbolo com traços curvos que combinam chifre e cauda estilizados em fundo azul
Os nativos de Capricórnio poderão avançar com clareza e confiança (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Brilho e sucesso marcarão seu dia, assim como clareza, alegria e reconhecimento, revela a carta “O Sol”. Será um excelente dia para avançar com confiança.

Aquário Rei de Espadas

Ilustração do signo de Aquário contendo o símbolo formado por duas linhas onduladas paralelas em fundo azul
Os nativos de Aquário poderão tomar decisões com objetividade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Racionalidade e estratégia se destacarão, mostra a carta “Rei de Espadas”. Decisões importantes poderão exigir frieza e objetividade. Use sua inteligência como aliada.

Peixes Rainha de Paus

Ilustração do signo de Peixes contendo o símbolo com duas curvas opostas unidas por um traço horizontal central em fundo azul
Os nativos de Peixes demonstrarão magnetismo e criatividade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Magnetismo e criatividade estarão em alta, revela a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se sentir mais confiante e pronto(a) para iniciar algo novo. Confie na sua força.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 25/02/2026 07:00
    SIGA
    x