Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2026

A quarta-feira chegará com uma energia de novos começos, libertações importantes e brilho pessoal. As cartas do tarot mostram movimentos ousados, cortes necessários e oportunidades de crescimento. Será um dia para confiar na própria intuição e não ter medo de virar páginas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries O Louco

Um novo ciclo começará. A carta do tarot “O Louco” fala sobre coragem para arriscar e seguir um caminho diferente. Confie no seu instinto, mas evite imprudências.

Touro Pajem de Paus

Novidades e entusiasmo irão ao seu encontro, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá animar seu dia. Explore as oportunidades com curiosidade.

Gêmeos 7 de Copas

Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta “7 de Copas”. Muitas opções poderão surgir, mas nem todas serão reais. Escolha com clareza o que deseja e evite promessas vazias.

Câncer 10 de Paus

Sobrecarga e cansaço marcarão seu dia, alerta a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja assumindo responsabilidades em excesso. Reavalie prioridades e cuide da sua energia.

Leão A Morte

Haverá transformação profunda neste dia, revela a carta “A Morte”. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço ao novo. Não tema as mudanças, pois elas trarão renovação.

Virgem Rei de Paus

Autoconfiança e liderança marcarão o seu dia, Virgem. Conforme a carta “Rei de Paus”, o período favorecerá decisões firmes e iniciativa. Assuma o protagonismo da sua vida.

Libra Rainha de Ouros

O dia pedirá estabilidade e cuidado com o bem-estar, revela a carta “Rainha de Ouros”. A quarta-feira será favorável para organizar finanças e fortalecer sua segurança emocional.

Escorpião Cavaleiro de Espadas

A impulsividade poderá marcar o dia; atenção às palavras e atitudes precipitadas, pede a carta “Cavaleiro de Espadas”. Agilidade será positiva, mas busque pensar antes de agir.

Sagitário 9 de Ouros

Haverá independência e satisfação pessoal, mostra a carta “9 de Ouros”. Você poderá colher resultados do seu esforço e sentir orgulho da própria autonomia.

Capricórnio O Sol

Brilho e sucesso marcarão seu dia, assim como clareza, alegria e reconhecimento, revela a carta “O Sol”. Será um excelente dia para avançar com confiança.

Aquário Rei de Espadas

Racionalidade e estratégia se destacarão, mostra a carta “Rei de Espadas”. Decisões importantes poderão exigir frieza e objetividade. Use sua inteligência como aliada.

Peixes Rainha de Paus

Magnetismo e criatividade estarão em alta, revela a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se sentir mais confiante e pronto(a) para iniciar algo novo. Confie na sua força.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.