InícioRevista do Correio
Culinária

Almoço saudável sem carne: 5 receitas vegetarianas para a Quaresma

Aprenda a preparar pratos equilibrados, saborosos e nutritivos para este período

Curry de cogumelos, grão-de-bico e espinafre (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Curry de cogumelos, grão-de-bico e espinafre (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Quaresma é um período tradicional de reflexão para muitos cristãos e costuma vir acompanhada de mudanças no cardápio, especialmente com a redução ou retirada da carne nas refeições. Durante esses 40 dias, muita gente busca alternativas que mantenham o prato equilibrado, saboroso e nutritivo, sem abrir mão da variedade no dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Inclusive, é totalmente possível montar combinações completas, cheias de cor e textura, usando ingredientes simples e acessíveis. Se a ideia é variar o almoço sem complicação, confira agora 5 receitas vegetarianas para a Quaresma e renove sua rotina na cozinha!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Curry de cogumelos, grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada em cubos pequenos
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
  • 2 colheres de sopa de curry em pó
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 400 g de tomate pelado picado
  • 200 ml de leite de coco
  • 150 ml de água quente
  • 250 g de cogumelo fresco fatiado
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de espinafre fresco
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de açúcar
  • Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira funda em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Depois, refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por cerca de 1 minuto. Em seguida, adicione o curry, a cúrcuma, o cominho e a páprica. Misture por 30 segundos para liberar os aromas das especiarias. Junte o tomate picado e mexa. Refogue até formar um molho levemente espesso.

Após, acrescente o leite de coco e a água quente. Misture até obter um molho homogêneo de cor alaranjada intensa. Adicione os cogumelos fatiados e cozinhe por cerca de 5 minutos em fogo médio, até que fiquem macios e absorvam o sabor do molho. Depois, incorpore o grão-de-bico cozido, tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar. Cozinhe por mais 5 minutos para que os sabores se integrem. Por último, adicione o espinafre fresco e misture delicadamente até que murche no calor do preparo. Finalize com salsinha picada e sirva ainda quente.

2. Moqueca de palmito pupunha com banana-da-terra

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola fatiada em meia-lua
  • 1 pimentão vermelho fatiado em tiras
  • 1 pimentão amarelo fatiado em tiras
  • 2 dentes de alho picados
  • 400 g de palmito pupunha em rodelas grossas
  • 1 banana-da-terra madura cortada em rodelas grossas
  • 2 tomates maduros picados em cubos
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 ml de água quente
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 2 colheres de sopa de coentro fresco picado
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Aqueça uma panela larga em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Depois, refogue a cebola por 3 minutos até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione os pimentões e refogue por 4 minutos até começarem a amolecer. Incorpore os tomates picados, o extrato de tomate, o sal, a páprica e a pimenta-do-reino. Misture bem.

Em seguida, coloque o palmito pupunha e a banana-da-terra sobre o refogado, distribuindo sem mexer demais para manter os pedaços inteiros. Despeje o leite de coco e a água quente. Tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo médio-baixo. Finalize com suco de limão e coentro fresco.

Dica: sirva com arroz branco.

Prato de penne com molho bolonhesa de lentilha, finalizado com tomate-cereja e salsinha e servido sobre tábua de madeira
Penne ao molho bolonhesa de lentilha (Imagem: homydesign | Shutterstock)

3. Penne ao molho bolonhesa de lentilha

Ingredientes

Macarrão

  • 250 g de macarrão tipo penne
  • 1 colher de sopa de sal para a água do cozimento

Molho bolonhesa de lentilha

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada em cubos pequenos
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada fina
  • 1 talo de salsão picado em cubos pequenos
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 2 xícaras de chá de tomate pelado picado com o molho
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de chá de manjericão seco
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de açúcar para equilibrar a acidez

Finalização

  • 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada
  • 4 tomates-cereja cortados ao meio

Modo de preparo

Macarrão

Coloque 2 litros de água em uma panela grande e leve ao fogo alto. Quando ferver, adicione 1 colher de sopa de sal e o penne. Cozinhe conforme o tempo indicado na embalagem até ficar al dente. Escorra e reserve.

Molho bolonhesa de lentilha

Enquanto o macarrão cozinha, aqueça uma panela média em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar translúcida. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Depois, adicione a cenoura ralada e o salsão picado. Refogue por 4 minutos, mexendo para que os legumes fiquem macios.

Incorpore a lentilha e misture bem. Acrescente o tomate pelado, o extrato de tomate e a água quente. Mexa até formar um molho espesso. Tempere com orégano, manjericão, páprica, sal, pimenta-do-reino e açúcar. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar e adquirir textura semelhante à bolonhesa tradicional.

Finalização

Para montar o prato, distribua o penne em um prato fundo. Coloque uma porção generosa do molho de lentilha no centro. Finalize com tomates-cereja e salsinha picada. Sirva imediatamente, mantendo o molho bem espesso e concentrado.

4. Bobó de abóbora com castanha-de-caju

Ingredientes

  • 800 g de abóbora cabotiá em cubos médios
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 100 g de castanha-de-caju crua
  • 200 ml de água quente para hidratar
  • 200 ml de leite de coco
  • Água para cozinhar
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Coloque a castanha-de-caju em uma tigela e cubra com 200 ml de água quente. Deixe hidratar por 20 minutos. Depois, cozinhe a abóbora em água suficiente para cobrir, em panela em fogo médio, por 15 minutos. Escorra. Em seguida, bata no liquidificador a castanha hidratada com a própria água até formar um creme liso. Reserve.

Depois, aqueça uma panela média em fogo médio e adicione o azeite. Refogue a cebola por 3 minutos. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Após, adicione a abóbora cozida e amasse levemente com uma colher de pau, deixando alguns pedaços. Incorpore o creme de castanha e o leite de coco e misture até obter textura cremosa. Em seguida, tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo até engrossar, e finalize com cheiro-verde.

5. Panqueca de espinafre recheada com creme de ervilha

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 1 xícara de chá de espinafre cru
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal

Recheio

  • 1 xícara de chá de ervilha seca cozida
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Massa

Coloque no liquidificador o leite de aveia e o espinafre. Bata até ficar homogêneo. Depois, adicione a farinha, o azeite e o sal. Bata novamente até formar uma massa líquida e uniforme. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Após, despeje uma concha pequena de massa e espalhe girando a frigideira. Cozinhe por 2 minutos de cada lado e repita até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Para o recheio, aqueça uma panela em fogo médio e adicione o azeite. Refogue a cebola por 2 minutos. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Em seguida, adicione a ervilha cozida e amasse parcialmente para formar creme rústico. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 3 minutos. Finalize com salsinha. Após, recheie cada panqueca com o creme de ervilha, enrole e sirva quente.

Dica: sirva com salada fresca.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 25/02/2026 13:04
    SIGA
    x