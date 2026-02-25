InícioRevista do Correio
Vidro reflecta: saiba como usá-lo na arquitetura residencial

Arquitetos explicam como o material une estética e desempenho técnico para criar ambientes mais amplos e elegantes

Nos armários e cristaleiras, o vidro reflecta cria uma estética dinâmica que se transforma conforme a luz do ambiente (Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image) - (crédito: EdiCase)
Nos armários e cristaleiras, o vidro reflecta cria uma estética dinâmica que se transforma conforme a luz do ambiente (Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image) - (crédito: EdiCase)

Na arquitetura de interiores contemporânea, os materiais deixaram de ter apenas uma função estrutural e passaram a influenciar diretamente a forma como as pessoas vivem e sentem os espaços. Texturas, reflexos, transparências e a relação com a luz hoje fazem parte da composição dos projetos. Nesse cenário, o vidro reflecta tem se destacado como uma solução sofisticada e estratégica em ambientes residenciais, principalmente em closets, cozinhas, cristaleiras, divisórias e painéis.

Mais do que um elemento estético, ele atua diretamente na percepção espacial, na relação com a luminosidade e na construção de atmosferas sensoriais, capazes de transformar a forma como os ambientes são vivenciados ao longo do dia. Com tecnologia refletiva aplicada à sua superfície, o material estabelece um diálogo dinâmico com o entorno: ora amplia visualmente os espaços, ora preserva a privacidade, sempre de maneira sutil, elegante e integrada ao conceito do projeto.

Para os arquitetos Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto, à frente da Meneghisso & Pasquotto Arquitetura, o vidro reflecta é uma ferramenta de composição arquitetônica e não uma tendência passageira. “Quando bem especificado, o reflecta eleva o nível do ambiente. Ele amplia, organiza visualmente, controla a exposição e contribui para uma leitura mais sofisticada do espaço”, explica Mariana Meneghisso.

mpla sala de jantar integrada com a cozinha ao fundo. Em primeiro plano, uma mesa de jantar com cadeiras brancas e um pendente dourado moderno e linear. Uma divisória de vidro reflecta separa sutilmente os ambientes, refletindo a escada de design minimalista. Uma mulher caminha pelo espaço.
A porta com vidro reflecta separa os ambientes sem pesar, amplia a luz natural e mantém a integração visual do espaço (Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image)

Evolução do material e aplicação na arquitetura

Com os avanços tecnológicos na indústria do vidro, a arquitetura passou a explorar esse material de forma cada vez mais refinada. Do vidro laminado ao canelado, do temperado ao serigrafado, as possibilidades se multiplicaram, ampliando as soluções para projetos residenciais, comerciais e corporativos.

Dentro desse universo, o vidro reflecta se destaca por sua capacidade de integrar estética, funcionalidade e percepção sensorial. Embora sua tecnologia exista há algumas décadas, foi nos últimos anos que ele passou a ser amplamente incorporado à marcenaria sob medida, portas de correr, divisórias e painéis, acompanhando a valorização dos ambientes integrados e da fluidez espacial.

Sua principal virtude está no equilíbrio entre revelar e ocultar. Dependendo da incidência luminosa, o material reflete o entorno ou permite a visualização interna, criando cenários mutáveis ao longo do dia.

Alexandre Pasquotto reforça que o uso exige critério e consciência projetual. “O reflecta precisa estar conectado ao conceito do projeto. Quando existe intenção, ele se torna um recurso extremamente preciso, elegante e coerente com a arquitetura”, afirma.

Neuroarquitetura, percepção e experiência espacial

Sob a ótica da neuroarquitetura, o vidro reflecta desempenha um papel relevante na forma como o usuário percebe e interage com o espaço. A alternância entre transparência e reflexão estimula o olhar, amplia a sensação de profundidade e reduz a percepção de confinamento, especialmente em ambientes compactos ou integrados.

Em closets, por exemplo, o uso do reflecta contribui para a organização visual, reforçando a leitura de ordem e cuidado. Em áreas sociais, amplia a sensação de amplitude sem recorrer a espelhos convencionais, que muitas vezes geram desconforto visual.

“Essa variação de leitura ao longo do dia torna o ambiente mais vivo, mais sensorial e mais conectado ao ritmo natural da luz”, destaca Mariana Meneghisso. Além disso, o reflexo suave contribui para reduzir estímulos visuais excessivos, favorecendo uma atmosfera mais equilibrada e confortável.

Imagem lateral da cozinha focando no fechamento de vidro reflecta que envolve a área da cristaleira e despensa. O vidro possui um tom bronzeado/champagne que permite ver levemente o interior organizado enquanto reflete a luminosidade natural da janela oposta.
O uso do vidro espelhado valoriza a cristaleira, destaca a iluminação interna e equilibra profundidade e transparência no ambiente (Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image)

Luz como elemento central do projeto

A performance do vidro reflecta está diretamente ligada ao projeto luminotécnico. Luz natural, iluminação artificial, temperatura de cor e posicionamento das fontes luminosas influenciam diretamente no comportamento do material.

Durante o dia, com maior incidência de luz externa, o efeito espelhado se intensifica, reforçando a sensação de amplitude e protegendo a visualização interna. À noite, com a iluminação interna acesa, o interior da marcenaria tende a se revelar, criando uma nova leitura do ambiente.

“Essa característica permite criar diferentes cenários dentro do mesmo espaço, sem alterações físicas, apenas a partir da luz”, afirma Mariana Meneghisso. Por esse motivo, a especificação do reflecta deve ser pensada de forma integrada ao projeto de iluminação, evitando soluções genéricas e valorizando a composição espacial.

Cores, tonalidades e intenção estética

Embora não apresente a mesma variedade cromática dos vidros comuns, o reflecta possui diferentes tonalidades, cada uma com impacto direto na atmosfera do ambiente. O escritório trabalha principalmente com versões como bronze, fumê, prata, azul e variações especiais, sempre considerando o contexto do projeto.

  • Bronze: aquece, aproxima e cria sensação de acolhimento;
  • Fumê: transmite sofisticação urbana e sobriedade;
  • Prata: reforça modernidade e leveza visual;
  • Azul: imprime contemporaneidade e frescor.

A escolha não é estética isolada, mas resultado de um estudo que envolve marcenaria, revestimentos, iluminação, mobiliário e identidade do cliente.

Vista interna da cozinha em estilo corredor. À esquerda, bancada branca com cuba esculpida e torneira gourmet dourada. À direita, ilha com cooktop e coifa de aço inox. Ao fundo, armários com portas de vidro reflecta criam profundidade e refletem a iluminação quente do ambiente.
Na cozinha integrada, o vidro reflecta amplia o espaço e deve ser aplicado longe da área de preparo para preservar o acabamento (Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image)

Onde usar e onde evitar

O vidro reflecta pode ser aplicado em diversos ambientes residenciais, como:

  • Closets
  • Cristaleiras
  • Armários superiores
  • Portas de correr
  • Painéis decorativos
  • Divisórias
  • Banheiros (com especificação técnica adequada)

No entanto, seu uso exige disciplina e consciência por parte dos moradores. Em closets, por exemplo, a organização precisa ser constante. A desordem interna se reflete visualmente, comprometendo o resultado estético. Na cozinha, é fundamental manter distância das áreas de preparo, evitando acúmulo de gordura, vapor e marcas frequentes.

“Para o reflecta funcionar bem, ele precisa permanecer limpo, íntegro e bem posicionado no layout”, ressalta a profissional. Também é recomendável evitar áreas de circulação intensa, onde o contato constante compromete o acabamento ao longo do tempo.

Desempenho técnico e segurança

Além da estética, o vidro reflecta apresenta benefícios técnicos importantes. A película aplicada ao material contribui para o controle térmico, reduzindo a incidência direta de calor em determinados ambientes.

Em caso de quebra, essa película auxilia na contenção dos fragmentos, aumentando a segurança. Embora não seja um vidro temperado, sua composição oferece maior proteção em relação ao vidro comum, especialmente quando corretamente especificado.

Close de um closet luxuoso com portas de correr em vidro reflecta. À frente, um móvel ilha central curvo em madeira clara com tampo de vidro e um arranjo de plantas. Acima, pendentes tubulares dourados e brancos. Ao fundo, uma penteadeira branca sob uma janela.
Quando integrado à marcenaria e à iluminação, o vidro reflecta reforça o luxo silencioso e valoriza o ambiente com sutileza e elegância (Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image)

Luxo silencioso e sofisticação atemporal

Quando associado à marcenaria sob medida, iluminação indireta e materiais naturais, o vidro reflecta se torna um elemento de “luxo silencioso“: presente, sofisticado e nunca excessivo.

Ele não se impõe visualmente, mas qualifica o ambiente de forma sutil, reforçando a sensação de cuidado, refinamento e atemporalidade. “Ele funciona melhor quando faz parte de um sistema: luz, matéria, proporção e intenção. Isoladamente, perde força”, concluem Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto.

Mais do que um acabamento, o reflecta é uma ferramenta de composição espacial capaz de transformar a experiência do morar com precisão, sensibilidade e inteligência projetual.

Por Emilie Guimarães

