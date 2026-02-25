Torta de liquidificador: 3 receitas ricas em proteínas para o lanche da tarde 

Práticas, versáteis e nutritivas, as tortas feitas no liquidificador são ótimas aliadas para quem busca um lanche da tarde mais equilibrado. Com combinações que valorizam ingredientes proteicos, elas ajudam a aumentar a saciedade e contribuem para uma alimentação mais completa ao longo do dia.

A seguir, confira 3 receitas saborosas de torta de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Torta de atum com ovo e cebolinha

Ingredientes

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido

em pedaços, sólido em óleo e escorrido 3 ovos cozidos picados

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Acrescente o atum e misture bem. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo para incorporar os sabores. Desligue o fogo, adicione os ovos cozidos e a cebolinha. Misture delicadamente e reserve para esfriar.

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente apenas para incorporar.

Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa, distribua o recheio de atum com ovo e cebolinha de maneira uniforme e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, até a superfície ficar bem dourada e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva em seguida.

Torta de cogumelo (Imagem: Tutatamafilm | Shutterstock)

2. Torta de cogumelo

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de cogumelo champignon fatiado

champignon fatiado 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1/2 xícara de chá de cebola picada

1 xícara de chá de alho-poró picado

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/4 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente os cogumelos e o alho-poró e cozinhe até reduzir a água. Adicione o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e desligue o fogo. Reserve até esfriar.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o iogurte natural e o azeite até ficar homogêneo. Acrescente as farinhas e o sal. Bata até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio de cogumelo por cima. Cubra com o restante da massa e adicione o tomate-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e firmar. Espere amornar antes de desenformar e sirva em seguida.

3. Torta de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de linhaça dourada moída

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de cúrcuma

Azeite para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de cenoura picada

1 xícara de chá de abobrinha picada

1 xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a cenoura e a abobrinha. Refogue por mais 3 a 4 minutos, até os legumes ficarem levemente macios. Junte o grão-de-bico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e deixe amornar.

Massa

No liquidificador, coloque a água, o azeite, a linhaça, o sal e a cúrcuma. Bata rapidamente para misturar. Adicione a farinha de grão-de-bico e a farinha de aveia. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente apenas para incorporar.

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio de grão-de-bico com legumes e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a torta ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.