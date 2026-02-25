Sobremesa refrescante: 3 receitas leves para os dias quentes

Nos dias quentes, as sobremesas refrescantes e leves se tornam excelentes opções para quem deseja algo doce sem exageros e sem a sensação de peso após as refeições. Além disso, elas ajudam a hidratar, fornecer vitaminas e ainda proporcionar uma sensação agradável de frescor.

Abaixo, confira 3 receitas de sobremesas refrescantes e leves para os dias quentes!

1. Musse de maracujá com iogurte natural e mel

Ingredientes

1 xícara de chá de polpa de maracujá (com ou sem sementes)

170g de iogurte natural integral

2 colheres de sopa de mel

12 g de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

1 colher de sopa de polpa de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água por cerca de 5 minutos. Leve ao micro-ondas por 10 segundos apenas para dissolver (não deixe ferver). No liquidificador, bata a polpa de maracujá, o iogurte natural e o mel até formar um creme homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e bata rapidamente apenas para incorporar. Despeje em um refratário. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas, ou até firmar. Decore com a polpa de maracujá e sirva em seguida.

2. Geladinho manga com água de coco

Ingredientes

2 xícaras de chá de manga picada

1 xícara de chá de água de coco natural

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de suco de limão

Saquinhos próprios para geladinho

Modo de preparo

No liquidificador, bata a manga com a água de coco até formar uma mistura homogênea. Acrescente o mel e o suco de limão e bata para misturar. Despeje a mistura nos saquinhos próprios para geladinho, deixando um pequeno espaço na parte superior. Amarre bem e leve ao freezer por pelo menos 4 horas, ou até congelar completamente. Sirva em seguida.

Frozen de iogurte com frutas vermelhas (Imagem: SOK Studio | Shutterstock)

3. Frozen de iogurte com frutas vermelhas

Ingredientes

340 g de iogurte natural

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

No liquidificador ou processador, bata o iogurte, as frutas vermelhas, o mel e o suco de limão até formar um creme homogêneo. Coloque em um recipiente e leve ao freezer por aproximadamente 2 horas, mexendo a cada 30 minutos para evitar a formação de cristais de gelo. Retire do freezer e sirva em taças.

Dica: sirva com frutas vermelhas frescas.