Sobremesa refrescante: 3 receitas leves para os dias quentes

Veja como preparar doces gelados deliciosos e saudáveis para aproveitar no verão

Musse de maracujá com iogurte natural e mel (Imagem: 18042011 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nos dias quentes, as sobremesas refrescantes e leves se tornam excelentes opções para quem deseja algo doce sem exageros e sem a sensação de peso após as refeições. Além disso, elas ajudam a hidratar, fornecer vitaminas e ainda proporcionar uma sensação agradável de frescor.

Abaixo, confira 3 receitas de sobremesas refrescantes e leves para os dias quentes!

1. Musse de maracujá com iogurte natural e mel

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de polpa de maracujá (com ou sem sementes)
  • 170g de iogurte natural integral
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 12 g de gelatina incolor sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina
  • 1 colher de sopa de polpa de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água por cerca de 5 minutos. Leve ao micro-ondas por 10 segundos apenas para dissolver (não deixe ferver). No liquidificador, bata a polpa de maracujá, o iogurte natural e o mel até formar um creme homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e bata rapidamente apenas para incorporar. Despeje em um refratário. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas, ou até firmar. Decore com a polpa de maracujá e sirva em seguida.

2. Geladinho manga com água de coco

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de manga picada
  • 1 xícara de chá de água de coco natural
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Saquinhos próprios para geladinho

Modo de preparo

No liquidificador, bata a manga com a água de coco até formar uma mistura homogênea. Acrescente o mel e o suco de limão e bata para misturar. Despeje a mistura nos saquinhos próprios para geladinho, deixando um pequeno espaço na parte superior. Amarre bem e leve ao freezer por pelo menos 4 horas, ou até congelar completamente. Sirva em seguida.

taça de vidro com bolas de sorvete vermelho e frutas vemelhas
Frozen de iogurte com frutas vermelhas (Imagem: SOK Studio | Shutterstock)

3. Frozen de iogurte com frutas vermelhas

Ingredientes

  • 340 g de iogurte natural
  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

No liquidificador ou processador, bata o iogurte, as frutas vermelhas, o mel e o suco de limão até formar um creme homogêneo. Coloque em um recipiente e leve ao freezer por aproximadamente 2 horas, mexendo a cada 30 minutos para evitar a formação de cristais de gelo. Retire do freezer e sirva em taças.

Dica: sirva com frutas vermelhas frescas.

