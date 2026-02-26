Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/02/2026

A quinta-feira chegará intensa e reveladora. Mesmo com a energia de Mercúrio Retrógrado em Peixes, as cartas do tarot apontam decisões inevitáveis, mudanças bruscas, paixões despertando e necessidade de posicionamento firme. O dia poderá trazer cortes e libertações, mas também novas oportunidades cheias de energia.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries A Justiça
Será um dia de responsabilidade e equilíbrio, revela a carta A Justiça. Decisões precisarão ser tomadas com consciência. Tudo o que você fizer terá consequências claras portanto, escolha com maturidade.
Touro A Torre
Mudanças inesperadas poderão mexer com suas estruturas, alerta a carta A Torre. Algo que parecia sólido poderá se transformar rapidamente. Apesar do susto, essa quebra trará libertação.
Gêmeos Cavaleiro de Copas
O romantismo e a sensibilidade estarão no ar, revela a carta Cavaleiro de Copas. Um convite, uma mensagem ou uma reconciliação poderá marcar o dia. Apenas será necessário ter cuidado com promessas impulsivas.
Câncer 2 de Espadas
Evitar decidir não resolverá, alerta a carta 2 de Espadas. Talvez você esteja tentando não enxergar uma situação importante. O dia pedirá clareza emocional.
Leão Cavaleiro de Espadas
Haverá agilidade e impulsividade, segundo a carta Cavaleiro de Espadas. Discussões ou decisões rápidas poderão acontecer. Será importante pensar antes de falar para evitar conflitos desnecessários.
Virgem Pajem de Espadas
A curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta Pajem de Espadas. Será melhor observar mais e falar menos. O dia favorecerá o aprendizado e as descobertas.
Libra 9 de Paus
Haverá resistência e necessidade de proteção, alerta a carta 9 de Paus. Você poderá se sentir cansado(a), mas continuará determinado(a) a defender o que construiu. Não desista.
Escorpião Ás de Paus
Uma nova energia e entusiasmo chegarão com intensidade, mostra a carta Ás de Paus. Um projeto, uma paixão ou uma ideia poderá surgir com força. Será um dia favorável para aproveitar o impulso criativo.
Sagitário 10 de Copas
Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta 10 de Copas. O dia favorecerá momentos em família e sensação de plenitude. Valorize quem está ao seu lado.
Capricórnio 8 de Paus
O movimento estará acelerado, alerta a carta 8 de Paus. Notícias rápidas e mudanças de planos poderão surgir. Será interessante aproveitar o ritmo dinâmico.
Aquário 7 de Paus
Neste dia, segundo a carta 7 de Paus, será necessário defender suas ideias, pois poderá ser preciso se posicionar com firmeza. Confie no que acredita.
Peixes O Diabo
Será importante ter atenção a padrões repetitivos ou relações tóxicas. A carta O Diabo alerta para apegos que limitam sua liberdade. Reconhecer será o primeiro passo para se libertar.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.