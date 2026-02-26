InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/02/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia poderá trazer cortes e libertações, mas também novas oportunidades cheias de energia (Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quinta-feira chegará intensa e reveladora. Mesmo com a energia de Mercúrio Retrógrado em Peixes, as cartas do tarot apontam decisões inevitáveis, mudanças bruscas, paixões despertando e necessidade de posicionamento firme. O dia poderá trazer cortes e libertações, mas também novas oportunidades cheias de energia.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries A Justiça

Ilustração de um carneiro dentro de um círculo rosa representando o signo de áries sobre fundo cinza
As decisões do ariano precisarão ser tomadas com consciência (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Será um dia de responsabilidade e equilíbrio, revela a carta A Justiça. Decisões precisarão ser tomadas com consciência. Tudo o que você fizer terá consequências claras portanto, escolha com maturidade.

Touro A Torre

Ilustração de um touro dentro de um círculo rosa representando o signo de touro sobre fundo cinza
Para o taurino, algo que parecia sólido poderá se transformar rapidamente (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão mexer com suas estruturas, alerta a carta A Torre. Algo que parecia sólido poderá se transformar rapidamente. Apesar do susto, essa quebra trará libertação.

Gêmeos Cavaleiro de Copas

Ilustração de duas cabeças dentro de um círculo rosa representando o signo de gêmeos sobre fundo cinza
O geminiano deverá ter cuidado com promessas impulsivas (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

O romantismo e a sensibilidade estarão no ar, revela a carta Cavaleiro de Copas. Um convite, uma mensagem ou uma reconciliação poderá marcar o dia. Apenas será necessário ter cuidado com promessas impulsivas.

Câncer 2 de Espadas

Ilustração de um caranguejo dentro de um círculo rosa representando o signo de câncer sobre fundo cinza
O dia do canceriano pedirá clareza emocional (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Evitar decidir não resolverá, alerta a carta 2 de Espadas. Talvez você esteja tentando não enxergar uma situação importante. O dia pedirá clareza emocional.

Leão Cavaleiro de Espadas

Ilustração de um leão dentro de um círculo rosa representando o signo de leão sobre fundo cinza
O leonino deverá pensar antes de falar para evitar conflitos desnecessários (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Haverá agilidade e impulsividade, segundo a carta Cavaleiro de Espadas. Discussões ou decisões rápidas poderão acontecer. Será importante pensar antes de falar para evitar conflitos desnecessários.

Virgem Pajem de Espadas

Ilustração de uma mulher dentro de um círculo rosa representando o signo de virgem sobre fundo cinza
Para o virginiano, será melhor observar mais e falar menos (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

A curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta Pajem de Espadas. Será melhor observar mais e falar menos. O dia favorecerá o aprendizado e as descobertas.

Libra 9 de Paus

Ilustração de uma balança dentro de um círculo rosa representando o signo de libra sobre fundo cinza
Para o libriano, haverá resistência e necessidade de proteção (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Haverá resistência e necessidade de proteção, alerta a carta 9 de Paus. Você poderá se sentir cansado(a), mas continuará determinado(a) a defender o que construiu. Não desista.

Escorpião Ás de Paus

Ilustração de um escorpião dentro de um círculo rosa representando o signo de escorpião sobre fundo cinza
Para o escorpiano, um projeto, uma paixão ou uma ideia poderá surgir com força (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Uma nova energia e entusiasmo chegarão com intensidade, mostra a carta Ás de Paus. Um projeto, uma paixão ou uma ideia poderá surgir com força. Será um dia favorável para aproveitar o impulso criativo.

Sagitário 10 de Copas

Ilustração de um homem segurando arco e flecha dentro de um círculo rosa representando o signo de sagitário sobre fundo cinza
O dia do sagitariano favorecerá momentos em família e sensação de plenitude (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta 10 de Copas. O dia favorecerá momentos em família e sensação de plenitude. Valorize quem está ao seu lado.

Capricórnio 8 de Paus

Ilustração de um cabrito dentro de um círculo rosa representando o signo de capricórnio sobre fundo cinza
Notícias rápidas e mudanças de planos poderão surgir para o capricorniano (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

O movimento estará acelerado, alerta a carta 8 de Paus. Notícias rápidas e mudanças de planos poderão surgir. Será interessante aproveitar o ritmo dinâmico.

Aquário 7 de Paus

Ilustração de um homem segurando um jarro dentro de um círculo rosa representando o signo de aquário sobre fundo cinza
Talvez o aquariano precise se posicionar com firmeza (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Neste dia, segundo a carta 7 de Paus, será necessário defender suas ideias, pois poderá ser preciso se posicionar com firmeza. Confie no que acredita.

Peixes O Diabo

Ilustração de dois peixes dentro de um círculo rosa representando o signo de peixes sobre fundo cinza
O pisciano deverá ter atenção a padrões repetitivos ou relações tóxicas (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Será importante ter atenção a padrões repetitivos ou relações tóxicas. A carta O Diabo alerta para apegos que limitam sua liberdade. Reconhecer será o primeiro passo para se libertar.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

