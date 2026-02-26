Mercúrio retrógrado: 3 rituais para lidar com os desafios do período

Rituais durante o Mercúrio retrógrado ajudam a lidar melhor com essa fase (Imagem: NASA images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, acontece a primeira retrogradação de Mercúrio em 2026. Quando o planeta entra nesse movimento, é comum sentirmos os efeitos no dia a dia: falhas na comunicação, atrasos, mal-entendidos, esquecimentos e até instabilidades emocionais podem acontecer.

Este não é um momento para forçar avanços, mas para revisar, reorganizar e escutar mais a própria intuição. A boa notícia é que pequenos rituais simples ajudam a atravessar essa fase com mais clareza, proteção e equilíbrio.

A seguir, veja 3 rituais para lidar melhor com Mercúrio retrógrado!

1. Ritual da clareza mental

Ele é ideal para momentos de confusão, ansiedade e dificuldade de concentração.

Materiais

1 vela branca

1 copo com água

Papel e caneta

Como fazer

Acenda a vela branca em um local tranquilo e, no papel, escreva tudo o que está confuso: decisões, conversas pendentes, pensamentos repetitivos. Leia em voz alta e, em seguida, dobre o papel. Depois, coloque o papel sob o copo com água e diga: “Que a confusão se transforme em clareza e discernimento”. Deixe a vela queimar até o fim. A água ajuda a acalmar a mente e a vela simboliza iluminação e entendimento.

A limpeza energética com banho de ervas é perfeita para evitar conflitos (Imagem: Sebastian Duda | Shutterstock)

2. Limpeza energética para comunicação

Esse é um ritual perfeito para evitar conflitos, ruídos e palavras ditas no impulso.

Materiais

Ervas secas ou frescas (camomila, erva-doce ou alecrim)

ou frescas (camomila, erva-doce ou alecrim) Água quente

Como fazer

Prepare uma infusão com as ervas e, após o banho habitual, jogue essa água do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize sua comunicação fluindo com leveza, verdade e empatia. Se preferir, também pode usar a infusão para lavar as mãos antes de conversas importantes.

3. Proteção contra mal-entendidos

Esse ritual é ideal para se blindar energeticamente durante reuniões, conversas delicadas e decisões importantes durante o período de Mercúrio retrógrado.

Materiais

1 cristal (quartzo transparente ou ametista)

Como fazer

Pegue o cristal, segure e apenas feche os olhos. Respire profundamente três vezes e visualize uma luz azul envolvendo sua cabeça e garganta. Afirme mentalmente: “Eu me comunico com clareza, calma e verdade”. Com isso, você pode ter mais segurança ao falar e menos chance de ruídos ou interpretações equivocadas.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.