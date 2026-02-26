InícioRevista do Correio
Mais é mais: 4 dicas para inserir o maximalismo na maquiagem

Após temporadas dominadas pela estética natural, a beleza entra em uma fase mais ousada, criativa e expressiva

Cores vibrantes reforçam o maximalismo como linguagem de expressão e identidade (Imagem: COOL IMAGES Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Depois de temporadas dominadas pelo clean look e pela estética da pele quase invisível, a maquiagem vive uma virada clara de comportamento: o maximalismo voltou ao centro da conversa. Nas redes sociais, nos palcos e nos tapetes vermelhos, uma estética mais ousada, colorida e divertida tem ocupado os holofotes.

Nomes como Zara Larsson vêm puxando esse movimento com produções marcadas por sombras vibrantes, blush evidente, gloss espelhado e aplicações nada discretas. A make deixou de ser coadjuvante e voltou a ocupar o lugar de protagonista do look.

Mas ela não está sozinha. Chappell Roan, que vem se destacando desde a ascensão meteórica com The Rise and Fall of a Midwest Princess e suas performances marcantes em festivais e premiações, transformou a maquiagem em parte essencial de sua identidade artística, com olhos dramáticos, cores intensas e referências que flertam com o teatral.

Sabrina Carpenter, por sua vez, reforça o protagonismo do blush, apostando em bochechas rosadas e evidentes que fogem da neutralidade absoluta e devolvem frescor e impacto ao visual. Já Doechii leva a tendência para um território ainda mais experimental, combinando cores vibrantes, traços gráficos e produções que fazem da maquiagem uma extensão direta da performance.

Para Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, o movimento reflete uma mudança mais profunda na forma como as pessoas se relacionam com a beleza. Existe um desejo coletivo de voltar a brincar com a maquiagem. Depois de um período muito focado na neutralidade e na busca pela pele perfeita, as pessoas querem cor, textura e personalidade novamente, afirma.

A seguir, Gaya aponta os principais códigos dessa nova fase da maquiagem. Confira!

1. Blush protagonista e efeito corado assumido

Uma mulher jovem com cabelos castanhos lisos posa em frente a um fundo roxo vibrante. Ela usa uma maquiagem artística monocromática em tons de rosa choque, com um blush intenso e esfumado que se estende das bochechas até as têmporas e pálpebras. Seus lábios estão pintados com um batom rosa brilhante. Ela veste um blazer rosa, usa um colar de pérolas e segura uma flor peônia de cor fúcsia próxima ao rosto, com uma das mãos tocando levemente a lateral da testa.
O blush deixa de ser detalhe e passa a estruturar a maquiagem, criando um efeito corado intenso (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)

O blush já vinha ganhando força nas últimas temporadas, mas agora assume um papel ainda mais marcante. Se antes o efeito corado dominava as bochechas e o topo do nariz, a nova leitura amplia essa aplicação e transforma o produto em elemento estruturante da maquiagem.

Tons rosados, pêssego vibrante e até nuances mais intensas aparecem esfumados em direção às têmporas e conectados ao olhar, criando um efeito monocromático que integra rosto e olhos em uma única proposta visual.

O blush deixou de ser apenas um toque de cor para virar parte da construção do look. Ele molda, destaca e traz personalidade, explica a maquiadora. O resultado é menos natural corado e mais intencional, com presença, contraste e acabamento que conversa diretamente com a estética maximalista.

Sugestões de produto: Bolush Blush Cremoso Multifuncional Pudim Beauty.

2. Olhos coloridos e pigmento sem economia

Rosto de uma mulher jovem com uma maquiagem artística e colorida. Ela olha para cima e para a esquerda, revelando sombras em tom lilás vibrante aplicadas de forma gráfica nas pálpebras superiores. O destaque principal são as sobrancelhas, que foram totalmente cobertas por uma cor rosa neon intensa com textura visível. A pele tem um acabamento natural e iluminado, os lábios estão com um gloss suave e fios de cabelo castanho emolduram o rosto sobre um fundo lilás claro.
Sombras vibrantes, delineados gráficos e cores saturadas transformam o olhar no foco principal da produção (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Rosa-chiclete, azul-elétrico, verde-lima, laranja-vibrante. As sombras neutras continuam existindo, mas agora dividem espaço com cores saturadas e combinações inesperadas. Essa estética permite misturar tons, trabalhar em camadas e criar degradês ousados. Não é sobre perfeição absoluta, é sobre expressão, destaca Chloé Gaya. Delineados gráficos, contrastes marcantes e até máscara de cílios colorida entram como aliados de quem quer transformar o olhar no ponto alto da produção.

Sugestões de produto: Paleta de Sombras Electric Glaze Ruby Kisses e BT Velvet 2×1 Bruna Tavares.

3. Brilho, glitter e aplicações criativas

Fotografia do rosto de uma mulher, com foco na pálpebra, que apresenta um degradê de sombras verdes cintilantes e tons terrosos, com um delineado esfumado e cílios longos. Abaixo do olho e na maçã do rosto, há diversas aplicações decorativas em miniatura, incluindo pequenas flores brancas e azuis, folhas verdes e cristais de strass brilhantes, criando um efeito de
Texturas luminosas, glitter e pedrarias elevam a maquiagem ao status de acessório e ampliam seu impacto visual (Imagem: Pat Sprada | Shutterstock)

Se o minimalismo defendia discrição, o maximalismo celebra textura e luz. Glitter prensado, sombras metalizadas e aplicações em pedraria transformam a maquiagem quase em acessório. A maquiagem passa a dialogar diretamente com o styling. Pedrinhas, pontos de luz e texturas diferentes deixam de ser detalhes e viram parte central do visual, afirma a profissional. A influência dos anos 2000 aparece com força, mas com acabamento mais polido e leitura contemporânea.

Sugestões de produto: Pincel de Silicone para Pigmento e Glitter Brown Line 42 Klass Vough e Iluminador em Gel Marmalade BM Beauty.

4. Lábios glossy e efeito juicy

Fotografia em alta definição de lábios femininos entreabertos. Eles estão cobertos por um batom rosa cintilante repleto de micropartículas de glitter multicolorido. Por cima, uma camada de gloss espelhado reflete luzes brilhantes, realçando a textura granulada do glitter e o volume dos lábios. É possível ver detalhes dos dentes brancos ao fundo.
O acabamento espelhado devolve frescor aos lábios e equilibra produções marcantes com leveza e brilho (Imagem: MOUTASEM PHOTOGRAPHY | Shutterstock)

Depois de uma longa era mate, o brilho retorna com protagonismo. O acabamento espelhado, volumoso e hidratado ganha espaço e complementa produções intensas sem pesar. O lábio dessa fase é suculento, com contorno levemente marcado e bastante brilho. Ele traz frescor e equilibra a maquiagem mais carregada nos olhos, explica. O combo lápis + gloss reaparece como fórmula certeira para quem quer impacto e leveza ao mesmo tempo.

Sugestões de produto: Tint Cream Shine Choco Fun Fenzza.

Maquiagem como linguagem de identidade

Mais do que uma tendência estética, o maximalismo aponta para uma mudança de comportamento. A maquiagem deixa de ser ferramenta apenas para corrigir e passa a ser linguagem visual. Estamos vivendo um momento em que as pessoas querem se posicionar por meio da imagem. A maquiagem voltou a ser divertida porque voltou a ser livre, conta a maquiadora. Se antes a naturalidade era regra, agora ela divide espaço com intensidade, cor e personalidade. No lugar da moderação absoluta, entra a liberdade criativa e a permissão para experimentar sem medo.

Por Caroline Amorim

