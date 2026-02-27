Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/02/2026

A sexta-feira chegará com energia de iniciativas, conexões importantes e decisões estratégicas. As cartas do tarot falam sobre usar os talentos com inteligência, equilibrar responsabilidades e abrir espaço para novas experiências sem perder o senso de realidade.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries O Mago
Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer, revela a carta O Mago. O dia favorecerá iniciativa, comunicação e novos projetos. Confie no seu poder de realização.
Touro Rei de Copas
A maturidade emocional será essencial, alerta a carta Rei de Copas. Você poderá precisar equilibrar os sentimentos antes de agir. Sensibilidade com estabilidade será a chave.
Gêmeos 2 de Ouros
Será necessário manter equilíbrio entre tarefas e responsabilidades, indica a carta 2 de Ouros. Você poderá estar dividido(a) entre duas situações. A organização será fundamental.
Câncer O Imperador
Uma postura mais firme e de liderança surgirá para você, mostra a carta O Imperador. O dia pedirá organização e decisões práticas. Assuma o controle da situação com segurança.
Leão 7 de Copas
Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta 7 de Copas. Muitas opções poderão surgir, mas nem todas serão reais. Tente escolher com clareza e evitar fantasias.
Virgem Pajem de Ouros
Novidades práticas e oportunidades de aprendizado chegarão, segundo a carta Pajem de Ouros. Um projeto poderá começar pequeno, mas terá grande potencial de crescimento.
Libra O Louco
Um novo começo estará à vista. A carta O Louco mostra coragem para arriscar e iniciar algo diferente. Apenas evite imprudências.
Escorpião 3 de Ouros
Parcerias e reconhecimento ganharão destaque neste dia, mostra a carta 3 de Ouros. Trabalhar em equipe trará bons resultados. Valorize as trocas e os aprendizados.
Sagitário 2 de Copas
Conexões verdadeiras ganharão destaque, mostra a carta 2 de Copas. Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia. Será uma sexta-feira de união sincera.
Capricórnio 3 de Paus
A sexta-feira trará expansão e visão de futuro, revela a carta 3 de Paus. Alguns planos começarão a ganhar forma. Pense a longo prazo.
Aquário Cavaleiro de Espadas
A carta Cavaleiro de Espadas alerta para impulsividade e decisões rápidas. Será importante ter atenção às palavras ditas no calor do momento. Lembre-se de que a ação será positiva, desde que acompanhada de estratégia.
Peixes 6 de Copas
Memórias e reencontros poderão marcar o dia, conforme a carta 6 de Copas. O passado poderá trazer aprendizado ou até mesmo reconciliação.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.