Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/02/2026

Será um dia de iniciativas, conexões importantes e decisões estratégicas (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira chegará com energia de iniciativas, conexões importantes e decisões estratégicas. As cartas do tarot falam sobre usar os talentos com inteligência, equilibrar responsabilidades e abrir espaço para novas experiências sem perder o senso de realidade.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries O Mago

O ariano terá tudo nas mãos para fazer acontecer (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer, revela a carta O Mago. O dia favorecerá iniciativa, comunicação e novos projetos. Confie no seu poder de realização.

Touro Rei de Copas

O taurino poderá precisar equilibrar os sentimentos antes de agir (Imagem: Stockway | Shutterstock)

A maturidade emocional será essencial, alerta a carta Rei de Copas. Você poderá precisar equilibrar os sentimentos antes de agir. Sensibilidade com estabilidade será a chave.

Gêmeos 2 de Ouros

O geminiano deverá manter equilíbrio entre tarefas e responsabilidades (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Será necessário manter equilíbrio entre tarefas e responsabilidades, indica a carta 2 de Ouros. Você poderá estar dividido(a) entre duas situações. A organização será fundamental.

Câncer O Imperador

Uma postura mais firme e de liderança surgirá para para o canceriano (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Uma postura mais firme e de liderança surgirá para você, mostra a carta O Imperador. O dia pedirá organização e decisões práticas. Assuma o controle da situação com segurança.

Leão 7 de Copas

O leonino deverá escolher com clareza e evitar fantasias (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta 7 de Copas. Muitas opções poderão surgir, mas nem todas serão reais. Tente escolher com clareza e evitar fantasias.

Virgem Pajem de Ouros

Novidades práticas e oportunidades de aprendizado chegarão para o virginiano (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Novidades práticas e oportunidades de aprendizado chegarão, segundo a carta Pajem de Ouros. Um projeto poderá começar pequeno, mas terá grande potencial de crescimento.

Libra O Louco

O libriano poderá ter coragem para arriscar e iniciar algo diferente (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Um novo começo estará à vista. A carta O Louco mostra coragem para arriscar e iniciar algo diferente. Apenas evite imprudências.

Escorpião 3 de Ouros

Trabalhar em equipe trará bons resultados ao escorpiano (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Parcerias e reconhecimento ganharão destaque neste dia, mostra a carta 3 de Ouros. Trabalhar em equipe trará bons resultados. Valorize as trocas e os aprendizados.

Sagitário 2 de Copas

Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia do sagitariano (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Conexões verdadeiras ganharão destaque, mostra a carta 2 de Copas. Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia. Será uma sexta-feira de união sincera.

Capricórnio 3 de Paus

Alguns planos do capricorniano começarão a ganhar forma (Imagem: Stockway | Shutterstock)

A sexta-feira trará expansão e visão de futuro, revela a carta 3 de Paus. Alguns planos começarão a ganhar forma. Pense a longo prazo.

Aquário Cavaleiro de Espadas

O aquariano deverá ter atenção às palavras ditas no calor do momento (Imagem: Stockway | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Espadas alerta para impulsividade e decisões rápidas. Será importante ter atenção às palavras ditas no calor do momento. Lembre-se de que a ação será positiva, desde que acompanhada de estratégia.

Peixes 6 de Copas

Memórias e reencontros poderão marcar o dia do pisciano (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Memórias e reencontros poderão marcar o dia, conforme a carta 6 de Copas. O passado poderá trazer aprendizado ou até mesmo reconciliação.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.