Para que serve o chá de louro? 3 receitas para incluir no dia a dia

O chá de louro, preparado a partir das folhas da planta Laurus nobilis, tem uma longa história na medicina natural e na culinária, sendo utilizado desde a Antiguidade pelos gregos e romanos. Originário do Mediterrâneo, a erva é conhecida pelo seu sabor aromático e por suas propriedades terapêuticas que beneficiam o organismo de diversas maneiras.

Essa bebida popular se destaca pelas qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes, tornando-se uma escolha comum para quem busca benefícios naturais à saúde. Entre as principais funções do chá de louro, estão a melhora da digestão, o auxílio no controle do diabetes, a ação anti-inflamatória, o fortalecimento do sistema imunológico e a promoção da saúde respiratória.

Além disso, contribui para a saúde cardiovascular, tem efeito calmante sobre o sistema nervoso e favorece os ossos e o metabolismo, especialmente por ser fonte de manganês. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de folhas de louro secas contêm 8,17 mg de manganês, mineral essencial para a formação óssea e para o metabolismo de nutrientes.

Confira abaixo três receitas simples para incluir o chá de louro no seu dia a dia!

1. Chá de louro com canela

O louro ajuda a estimular a produção de enzimas digestivas, o que pode reduzir gases, inchaço e desconforto abdominal. A canela contribui para melhorar o funcionamento do trato gastrointestinal, deixando a digestão mais leve.

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

3 folhas de louro secas

2 canelas em pau

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que a água começar a borbulhar, adicione as folhas de louro e as canelas. Reduza para fogo baixo e deixe ferver por 5 a 7 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva ainda morno. Se desejar um sabor mais marcante, mantenha os ingredientes em infusão por mais 5 minutos antes de coar.

Chá de louro com gengibre (Imagem: Erich Sacco | Shutterstock)

2. Chá de louro com gengibre

O louro auxilia na produção de enzimas digestivas e pode ajudar a reduzir gases, cólicas e sensação de estufamento. O gengibre estimula o esvaziamento gástrico e contribui para diminuir náuseas e desconfortos abdominais.

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

3 folhas de louro frescas

1 pedaço de gengibre fresco com aproximadamente 3 cm

fresco com aproximadamente 3 cm 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Descasque o gengibre com o auxílio de uma colher ou faca pequena e corte em rodelas finas. Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro e o gengibre. Reduza para fogo baixo e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e consuma morno. Adicione o mel somente após o chá estar morno.

Chá de louro com limão-siciliano (Imagem: IMAGEN PUNTO DE LUZ | Shutterstock)

3. Chá de louro com limão-siciliano

O limão-siciliano é fonte de vitamina C, nutriente importante para combater os radicais livres e fortalecer o sistema imunológico. O louro complementa essa ação com compostos bioativos que ajudam na proteção celular.

Ingredientes

3 folhas de louro secas

Suco de 1/2 limão -siciliano

-siciliano 500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando atingir o ponto de ebulição, desligue o fogo e acrescente as folhas de louro. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após coar, adicione o suco de limão-siciliano espremido na hora e mexa bem. Depois, adoce com mel. Sirva em seguida.

Atenção ao consumo

Apesar de seus benefícios, o chá de louro deve ser consumido com orientação profissional, especialmente por gestantes, lactantes e pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos. O uso excessivo também não é recomendado, pois pode causar efeitos adversos. Como toda planta medicinal, o ideal é que seu consumo faça parte de um acompanhamento adequado, garantindo segurança e eficácia. Além disso, seu uso não substitui tratamento médico.