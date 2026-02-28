Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/02/2026

O último dia de fevereiro chegará com energia de encerramentos, curas emocionais e ajustes importantes nas relações. As cartas do tarot mostram que algumas situações pedirão maturidade para evitar conflitos, enquanto outras apontarm esperança, realizações e novos ciclos começando.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries 5 de Espadas
A carta 5 de Espadas recomenda evitar disputas desnecessárias. Nem toda provocação merece resposta. O dia pedirá maturidade para não transformar pequenas divergências em grandes conflitos.
Touro 7 de Copas
A carta 7 de Copas recomenda ter cuidado com ilusões e promessas vazias. Muitas opções poderão surgir, mas será preciso discernimento. Escolha com clareza.
Gêmeos A Estrela
Haverá esperança e renovação, segundo a carta A Estrela. O dia trará leveza, fé e sinais de que você está no caminho certo. Confie no futuro.
Câncer Rei de Paus
Autoconfiança e liderança o(a) encontrarão, mostra a carta Rei de Paus. Você poderá assumir uma postura mais firme diante de uma situação importante. Acredite na sua capacidade.
Leão Pajem de Espadas
Segundo a carta Pajem de Espadas, notícias e descobertas poderão surgir; observe mais antes de agir. A comunicação será essencial.
Virgem A Força
Haverá controle emocional e maturidade, indica a carta A Força. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e equilíbrio. Sua resistência será sua maior aliada.
Libra 2 de Ouros
A carta 2 de Ouros indica buscar equilíbrio entre responsabilidades. O dia pedirá organização para que não se sobrecarregue. Priorize o que realmente importa.
Escorpião 4 de Paus
Haverá um clima de harmonia e celebração, mostra a carta 4 de Paus. O dia favorecerá encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional.
Sagitário A Morte
Uma transformação profunda chegará para você, conforme a carta A Morte. Um ciclo terminará para abrir espaço ao novo. Não tema as mudanças elas serão libertadoras.
Capricórnio 5 de Ouros
Poderão surgir sensações de insegurança e preocupação financeira, alerta a carta 5 de Ouros. Busque apoio, se necessário você não precisará enfrentar tudo sozinho(a).
Aquário O Mundo
Você chegará a uma conclusão e conquista, revela a carta O Mundo. Algo importante se finalizará com sucesso. Celebre seu crescimento.
Peixes 10 de Copas
Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta 10 de Copas. O dia favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.