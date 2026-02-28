InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/02/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Será um dia de encerramentos, curas emocionais e ajustes importantes nas relações (Imagem: Isaiah Fainberg | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será um dia de encerramentos, curas emocionais e ajustes importantes nas relações (Imagem: Isaiah Fainberg | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O último dia de fevereiro chegará com energia de encerramentos, curas emocionais e ajustes importantes nas relações. As cartas do tarot mostram que algumas situações pedirão maturidade para evitar conflitos, enquanto outras apontarm esperança, realizações e novos ciclos começando.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Áries 5 de Espadas

ilustração de um carneiro vermelho representando o signo de áries sobre fundo azul-escuro
O dia do ariano pedirá maturidade para não transformar pequenas divergências em grandes conflitos (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas recomenda evitar disputas desnecessárias. Nem toda provocação merece resposta. O dia pedirá maturidade para não transformar pequenas divergências em grandes conflitos.

Touro 7 de Copas

ilustração de um touro laranja representando o signo de touro sobre fundo azul-escuro
O taurino deverá ter cuidado com ilusões e promessas vazias (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A carta 7 de Copas recomenda ter cuidado com ilusões e promessas vazias. Muitas opções poderão surgir, mas será preciso discernimento. Escolha com clareza.

Gêmeos A Estrela

ilustração de duas cabeças laranjas representando o signo de gêmeos sobre fundo azul-escuro
O dia do geminiano trará leveza, fé e sinais de que você está no caminho certo (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá esperança e renovação, segundo a carta A Estrela. O dia trará leveza, fé e sinais de que você está no caminho certo. Confie no futuro.

Câncer Rei de Paus

ilustração de um caranguejo amarelo representando o signo de câncer sobre fundo azul-escuro
O canceriano poderá assumir uma postura mais firme diante de uma situação importante (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Autoconfiança e liderança o(a) encontrarão, mostra a carta Rei de Paus. Você poderá assumir uma postura mais firme diante de uma situação importante. Acredite na sua capacidade.

Leão Pajem de Espadas

ilustração de uma cabeça de leão amarela representando o signo de leão sobre fundo azul-escuro
Para o leonino, notícias e descobertas poderão surgir (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Segundo a carta Pajem de Espadas, notícias e descobertas poderão surgir; observe mais antes de agir. A comunicação será essencial.

Virgem A Força

ilustração de uma cabeça de mulher verde representando o signo de virgem sobre fundo azul-escuro
O virgniano poderá enfrentar desafios com serenidade e equilíbrio (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá controle emocional e maturidade, indica a carta A Força. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e equilíbrio. Sua resistência será sua maior aliada.

Libra 2 de Ouros

ilustração de uma balança verde representando o signo de libra sobre fundo azul-escuro
O dia pedirá organização para que o libriano não se sobrecarregue (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros indica buscar equilíbrio entre responsabilidades. O dia pedirá organização para que não se sobrecarregue. Priorize o que realmente importa.

Escorpião 4 de Paus

ilustração de um escorpião azul representando o signo de escorpião sobre fundo azul-escuro
O dia do escorpiano favorecerá encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá um clima de harmonia e celebração, mostra a carta 4 de Paus. O dia favorecerá encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional.

Sagitário A Morte

ilustração de um arco e flecha azul representando o signo de sagitário sobre fundo azul-escuro
Para o sagitariano, um ciclo terminará para abrir espaço ao novo (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Uma transformação profunda chegará para você, conforme a carta A Morte. Um ciclo terminará para abrir espaço ao novo. Não tema as mudanças elas serão libertadoras.

Capricórnio 5 de Ouros

ilustração de um um cabrito roxo representando o signo de capricórnio sobre fundo azul-escuro
Neste sábado, o capricorniano deverá buscar apoio, se achar necessário (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Poderão surgir sensações de insegurança e preocupação financeira, alerta a carta 5 de Ouros. Busque apoio, se necessário você não precisará enfrentar tudo sozinho(a).

Aquário O Mundo

ilustração de um jarro rosa representando o signo de aquário sobre fundo azul-escuro
Para o aquariano, algo importante se finalizará com sucesso (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você chegará a uma conclusão e conquista, revela a carta O Mundo. Algo importante se finalizará com sucesso. Celebre seu crescimento.

Peixes 10 de Copas

ilustração de dois peixes rosas representando o signo de peixes sobre fundo azul-escuro
O dia do pisciano favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta 10 de Copas. O dia favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 28/02/2026 07:04
    SIGA
    x