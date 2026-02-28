Baralho cigano: veja as previsões de março de 2026 para os 12 signos

Em março, a espiritualidade estará ativa, protegendo, mas também exigindo responsabilidade nas escolhas (Imagem: una_llenella | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Março chegará com uma energia de movimento, decisões e revelações importantes. O baralho cigano mostra que este será um mês de posicionamentos claros, encerramentos necessários e oportunidades que surgirão quando houver coragem para agir. Não será um período de estagnação exigirá maturidade emocional, inteligência estratégica e fé no próprio caminho.

Haverá signos que viverão cortes libertadores, outros experimentarão crescimento sólido e alguns passarão por transformações profundas. A espiritualidade estará ativa, protegendo, mas também exigindo responsabilidade nas escolhas.

Áries cartas: A Foice, O Cavaleiro e O Sol

Para o ariano, março favorecerá protagonismo e decisões corajosas (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março será um mês de decisões rápidas e definitivas. A carta A Foice não corta devagar; ela encerra aquilo que não serve. Poderá ser um padrão emocional, uma relação desgastada ou até uma postura profissional que não representa mais quem você é. O Cavaleiro traz novidades, convites, propostas ou movimento repentino. Você será chamado(a) a agir sem medo. O Sol finaliza com vitória, clareza e reconhecimento.

Resumo energético: cortar doerá, mas libertará você para uma fase muito mais luminosa. Este mês favorecerá protagonismo e decisões corajosas.

Touro cartas: A Âncora, A Árvore e O Trevo

Para o taurino, março não será explosivo, mas será constante e próspero (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março falará de base sólida e segurança. A carta A Âncora mostra estabilidade, especialmente no trabalho e na vida material. A Árvore indica crescimento contínuo, fortalecimento e cuidado com a saúde física e emocional. O Trevo traz pequenas sortes inesperadas, oportunidades discretas que poderão mudar o rumo do mês se você estiver atento(a).

Resumo energético: estabilidade com oportunidades sutis. Março não será explosivo, mas será constante e próspero.

Gêmeos cartas: Os Pássaros, A Carta e A Lua

O geminiano deverá cuidar da ansiedade, pois tudo girará em torno da comunicação (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Movimento mental e emocional intenso marcará o mês. Conversas decisivas poderão acontecer, inclusive revelações importantes. A Carta indica informação formal, contrato, notícia ou mensagem relevante. A Lua aponta sensibilidade, exposição e até reconhecimento público.

Resumo energético: você deverá cuidar da ansiedade. Tudo girará em torno da comunicação. Seu brilho estará ligado à sua forma de se expressar.

Câncer cartas: A Casa, O Coração e A Aliança

Para o canceriano, será um mês de consolidação (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março colocará foco total nos vínculos afetivos e familiares, conforme as cartas A Casa, O Coração e A Aliança. Poderá haver fortalecimento de relacionamento amoroso ou decisões importantes sobre família e convivência. A Aliança indica compromisso firmado, seja no amor ou em parceria profissional.

Resumo energético: será um mês de consolidação. O que for verdadeiro se fortalecerá. O que não tiver base revelará fragilidade.

Leão cartas: O Chicote, A Montanha e O Sol

Para o leonino, março exigirá força, mas preparará um cenário muito mais favorável adiante (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

O início do mês poderá trazer tensão, cobranças ou conflitos repetitivos. A carta A Montanha indica obstáculos que parecerão grandes ou demorados. Mas O Sol garante superação, destaque e vitória após esforço.

Resumo energético: você vencerá pela persistência. Março exigirá força, mas preparará um cenário muito mais favorável adiante.

Virgem cartas: O Livro, A Raposa e A Estrela

O virginiano não deverá confiar totalmente em tudo que escutar (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Segredos, estratégias e cautela marcarão o mês. A carta O Livro revela aprendizado ou algo que ainda não terá sido totalmente exposto. A Raposa alerta para agir com inteligência, e não com ingenuidade. A Estrela traz proteção espiritual e clareza intuitiva.

Resumo energético: você não deverá confiar totalmente em tudo que escutar. Sua intuição estará forte e será sua melhor aliada.

Libra cartas: O Buquê, A Torre e O Jardim

O libriano terá um excelente mês para imagem pública, parcerias e exposição positiva (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março favorecerá reconhecimento profissional e social. A carta A Torre fala de estrutura, empresas, instituições ou autoridade. O Jardim amplia visibilidade, eventos, redes sociais e expansão de contatos.

Resumo energético: será um excelente mês para imagem pública, parcerias e exposição positiva. Você poderá ser notado por algo muito favorável.

Escorpião cartas: A Cobra, A Lua e O Caixão

Algo terminará para que o escorpiano renasça mais forte (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Transformação emocional profunda marcará o período. A carta A Cobra pode indicar ciúmes, rivalidades ou situações complexas que exigirão maturidade. A Lua intensifica emoções. O Caixão aponta encerramento definitivo de algo que já terá cumprido seu ciclo.

Resumo energético: algo terminará para que você renasça mais forte. Março será um mês de limpeza interna e renovação profunda.

Sagitário cartas: O Navio, A Estrela e O Homem

Para o sagitariano, haverá crescimento, novos horizontes e decisões estratégicas (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Movimento e expansão definirão o mês. A carta O Navio fala de viagens físicas ou mudanças de direção importantes. A Estrela indica proteção espiritual e inspiração. O Homem representa ação concreta ou apoio masculino significativo.

Resumo energético: haverá crescimento, novos horizontes e decisões estratégicas. Será um excelente mês para planejar algo maior.

Capricórnio cartas: A Âncora, O Chicote e A Chave

Para o capricorniano, o esforço agora trará estabilidade duradoura depois (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março será de trabalho intenso e cobranças, conforme as cartas A Âncora, O Chicote e A Chave. Poderá haver conflitos profissionais ou sobrecarga. A Chave mostra solução definitiva para uma pendência antiga.

Resumo energético: o esforço agora trará estabilidade duradoura depois. Março resolverá aquilo que vinha sendo adiado.

Aquário cartas: As Nuvens, A Carta e O Sol

Para o aquariano, a verdade aparecerá e trará solução positiva (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

O mês poderá começar com confusão, mal-entendidos ou informações incompletas, conforme as cartas As Nuvens, A Carta e O Sol. A Carta, em especial, traz esclarecimento, resposta ou comunicação decisiva. O Sol finaliza com clareza e êxito.

Resumo energético: você deverá esperar antes de reagir. A verdade aparecerá e trará solução positiva.

Peixes cartas: A Lua, O Coração e A Estrela

Para o pisciano, será um mês romântico, intuitivo e conectado ao invisível (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Sensibilidade elevada, espiritualidade ativa e intensidade afetiva marcarão o mês, conforme as cartas A Lua, O Coração e A Estrela. A carta A Estrela, em especial, protege, abre caminhos e fortalece sua fé.

Resumo energético: será um mês romântico, intuitivo e conectado ao invisível. Será excelente para artes, espiritualidade e autocuidado emocional.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.