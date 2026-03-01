The beauty: Ari Graynor compartilha experiência na nova série de Ryan Murphy

O novo universo de Ryan Murphy gira em torno da beleza. Até onde as pessoas são capazes de ir em busca da perfeição? Em The Beauty: lindos de morrer, supermodelos começam a morrer sem nenhuma explicação, e o FBI fica responsável por descobrir o que está causando as mortes. A procura leva os investigadores a achar uma droga conhecida como The beauty, que promete a perfeição mas causa danos irreversíveis.

A personagem de Ari Graynor, Dra. Diana, está envolvida no caso e é descrita pela atriz como "o cérebro secreto por trás da operação". "A diretora de elenco, Tiffany Canfield, ligou para dizer que o Ryan Murphy queria que eu viesse fazer esse projeto e, basicamente, qualquer coisa que o Ryan peça eu estou dentro", afirma Ari sobre seu primeiro contato com o projeto. "Eu ainda não tinha lido nada, e estava muito curiosa com tudo que ela estava me contando", comenta a atriz.

A primeira cena que Ari gravou foi um monólogo da personagem, que aparece no nono episódio da série. "É um presente e um desafio incrível como atriz receber um monólogo de oito páginas como aquele. É simplesmente incrivelmente divertido trabalhar com algo assim, um desafio desse tamanho. Foi como entrar numa espécie de zona máxima de poder dentro de mim mesma, o que foi realmente muito divertido", define Graynor.

A atriz já tinha tido contato com alguns de seus colegas de cena. Havia feito um filme com Evan Peters e conhecia Jeremy Pope e Anthony Ramos da cena teatral de Nova York. "Eu até brinquei com eles porque fiquei muito intimidada com o quão cool todo mundo parecia quando cheguei. Os cenários eram extraordinários, os figurinos incríveis. Eu estava bastante nervosa naquele primeiro dia, com todas aquelas falas. Foi um dia longo. E eles foram tão bem-humorados, tão solidários e maravilhosos", descreve Ari sobre os dias de set.

Pressão estética

Apesar da abordagem ousada de Ryan Murphy em relação à busca pela beleza, Ari acredita que a realidade não é tão distante. "Sempre vivemos em um tempo em que as mulheres sentem uma enorme pressão para parecer e ser de determinada maneira. Mas agora estamos vivendo uma versão intensificada disso. Há tanta coisa ao nosso alcance, tantas possibilidades do que você pode fazer e de como pode parecer. E essa questão do que está disponível e de quem mais está fazendo isso é algo muito difícil", afirma.

Ari destaca que não utiliza muitas das redes sociais por conta do que pode fazer na sua autoestima. "Em grande parte porque não quero ser tentada por todas as coisas que poderiam me fazer sentir melhor e que eu deveria mudar algo em mim mesma. Até agora, eu simplesmente tento ignorar o máximo possível e viver com alegria, viver do meu jeito. Mas as pressões são imensas. A série é um retrato exagerado sobre essa droga, mas não parece algo tão distante da realidade. Acho que ela aborda tudo isso de uma maneira selvagem, mas não está tão longe assim do que vivemos", finaliza a atriz.