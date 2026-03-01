Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/03/2026

O primeiro dia de março chegará com iniciativa, decisões importantes e abertura de novos caminhos. As cartas do tarot indicam movimento, recomeços e necessidade de clareza emocional. A data poderá marcar viradas internas significativas especialmente para quem estiver pronto para agir.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Áries Rei de Paus
A carta Rei de Paus indica liderança e autoconfiança. Você começará o mês com iniciativa e coragem para tomar decisões importantes. Portanto, assuma o protagonismo sem medo.
Touro 5 de Paus
Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, conforme a carta 5 de Paus. Diante disso, evite competir por algo que não vale a sua energia. Escolha a paz.
Gêmeos 2 de Paus
Planejamento e visão de futuro marcarão o seu domingo. Segundo a carta 2 de Paus, um novo caminho começará a se desenhar. Contudo, procure pensar estrategicamente antes de agir.
Câncer 2 de Ouros
A carta 2 de Ouros pede equilíbrio entre as responsabilidades. Você poderá se sentir dividido(a) entre duas situações. A organização será essencial para manter a estabilidade.
Leão O Louco
Um novo ciclo e a coragem para arriscar marcarão o seu dia. A carta O Louco fala sobre liberdade e recomeço. Ao longo deste domingo, confie no seu instinto, mas evite a impulsividade.
Virgem O Julgamento
De acordo com a carta O Julgamento, decisões definitivas ganharão destaque. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.
Libra 2 de Espadas
A carta 2 de Espadas lembra que evitar decisões não resolve o problema. Pelo contrário, talvez você esteja adiando uma escolha importante. O ideal será encarar as situações com honestidade emocional.
Escorpião Cavaleiro de Paus
Segundo a carta Cavaleiro de Paus”, haverá movimento e entusiasmo neste domingo. O dia poderá trazer novidades rápidas ou impulsos para mudar algo. Portanto, canalize a sua energia com foco.
Sagitário Rainha de Espadas
A carta Rainha de Espadas sinaliza clareza e posicionamento firme. Ao longo do dia, a comunicação objetiva será fundamental, assim como o descarte das ilusões.
Capricórnio O Mundo
Conclusão e conquista marcarão o seu domingo. Conforme a carta O Mundo, um ciclo importante se encerrará com a sensação de dever cumprido. Aproveite o dia para celebrar o seu crescimento.
Aquário Pajem de Copas
Sensibilidade e boas surpresas emocionais te encontrarão. Segundo a carta Pajem de Copas, um convite ou uma mensagem poderá tocar o seu coração. Permita-se sentir.
Peixes A Estrela
A carta A Estrela indica esperança renovada. O dia trará fé, leveza e sinais de que você está no caminho certo. Portanto, confie nos seus sonhos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.