Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/03/2026

As cartas de tarot indicam movimentos, recomeços e a necessidade de clareza emocional (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O primeiro dia de março chegará com iniciativa, decisões importantes e abertura de novos caminhos. As cartas do tarot indicam movimento, recomeços e necessidade de clareza emocional. A data poderá marcar viradas internas significativas especialmente para quem estiver pronto para agir.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries Rei de Paus

Os nativos de Áries começarão o mês com iniciativa e coragem para tomar decisões importantes (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

A carta Rei de Paus indica liderança e autoconfiança. Você começará o mês com iniciativa e coragem para tomar decisões importantes. Portanto, assuma o protagonismo sem medo.

Touro 5 de Paus

Os nativos de Touro deverão evitar competições desnecessárias, optando por manter a paz (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, conforme a carta 5 de Paus. Diante disso, evite competir por algo que não vale a sua energia. Escolha a paz.

Gêmeos 2 de Paus

Um novo caminho começará a se desenhar na vida dos nativos de Gêmeos (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Planejamento e visão de futuro marcarão o seu domingo. Segundo a carta 2 de Paus, um novo caminho começará a se desenhar. Contudo, procure pensar estrategicamente antes de agir.

Câncer 2 de Ouros

O ideal será que os nativos de Câncer invistam na organização para manter a estabilidade (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros pede equilíbrio entre as responsabilidades. Você poderá se sentir dividido(a) entre duas situações. A organização será essencial para manter a estabilidade.

Leão O Louco

O domingo dos nativos de Leão será marcado por liberdade e recomeço (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Um novo ciclo e a coragem para arriscar marcarão o seu dia. A carta O Louco fala sobre liberdade e recomeço. Ao longo deste domingo, confie no seu instinto, mas evite a impulsividade.

Virgem O Julgamento

Algo poderá se esclarecer na vida dos nativos de Virgem, trazendo libertação (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

De acordo com a carta O Julgamento, decisões definitivas ganharão destaque. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.

Libra 2 de Espadas

Será importante que os nativos de Libra encarem as situações com honestidade emocional (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

A carta 2 de Espadas lembra que evitar decisões não resolve o problema. Pelo contrário, talvez você esteja adiando uma escolha importante. O ideal será encarar as situações com honestidade emocional.

Escorpião Cavaleiro de Paus

Haverá movimento e entusiasmo no domingo dos nativos de Escorpião (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Paus”, haverá movimento e entusiasmo neste domingo. O dia poderá trazer novidades rápidas ou impulsos para mudar algo. Portanto, canalize a sua energia com foco.

Sagitário Rainha de Espadas

A comunicação objetiva e o descarte das ilusões serão fundamentais no domingo dos nativos de Sagitário (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

A carta Rainha de Espadas sinaliza clareza e posicionamento firme. Ao longo do dia, a comunicação objetiva será fundamental, assim como o descarte das ilusões.

Capricórnio O Mundo

O dia dos nativos de Capricórnio será marcado pela sensação de dever cumprido (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Conclusão e conquista marcarão o seu domingo. Conforme a carta O Mundo, um ciclo importante se encerrará com a sensação de dever cumprido. Aproveite o dia para celebrar o seu crescimento.

Aquário Pajem de Copas

Um convite ou uma mensagem poderá tocar o coração dos nativos de Aquário (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Sensibilidade e boas surpresas emocionais te encontrarão. Segundo a carta Pajem de Copas, um convite ou uma mensagem poderá tocar o seu coração. Permita-se sentir.

Peixes A Estrela

Será um dia favorável para os nativos de Peixes confiarem nos próprios sonhos (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

A carta A Estrela indica esperança renovada. O dia trará fé, leveza e sinais de que você está no caminho certo. Portanto, confie nos seus sonhos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.