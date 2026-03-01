InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 02 a 08 de março de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A semana será favorável para os nativos organizarem prioridades, fortalecerem parcerias e avançarem em metas pessoais e profissionais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana será favorável para os nativos organizarem prioridades, fortalecerem parcerias e avançarem em metas pessoais e profissionais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conforme as cartas do tarot, a semana trará uma energia de movimento, clareza e decisões conscientes para todos os signos. Haverá um chamado coletivo para agir com mais maturidade, assumir responsabilidades e buscar equilíbrio entre razão e emoção. Será um período favorável para organizar prioridades, fortalecer parcerias e avançar em metas pessoais e profissionais. A intuição estará mais aguçada, mas exigirá coragem para cortar ilusões e encarar verdades necessárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Áries Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de áries na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo
Será uma semana ótima para o ariano iniciar algo ousado ou retomar um plano que estava parado (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” indica que o período será marcado por movimento, entusiasmo e coragem. A sorte aparecerá quando você agir com paixão e foco. Será uma semana ótima para iniciar algo ousado ou retomar um plano que estava parado.

Touro Seis de Ouros

Ilustração do signo de touro na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
A sorte virá quando o taurino der e receber na mesma medida (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Trocas equilibradas poderão surgir, conforme a carta “Seis de Ouros”. A sorte virá quando você der e receber na mesma medida. Nesta semana, poderá surgir ajuda financeira, apoio inesperado ou reconhecimento justo.

Gêmeos A Lua

Ilustração do signo de gêmeos na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo
A sorte do geminiano aparecerá quando o nativo confiar na sua percepção, e não apenas na lógica (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

A carta “A Lua” mostra que a intuição estará afiada. A sorte aparecerá quando você confiar na sua percepção, e não apenas na lógica. Nem tudo precisa ser explicado algumas coisas precisam ser sentidas.

Câncer A Força

Ilustração do signo de câncer na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
Nesta semana, o poder do canceriano será a gentileza (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Equilíbrio emocional e domínio interno estarão em alta, conforme a carta “A Força”. A sorte virá quando você reagir com maturidade, sem explodir nem se calar em excesso. A gentileza será seu poder nesta semana.

Leão Três de Ouros

Ilustração do signo de leão na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
A sorte aparecerá quando o leonino aceitar colaboração (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Trabalho em equipe e construção sólida estarão em destaque, conforme a carta Três de Ouros. A sorte aparecerá quando você aceitar colaboração. Você não precisa fazer tudo sozinho(a) para brilhar.

Virgem Nove de Ouros

Ilustração do signo de virgem na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
Para o virginiano, será uma semana de autovalorização e prazer merecido (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

A carta “Nove de Ouros” indica independência, estabilidade e autoestima nesta semana. A sorte virá quando você reconhecer o quanto já conquistou. Será uma semana de autovalorização e prazer merecido.

Libra O Hierofante

Ilustração do signo de libra na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
A sorte aparecerá quando o libriano seguir princípios sólidos e buscar o conselho de alguém experiente (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Independência, estabilidade e autoestima estarão em evidência, conforme a carta O Hierofante. A sorte aparecerá quando você seguir princípios sólidos e buscar o conselho de alguém experiente.

Escorpião Ás de Espadas

Ilustração do signo de escorpião na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
Nesta semana, a comunicação direta será a aliada do escorpiano (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas mostra que clareza mental e verdades reveladas estarão em destaque no período. A sorte virá quando você cortar ilusões e encarar a realidade com coragem. A comunicação direta será sua aliada.

Sagitário Rainha de Paus

Ilustração do signo de sagitário na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O sagitariano estará naturalmente atraente e influente (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Carisma, confiança e magnetismo marcarão essa fase, conforme a carta “Rainha de Paus”. A sorte aparecerá quando você assumir sua presença e liderar com autenticidade. Você estará naturalmente atraente e influente.

Capricórnio O Carro

Ilustração do signo de capricórnio na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O capricorniano terá uma semana de progresso visível, principalmente em metas profissionais (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Avanço e conquistas estarão em evidência, conforme a carta O Carro. A sorte virá quando você mantiver foco e disciplina. Será uma semana de progresso visível, principalmente em metas profissionais.

Aquário Dois de Ouros

Ilustração do signo de aquário na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
A sorte aparecerá quando o aquariano organizar prioridades e evitar dispersão (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

A carta “Dois de Ouros” indica equilíbrio entre responsabilidades. A sorte aparecerá quando você organizar prioridades e evitar dispersão. A flexibilidade será a chave.

Peixes O Julgamento

Ilustração do signo de peixes na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
Será uma semana para o pisciano virar a página com consciência (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Despertar e decisões importantes estarão em destaque, conforme a carta O Julgamento. A sorte virá quando você atender ao chamado interior e não adiar mudanças necessárias. Será o momento de virar a página com consciência.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 01/03/2026 08:07
    SIGA
    x