InícioRevista do Correio
Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 02 a 08 de março de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Decisões práticas terão reflexos emocionais importantes para os nativos (Imagem: PD99 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Decisões práticas terão reflexos emocionais importantes para os nativos (Imagem: PD99 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta semana, iniciará um ciclo de reorganização interna. O baralho cigano mostra que decisões práticas terão reflexos emocionais importantes. Segundo o Mestre Ravi Vidya, quando alinhamos pensamento e atitude, os caminhos se tornam mais claros e seguros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Áries

Ilustração do signo de áries, com símbolo branco, sobre fundo azul-escuro e contorno circular decorativo
A semana do ariano favorecerá a iniciativa, mas pedirá estratégia (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta O Cavaleiro traz movimento e novidades inesperadas. A semana favorecerá a iniciativa, mas pedirá estratégia. No amor, atitudes impulsivas poderão acelerar vínculos. No trabalho, oportunidades surgirão rapidamente.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com símbolo branco representando a cabeça de um touro com chifres, sobre fundo azul-escuro e contorno circular decorativo
Para o taurino, nesta semana, tudo acontecerá no tempo certo (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta A Árvore indica crescimento lento e estruturado. Tudo acontecerá no tempo certo. No amor, os vínculos se fortalecerão com paciência. No trabalho, a constância garantirá evolução.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com duas barras verticais ligadas por traços horizontais, em branco, sobre um fundo azul-escuro enfeitado com pequenos círculos
Será importante o geminiano evitar decisões baseadas apenas na pressão externa (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta Os Pássaros revela excesso de diálogo e ansiedade. Será importante evitar decisões baseadas apenas na pressão externa. No amor, conversas esclarecerão mal-entendidos. No trabalho, a organização mental será essencial.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com dois círculos interligados por curvas brancas, sobre fundo azul-escuro cercado por ornamentos redondos
A semana do canceriano favorecerá assuntos familiares (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta A Casa fala de segurança e proteção emocional. A semana favorecerá assuntos familiares. No amor, a estabilidade trará conforto. No trabalho, será importante priorizar o que for seguro.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com símbolo branco curvado lembrando uma cauda estilizada, inserido num fundo azul-escuro com moldura de círculos interligados
Nesta semana, energia do leonino estará em evidência (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta O Sol amplia a visibilidade e o reconhecimento. Sua energia estará em evidência. No amor, o magnetismo favorecerá conquistas. No trabalho, haverá destaque e bons resultados.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo branco semelhante a um
Nesta semana, o virginiano deverá observar antes de agir (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta O Livro aponta aprendizados e informações ocultas. Será necessário observar antes de agir. No amor, deverá evitar criar expectativas silenciosas. No trabalho, a estratégia será fundamental.

Libra

Ilustração do signo de Libra, com símbolo branco representando uma balança estilizada, posicionado sobre um fundo azul-escuro com ornamentos circulares simétricos
Para o libriano, a semana suavizará tensões recentes (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta O Buquê trará harmonia e boas notícias. A semana suavizará tensões recentes. No amor, haverá um clima de carinho e aproximação. No trabalho, o reconhecimento poderá surgir.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo branco semelhante a um
Para o escorpiano, o que estiver desgastado pedirá encerramento (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta A Foice anuncia cortes necessários. O que estiver desgastado pedirá encerramento. No amor, decisões firmes libertarão. No trabalho, eliminar excessos trará leveza.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com uma seta branca apontada para cima à direita, sobre um fundo azul-escuro, cercada por ornamentos circulares
A indecisão do sagitariano poderá atrasar projetos (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta Os Caminhos exige escolhas claras. A indecisão poderá atrasar projetos. No amor, definir intenções trará segurança. No trabalho, será importante manter foco em uma direção.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo branco em forma de N estilizado com cauda circular, centralizado em um fundo azul-escuro e adornado com círculos ao redor
A semana do capricorniano pedirá maturidade (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta A Torre fala de responsabilidade e estrutura. A semana pedirá maturidade. No amor, deverá evitar distanciamento excessivo. No trabalho, a autoridade estará em destaque.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com duas linhas onduladas brancas paralelas sobre um fundo azul-escuro cercado por elementos circulares decorativos
No amor, a conexão espiritual do aquariano se fortalecerá (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta A Estrela traz esperança e novos planos. Confie em sua visão de futuro. No amor, a conexão espiritual se fortalecerá. No trabalho, ideias inovadoras ganharão espaço.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com dois arcos curvados opostos ligados ao centro, em branco sobre um fundo azul-escuro com ornamentos circulares ao redor
O pisciano deverá ter atenção a gastos impulsivos (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta Os Peixes aponta fluxo financeiro e emocional. Será necessário ter atenção a gastos impulsivos. No amor, a intensidade pedirá equilíbrio. No trabalho, surgirão oportunidades ligadas a ganhos.

Por Ravi Vidya 

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 02/03/2026 07:04
    SIGA
    x