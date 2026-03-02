InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A segunda-feira trará uma energia extremamente poderosa aos nativos (Imagem: Noody | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A segunda-feira chegará com uma energia extremamente poderosa: muitos Arcanos Maiores aparecem na tiragem, indicando movimentos importantes, decisões marcantes e direcionamentos claros. Será um dia de força, brilho e consciência mas também exigirá atenção às ilusões e às atitudes impulsivas.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries O Carro

Ilustração do signo de áries em um fundo vermelho
O ariano assumirá o controle e poderá dar um passo decisivo em direção aos seus objetivos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Avanço e conquista marcarão o seu dia, conforme a carta O Carro. Você assumirá o controle e poderá dar um passo decisivo em direção aos seus objetivos. Foco e determinação serão fundamentais.

Touro O Imperador

Ilustração do signo de touro em um fundo vermelho
A segunda-feira pedirá organização e postura firme ao taurino (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Estrutura e autoridade marcarão o seu dia, conforme a carta O Imperador. A segunda-feira pedirá organização e postura firme. Você poderá assumir a liderança ou precisará estabelecer limites claros.

Gêmeos O Sol

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo vermelho
Será um excelente dia para o geminiano resolver pendências (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Clareza, alegria e sucesso estarão em destaque será um excelente dia para resolver pendências e brilhar, revela a carta O Sol. A segunda-feira favorecerá boas notícias e reconhecimento.

Câncer A Estrela

Ilustração do signo de câncer em um fundo vermelho
Para o canceriano, será um dia de cura emocional e fé no futuro (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A esperança será renovada, conforme a carta A Estrela. Será um dia de cura emocional e fé no futuro. Confie que você será guiado(a) para algo melhor.

Leão 10 de Ouros

Ilustração do signo de leão em um fundo vermelho
A segunda-feira favorecerá a segurança financeira do leonino (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Estabilidade e prosperidade serão os destaques do seu dia, mostra a carta 10 de Ouros. A segunda-feira favorecerá a segurança financeira e o fortalecimento de vínculos familiares. Será importante pensar no longo prazo.

Virgem Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de virgem em um fundo vermelho
O virginiano sentirá vontade de mudar algo rapidamente (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Movimento e impulsividade poderão se manifestar surgirá vontade de mudar algo rapidamente, alerta a carta Cavaleiro de Paus. Será importante canalizar essa energia com estratégia.

Libra Os Amantes

Ilustração do signo de libra em um fundo vermelho
O libriano terá que tomar decisões importantes no setor afetivo (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Haverá decisões importantes no campo afetivo. A carta Os Amantes mostra escolhas alinhadas aos seus valores. Você deverá ouvir o seu coração com consciência.

Escorpião 7 de Copas

Ilustração do signo de escorpião em um fundo vermelho
O escorpiano precisará ter cuidado com ilusões, evitando decisões baseadas em expectativas (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Será necessário ter cuidado com as ilusões, alerta a carta 7 de Copas. Nem tudo que brilha é ouro. Evite decisões baseadas apenas em expectativas.

Sagitário 7 de Espadas

Ilustração do signo de sagitário em um fundo vermelho
O sagitariano precisará ter atenção com as atitudes impulsivas (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Será preciso atenção às atitudes impulsivas ou a situações pouco claras, alerta a carta 7 de Espadas. Você deverá agir com estratégia e evitar comportamentos precipitados.

Capricórnio O Eremita

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo vermelho
A segunda-feira favorecerá a reflexão e o silêncio do capricorniano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

O dia será de introspecção, revela a carta O Eremita. A segunda-feira favorecerá a reflexão e o silêncio. Respostas importantes virão de dentro.

Aquário Rei de Copas

Ilustração do signo de aquário em um fundo vermelho
O aquariano poderá ser apoio para alguém ou precisará administrar os sentimentos com maturidade (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio emocional, mostra a carta Rei de Copas. Você poderá ser apoio para alguém ou precisará administrar os sentimentos com maturidade.

Peixes Ás de Espadas

Ilustração do signo de peixes em um fundo vermelho
Conversas importantes poderão trazer libertação ao pisciano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Clareza e verdade marcarão o dia, mostra a carta Ás de Espadas. Conversas importantes poderão trazer libertação. A segunda-feira será ideal para cortar ilusões e enxergar a realidade com objetividade.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

