Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/03/2026

A segunda-feira chegará com uma energia extremamente poderosa: muitos Arcanos Maiores aparecem na tiragem, indicando movimentos importantes, decisões marcantes e direcionamentos claros. Será um dia de força, brilho e consciência mas também exigirá atenção às ilusões e às atitudes impulsivas.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries O Carro
Avanço e conquista marcarão o seu dia, conforme a carta O Carro. Você assumirá o controle e poderá dar um passo decisivo em direção aos seus objetivos. Foco e determinação serão fundamentais.
Touro O Imperador
Estrutura e autoridade marcarão o seu dia, conforme a carta O Imperador. A segunda-feira pedirá organização e postura firme. Você poderá assumir a liderança ou precisará estabelecer limites claros.
Gêmeos O Sol
Clareza, alegria e sucesso estarão em destaque será um excelente dia para resolver pendências e brilhar, revela a carta O Sol. A segunda-feira favorecerá boas notícias e reconhecimento.
Câncer A Estrela
A esperança será renovada, conforme a carta A Estrela. Será um dia de cura emocional e fé no futuro. Confie que você será guiado(a) para algo melhor.
Leão 10 de Ouros
Estabilidade e prosperidade serão os destaques do seu dia, mostra a carta 10 de Ouros. A segunda-feira favorecerá a segurança financeira e o fortalecimento de vínculos familiares. Será importante pensar no longo prazo.
Virgem Cavaleiro de Paus
Movimento e impulsividade poderão se manifestar surgirá vontade de mudar algo rapidamente, alerta a carta Cavaleiro de Paus. Será importante canalizar essa energia com estratégia.
Libra Os Amantes
Haverá decisões importantes no campo afetivo. A carta Os Amantes mostra escolhas alinhadas aos seus valores. Você deverá ouvir o seu coração com consciência.
Escorpião 7 de Copas
Será necessário ter cuidado com as ilusões, alerta a carta 7 de Copas. Nem tudo que brilha é ouro. Evite decisões baseadas apenas em expectativas.
Sagitário 7 de Espadas
Será preciso atenção às atitudes impulsivas ou a situações pouco claras, alerta a carta 7 de Espadas. Você deverá agir com estratégia e evitar comportamentos precipitados.
Capricórnio O Eremita
O dia será de introspecção, revela a carta O Eremita. A segunda-feira favorecerá a reflexão e o silêncio. Respostas importantes virão de dentro.
Aquário Rei de Copas
O dia pedirá equilíbrio emocional, mostra a carta Rei de Copas. Você poderá ser apoio para alguém ou precisará administrar os sentimentos com maturidade.
Peixes Ás de Espadas
Clareza e verdade marcarão o dia, mostra a carta Ás de Espadas. Conversas importantes poderão trazer libertação. A segunda-feira será ideal para cortar ilusões e enxergar a realidade com objetividade.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.