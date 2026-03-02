Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/03/2026

A segunda-feira chegará com uma energia extremamente poderosa: muitos Arcanos Maiores aparecem na tiragem, indicando movimentos importantes, decisões marcantes e direcionamentos claros. Será um dia de força, brilho e consciência mas também exigirá atenção às ilusões e às atitudes impulsivas.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries O Carro

O ariano assumirá o controle e poderá dar um passo decisivo em direção aos seus objetivos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Avanço e conquista marcarão o seu dia, conforme a carta O Carro. Você assumirá o controle e poderá dar um passo decisivo em direção aos seus objetivos. Foco e determinação serão fundamentais.

Touro O Imperador

A segunda-feira pedirá organização e postura firme ao taurino (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Estrutura e autoridade marcarão o seu dia, conforme a carta O Imperador. A segunda-feira pedirá organização e postura firme. Você poderá assumir a liderança ou precisará estabelecer limites claros.

Gêmeos O Sol

Será um excelente dia para o geminiano resolver pendências (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Clareza, alegria e sucesso estarão em destaque será um excelente dia para resolver pendências e brilhar, revela a carta O Sol. A segunda-feira favorecerá boas notícias e reconhecimento.

Câncer A Estrela

Para o canceriano, será um dia de cura emocional e fé no futuro (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A esperança será renovada, conforme a carta A Estrela. Será um dia de cura emocional e fé no futuro. Confie que você será guiado(a) para algo melhor.

Leão 10 de Ouros

A segunda-feira favorecerá a segurança financeira do leonino (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Estabilidade e prosperidade serão os destaques do seu dia, mostra a carta 10 de Ouros. A segunda-feira favorecerá a segurança financeira e o fortalecimento de vínculos familiares. Será importante pensar no longo prazo.

Virgem Cavaleiro de Paus

O virginiano sentirá vontade de mudar algo rapidamente (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Movimento e impulsividade poderão se manifestar surgirá vontade de mudar algo rapidamente, alerta a carta Cavaleiro de Paus. Será importante canalizar essa energia com estratégia.

Libra Os Amantes

O libriano terá que tomar decisões importantes no setor afetivo (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Haverá decisões importantes no campo afetivo. A carta Os Amantes mostra escolhas alinhadas aos seus valores. Você deverá ouvir o seu coração com consciência.

Escorpião 7 de Copas

O escorpiano precisará ter cuidado com ilusões, evitando decisões baseadas em expectativas (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Será necessário ter cuidado com as ilusões, alerta a carta 7 de Copas. Nem tudo que brilha é ouro. Evite decisões baseadas apenas em expectativas.

Sagitário 7 de Espadas

O sagitariano precisará ter atenção com as atitudes impulsivas (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Será preciso atenção às atitudes impulsivas ou a situações pouco claras, alerta a carta 7 de Espadas. Você deverá agir com estratégia e evitar comportamentos precipitados.

Capricórnio O Eremita

A segunda-feira favorecerá a reflexão e o silêncio do capricorniano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

O dia será de introspecção, revela a carta O Eremita. A segunda-feira favorecerá a reflexão e o silêncio. Respostas importantes virão de dentro.

Aquário Rei de Copas

O aquariano poderá ser apoio para alguém ou precisará administrar os sentimentos com maturidade (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio emocional, mostra a carta Rei de Copas. Você poderá ser apoio para alguém ou precisará administrar os sentimentos com maturidade.

Peixes Ás de Espadas

Conversas importantes poderão trazer libertação ao pisciano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Clareza e verdade marcarão o dia, mostra a carta Ás de Espadas. Conversas importantes poderão trazer libertação. A segunda-feira será ideal para cortar ilusões e enxergar a realidade com objetividade.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.