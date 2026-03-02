5 objetos para atrair sorte para a sua casa

A energia de uma casa é construída pelos sentimentos de quem vive nela, mas também pelos objetos que escolhemos colocar no ambiente. Algumas peças são tradicionalmente associadas à sorte, à proteção e à prosperidade não por superstição vazia, mas pelo simbolismo e pela intenção que carregam.

A seguir, conheça 5 objetos que ajudam a atrair sorte e boas energias para o seu lar!

1. Ferradura

A ferradura representa força, prosperidade e caminhos abertos (Imagem: Igor Normann | Shutterstock)

A ferradura é um dos símbolos mais antigos de sorte e proteção. Ela representa força, prosperidade e caminhos abertos. Tradicionalmente, deve ser colocada perto da porta de entrada, com as pontas viradas para cima, simbolizando que a sorte está sendo guardada dentro da casa. Dica: pode ser decorativa não precisa ser uma ferradura real.

2. Bambu-da-sorte

O bambu-da-sorte simboliza flexibilidade diante da vida e expansão contínua (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O bambu-da-sorte está ligado ao crescimento, equilíbrio e prosperidade. Além de bonito, ele simboliza flexibilidade diante da vida e expansão contínua. Pode ser colocado na sala, no escritório ou próximo à entrada da casa. Cuidados importantes: a planta precisa de água sempre limpa e ambiente com luz indireta.

3. Cristais energéticos

Os cristais ajudam a elevar a vibração da casa (Imagem: ju_see | Shutterstock)

Os cristais ajudam a harmonizar o ambiente e elevar a vibração da casa. Alguns dos mais indicados para sorte e proteção são: quartzo transparente (harmonia e clareza), citrino (prosperidade e alegria) e ametista (proteção e equilíbrio emocional). Onde colocar: sala de estar, hall de entrada ou local de descanso.

4. Fonte de água decorativa

Uma pequena fonte ajuda a manter a energia circulando, evitando a estagnação (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)

A água em movimento simboliza fluxo, abundância e renovação. Uma pequena fonte ajuda a manter a energia circulando, evitando a estagnação. É especialmente indicada para quem quer atrair prosperidade e oportunidades. Dica: mantenha sempre limpa e funcionando água parada pode ter o efeito oposto.

5. Velas decorativas

Quando acesas com propósito, as velas ajudam a renovar a energia da casa (Imagem: ju_see | Shutterstock)

Velas representam luz, proteção e intenção consciente. Mesmo quando não estão acesas, elas trazem sensação de acolhimento e equilíbrio. Quando acesas com propósito, ajudam a renovar a energia da casa. Cores indicadas: branca para paz e proteção, amarela para alegria e prosperidade e verde para saúde e equilíbrio.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.