Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Será um dia de novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será um dia de novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta terça-feira, data do Eclipse Lunar em Virgem, a energia chegará trazendo novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes. As cartas do tarot indicam um equilíbrio entre tradição e inovação, entre segurança e coragem para mudar. Algumas falam de estabilidade e alegria, enquanto outras pedem desapego e iniciativa.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries O Hierofante

Ilustração branca do símbolo do signo de áries sobre fundo preto com estrelas brancas
Para o ariano, poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será um dia de aprendizado e reflexão, conforme a carta O Hierofante. Poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras e compromissos com mais seriedade. Confie na sabedoria adquirida ao longo do tempo.

Touro O Mago

Ilustração branca do símbolo do signo de touro sobre fundo preto com estrelas brancas
O dia do taurino favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Você terá tudo em mãos para fazer acontecer, revela a carta O Mago. O dia favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos. Use sua habilidade com inteligência.

Gêmeos Cavaleiro de Ouros

Ilustração branca do símbolo do signo de gêmeos sobre fundo preto com estrelas brancas
Para o geminiano, o progresso poderá ser lento, mas será seguro (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Persistência e foco marcarão o dia, conforme a carta Cavaleiro de Ouros. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme no que está construindo.

Câncer 10 de Copas

Ilustração branca do símbolo do signo de câncer sobre fundo preto com estrelas brancas
A terça-feira do canceriano será ideal para fortalecer vínculos familiares (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será um dia de harmonia e felicidade emocional, conforme a carta 10 de Copas. A terça-feira será ideal para fortalecer vínculos familiares e aproveitar momentos de plenitude.

Leão 5 de Ouros

Ilustração branca do símbolo do signo de leão sobre fundo preto com estrelas brancas
Para o leonino, será importante ter cuidado com a sensação de insegurança (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança, especialmente financeira ou emocional, alerta a carta 5 de Ouros. Busque apoio, se necessário você não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Virgem A Imperatriz

Ilustração branca do símbolo do signo de virgem sobre fundo preto com estrelas brancas
Para o virginiano, a energia será de crescimento e abundância (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

A energia será de crescimento e abundância, mostra a carta A Imperatriz. O dia favorecerá a autoestima, a criatividade e a prosperidade. Invista mais em si mesmo(a).

Libra Ás de Paus

Ilustração branca do símbolo do signo de libra sobre fundo preto com estrelas brancas
Para o libriano, haverá um novo impulso e entusiasmo (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Haverá um novo impulso e entusiasmo, mostra a carta Ás de Paus. Uma ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia renovada. Será um bom dia para iniciar algo.

Escorpião 4 de Paus

Ilustração branca do símbolo do signo de escorpião sobre fundo preto com estrelas brancas
O clima será de celebração e estabilidade para o escorpiano (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

O clima será de celebração e estabilidade, mostra a carta 4 de Paus. O dia favorecerá encontros, harmonia e sensação de segurança emocional.

Sagitário O Louco

Ilustração branca do símbolo do signo de sagitário sobre fundo preto com estrelas brancas
Para o sagitariano, será dia de recomeços e coragem para arriscar (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será dia de recomeços e coragem para arriscar. A carta O Louco fala de liberdade e novos caminhos. Apenas será importante evitar imprudências.

Capricórnio 8 de Copas

Ilustração branca do símbolo do signo de capricórnio sobre fundo preto com estrelas brancas
Será um dia de desapego necessário para o capricorniano (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será um dia de desapego necessário, alerta a carta 8 de Copas. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Confie na própria decisão.

Aquário 6 de Ouros

Ilustração branca do símbolo do signo de aquário sobre fundo preto com estrelas brancas
O dia do aquariano favorecerá a ajuda mútua e acordos justos (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Haverá equilíbrio nas trocas, mostra a carta 6 de Ouros. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Peixes 8 de Ouros

Ilustração branca do símbolo do signo de peixes sobre fundo preto com estrelas brancas
Haverá dedicação e foco no dia do pisciano (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Haverá dedicação e foco, mostra a carta 8 de Ouros. Seu esforço está construindo algo sólido. Continue investindo no que é importante para si.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

