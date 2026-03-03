Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/03/2026

Será um dia de novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta terça-feira, data do Eclipse Lunar em Virgem, a energia chegará trazendo novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes. As cartas do tarot indicam um equilíbrio entre tradição e inovação, entre segurança e coragem para mudar. Algumas falam de estabilidade e alegria, enquanto outras pedem desapego e iniciativa.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries O Hierofante

Para o ariano, poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será um dia de aprendizado e reflexão, conforme a carta O Hierofante. Poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras e compromissos com mais seriedade. Confie na sabedoria adquirida ao longo do tempo.

Touro O Mago

O dia do taurino favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Você terá tudo em mãos para fazer acontecer, revela a carta O Mago. O dia favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos. Use sua habilidade com inteligência.

Gêmeos Cavaleiro de Ouros

Para o geminiano, o progresso poderá ser lento, mas será seguro (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Persistência e foco marcarão o dia, conforme a carta Cavaleiro de Ouros. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme no que está construindo.

Câncer 10 de Copas

A terça-feira do canceriano será ideal para fortalecer vínculos familiares (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será um dia de harmonia e felicidade emocional, conforme a carta 10 de Copas. A terça-feira será ideal para fortalecer vínculos familiares e aproveitar momentos de plenitude.

Leão 5 de Ouros

Para o leonino, será importante ter cuidado com a sensação de insegurança (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança, especialmente financeira ou emocional, alerta a carta 5 de Ouros. Busque apoio, se necessário você não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Virgem A Imperatriz

Para o virginiano, a energia será de crescimento e abundância (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

A energia será de crescimento e abundância, mostra a carta A Imperatriz. O dia favorecerá a autoestima, a criatividade e a prosperidade. Invista mais em si mesmo(a).

Libra Ás de Paus

Para o libriano, haverá um novo impulso e entusiasmo (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Haverá um novo impulso e entusiasmo, mostra a carta Ás de Paus. Uma ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia renovada. Será um bom dia para iniciar algo.

Escorpião 4 de Paus

O clima será de celebração e estabilidade para o escorpiano (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

O clima será de celebração e estabilidade, mostra a carta 4 de Paus. O dia favorecerá encontros, harmonia e sensação de segurança emocional.

Sagitário O Louco

Para o sagitariano, será dia de recomeços e coragem para arriscar (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será dia de recomeços e coragem para arriscar. A carta O Louco fala de liberdade e novos caminhos. Apenas será importante evitar imprudências.

Capricórnio 8 de Copas

Será um dia de desapego necessário para o capricorniano (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será um dia de desapego necessário, alerta a carta 8 de Copas. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Confie na própria decisão.

Aquário 6 de Ouros

O dia do aquariano favorecerá a ajuda mútua e acordos justos (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Haverá equilíbrio nas trocas, mostra a carta 6 de Ouros. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Peixes 8 de Ouros

Haverá dedicação e foco no dia do pisciano (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Haverá dedicação e foco, mostra a carta 8 de Ouros. Seu esforço está construindo algo sólido. Continue investindo no que é importante para si.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.