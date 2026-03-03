Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/03/2026

Nesta terça-feira, data do Eclipse Lunar em Virgem, a energia chegará trazendo novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes. As cartas do tarot indicam um equilíbrio entre tradição e inovação, entre segurança e coragem para mudar. Algumas falam de estabilidade e alegria, enquanto outras pedem desapego e iniciativa.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries O Hierofante
Será um dia de aprendizado e reflexão, conforme a carta O Hierofante. Poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras e compromissos com mais seriedade. Confie na sabedoria adquirida ao longo do tempo.
Touro O Mago
Você terá tudo em mãos para fazer acontecer, revela a carta O Mago. O dia favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos. Use sua habilidade com inteligência.
Gêmeos Cavaleiro de Ouros
Persistência e foco marcarão o dia, conforme a carta Cavaleiro de Ouros. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme no que está construindo.
Câncer 10 de Copas
Será um dia de harmonia e felicidade emocional, conforme a carta 10 de Copas. A terça-feira será ideal para fortalecer vínculos familiares e aproveitar momentos de plenitude.
Leão 5 de Ouros
Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança, especialmente financeira ou emocional, alerta a carta 5 de Ouros. Busque apoio, se necessário você não precisa enfrentar tudo sozinho(a).
Virgem A Imperatriz
A energia será de crescimento e abundância, mostra a carta A Imperatriz. O dia favorecerá a autoestima, a criatividade e a prosperidade. Invista mais em si mesmo(a).
Libra Ás de Paus
Haverá um novo impulso e entusiasmo, mostra a carta Ás de Paus. Uma ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia renovada. Será um bom dia para iniciar algo.
Escorpião 4 de Paus
O clima será de celebração e estabilidade, mostra a carta 4 de Paus. O dia favorecerá encontros, harmonia e sensação de segurança emocional.
Sagitário O Louco
Será dia de recomeços e coragem para arriscar. A carta O Louco fala de liberdade e novos caminhos. Apenas será importante evitar imprudências.
Capricórnio 8 de Copas
Será um dia de desapego necessário, alerta a carta 8 de Copas. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Confie na própria decisão.
Aquário 6 de Ouros
Haverá equilíbrio nas trocas, mostra a carta 6 de Ouros. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.
Peixes 8 de Ouros
Haverá dedicação e foco, mostra a carta 8 de Ouros. Seu esforço está construindo algo sólido. Continue investindo no que é importante para si.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.